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رمضان في باتنة… حركة استثنائية وممرات بن بولعيد لا تنام

الشهر الكريم يعيد الروح للمسرح الجهوي وليالي رمضان تعيش حراكا ثقافيا

  11 جوان 2017 - 11:27   قرئ 440 مرة   0 تعليق   ليالي رمضان
الشهر الكريم يعيد الروح للمسرح الجهوي وليالي رمضان تعيش حراكا ثقافيا

تشهد عاصمة الأوراس ولاية باتنة حركة استثنائية في ليالي شهر رمضان على خلاف باقي أيام السنة التي تنام فيها باكرا، خاصة في ممرات مصطفى بن بولعيد التي تتوسط المدينة، حيث تشهد أرصفة هذه الممرات حركية كبيرة في ليالي رمضان خاصة مع النصف الثاني، إذ يقبل الباتنيون على الاستعداد لعيد الفطر.

 
شهد النصف الأول من شهر رمضان المبارك حركة ثقافية كبيرة، من خلال العروض المسرحية التي تقام فوق خشبة المسرح الجهوي لولاية باتنة الذي فتح أبوابه منذ بداية الشهر الفضيل، ليقدم لجمهوره قالبا فنيا ثريا ومتنوعا لـ 25 عرضا مسرحيا مبرمجا طيلة شهر رمضان، وحسبما علمت به «المحور اليومي» من مصادر مؤكدة، فإن هذا البرنامج ستشارك فيه عدة جمعيات وتعاونيات ثقافية من ولايات باتنة، سطيف، الجزائر، العلمة، قسنطينة، تيزي وزو، يسر، برج منايل، بومرداس، الجلفة ووهران، حيث يعيش جمهور الفن الرابع طيلة الشهر الفضيل ساعات من المتعة والفرجة التي تقترحها عدة مسارح وجمعيات ثقافية، على غرار «لعبة النساء» للتعاونية الفنية لمسرح بور سعيد الجزائر، «زمان الهندي» لجمعية الصرخة  لمسرح سكيكدة، «زوج نسا في كسا» للتعاونية العثمانية من وهران، «البخيل» للجمعية الثقافية توسنا تيزي وزو، «الفار فوق كل اعتبار»  للتعاونية الثقافية تلاحم من الجلفة، «قصة مزبلة» للتعاونية الثقافية الفضاء الأزرق من باتنة، وغيرها من العروض التي سترقى للأذواق وترد على الرغبات. وحسب المشرفين على هذه الأنشطة فإن الهدف من تنويعها في هذا الشهر الكريم جعل الشباب والعائلات على صلة دائمة بأنواع الفنون وتذوقها، مما يبعث على التنافس لخلق فضاءات ثقافية وأجواء احتفالية تنفعل فنيا وثقافيا داخل المحيط الذي سيفسح المجال لتذوق كلّ الألوان وتثمين الأنشطة الجوارية. وبتواصل فعاليات ليالي رمضان بالمسرح الجهوي باتنة، استمتع مؤخرا عشاق الفن الرابع بالعرض المسرحي الكوميدي الاجتماعي «زوج نسا في كسا « للمخرج  لعربي مكاوي. قصة المسرحية تتمحور حول زوجة «زازا» التي تعيش توترا عائليا، لينتهى بها المطاف إلى التفكير في الانفصال عن زوجها «الباهي»، فتتحدث مع صديقتها عن المشكل الذي عكر صفو حياتها فتعرض عليها الأخيرة صفقة تمكنها من التخلص من زوجها والخروج غانمة من هذا الانفصال. العقدة في المسرحية تكمن في تنازل زازا عن زوجها لصالح امرأة عجوز واستعدادها لشراء رفيق الحياة ولو كلفها ذلك أموالا طائلة. المسرحية من إنتاج التعاونية الثقافية العثمانية والنص للعربي مفلاح. 
جدير بالذكر أن العروض المسرحية ستستمر إلى غاية 21 من شهر جوان الجاري، سعيا من إدارة المسرح صنع الفرجة والمتعة في سهرات شهر رمضان الكريم، خاصة مع الإقبال الكبير لعشاق الفن الرابع الذين غصّت بهم قاعة العروض بالمسرح الجهوي.
 
فتح الله بلعيد
 

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