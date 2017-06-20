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«أمنيتي إحياء حفل فني بمنطقة القبائل»

أكدت عدم استغنائها عن الشامية خلال رمضان ريم حقيقي

  11 جوان 2017 - 11:28   قرئ 1732 مرة   0 تعليق   ليالي رمضان
أكدت عدم استغنائها عن الشامية خلال رمضان ريم حقيقي

تتمنى الفنانة ريم حقيقي أن تحيي حفلات في مدينة تيزي وزو أو بجاية لكونها من عشاق الموسيقى القبائلية والتي ألهمها فيها كل من الفنان إيدير والفنان لونيس آيت منقلات وغيرهما من الأسماء التي سطعت في الساحة الفنية، مشيرة إلى أن شهر رمضان على الطريقة التلمسانية له نكهة خاصة إذ لا تغيب فيه الحريرة التلمسانية.

 
ككل العائلات الجزائرية تقضي الفنانة ريم حقيقي شهر رمضان في ترتيب أمور البيت والسهر على تحضير الأطباق، تستمتع في حضرته لأن له نكهة خاصة خصوصية الأجواء التي تغلب عليها الروحانيات، ففي برنامجها تعمل على تنظيم وترتيب أمور أبنائها، لتتفرغ لتحضير الفطور كغيرها من النساء الجزائريات، كما أنها لا تهمل الجانب الديني، حيث تحرص على أداء صلاة التراويح، ولا تخلو سهراتها من زيارة العائلة والأصدقاء، كما تقوم بإحياء حفلاتها المبرمجة خلال الشهر الفضيل، وهو ما ترجمه الحفل الذي أقامته مؤخرا في مدينة سعيدة، فضلا عن عدة حفلات أدرجت فيها ضمن برنامج الديوان الوطني للثقافة والإعلام، حيث سيكون الجمهور العاصمي على موعد معها غدا بقاعة الموقار. ورغم اختلاف عادات وتقاليد الجزائريين في موائد الإفطار إلا أنها قد تجتمع على طبق الشربة أو الحريرة التلمسانية أو شربة الفريك التي تعد من الأطباق الرئيسة على موائد إفطار الجزائريين، وتضيف ريم أنها تحرص أن تكون المقبلات والمملحات حاضرة كل يوم، لتختلف الأطباق الرئيسة من يوم لآخر، لكن حضور «الشامية» مقدس إضافة إلى حلويات مختلفة لا يمكن الاستغناء عنها. وعن مشاريعها الفنية، أكدت حقيقي أنها تحضر عددا من الأغاني في الحوزي والمديح الديني.
 
نــوال الــهواري 
 

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