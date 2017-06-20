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سليمان بن عيسى يعري الواقع السياسي في قالب هزلي

«بابور غرق»   يعود الى مسرح باشطارزي

  14 جوان 2017 - 11:47   قرئ 270 مرة   0 تعليق   ليالي رمضان
«بابور غرق»   يعود الى مسرح باشطارزي

بعد نصف قرن من الزمن، مثلت مسيرة المخرج والكاتب سليمان بن عيسى، التي احتفى بها أول أمس ببعثه مسرحية «بابور غرق» عبر ركح بشطارزي بعد طول غيابها عن الجمهور، الذي اكتظ عن اخره بعشاق الفن الرابع من متوافدين من مختلف المناطق بالعاصمة. 

شهد المسرح الوطني محي الدين بشطارزي ليلة استثنائية شملت مشاركة غير معهودة من الأسرة الفنية والطبقة الثقافية على رأسها وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، إضافة الى عشاق المسرح الذين نظموا طوابير طويلة قبل العرض للحصول على فرصتهم في متابعة واحدة من روائع سليمان بن عيسى الذي راهن على إعادة الجمهور المتعطش للأعمال الفكاهية القديمة المتغلغة في واقع المجتمع الجزائري الأصيل، خصص لها برنامجا مكثفا انطلق سهرة أول أمس 12 جوان لتتواصل الى غاية 21 من نفس الشهر.

مسرحية «بابور غرق» تلخص مسار بن عيسى الفني الملتزم، حيث تولد العواطف الصادقة أفعالا وجيهة تدعو إلى العمل وإلى التفكير العميق المفضي إلى التقدم في مقاربة بحتة للفن الرابع.

حافظ من خلالها على النص الأصلي المحرر منذ عام 1983، ليروي من خلالها مختلف الاحداث التي شهدتها الجزائر آن ذاك في قالب كوميدي تراجيدي اختزل ما عاشته الجزائر في مدة لا تزيد عن 100 دقيقة، اختزلها المخرج في قصة ثلاثة ناجين من غرق سفينة قام بالأدوار كل من مصطفى عياد في دور المثقف، عمر قندوز في دور رجل الأعمال وسليمان بن عيسى في دور العامل البسيط، حيث يستفيق هؤلاء على تواجدهم فوق حطام سفينة وسط البحر في مكان مجهول اين تبدء الصراعات حول البقاء تدخلهم في نقاشات حادة، ما هي الا تعرية للواقع الجزائري في حقبة زمنية معينة، مازال البعض منها يواتي الواقع الحالي والبعض الاخر يعد نبش في الذاكرة الجماعية بهدف توثيقها.

نجيبة صيودة
 

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