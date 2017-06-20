أمينة زهير وريم حقيقي تبهران جمهور «الموقار» 

شريط الاخبار
قوات إضافية للجيش على الحدود الليبية بعد فضيحة الأسلحة التركية ولاة متقاعســـــون يتسببــــون فـــــي صــــداع للسلطــــــة! دعوات للتآخي بين الجزائريين وصلوات على ضحايا الحر قة الجيش يكشف صواريخ جو - أرض جديدة في رابع عملية خلال شهر قايد صالح يشيد بالدور الفعال للناحية العسكرية الرابعة في تأمين البلاد جلاب يعلن عن خارطة طريق وطنية لترقية الصادرات بن غبريت تستدعي شركاءها الاجتماعيين لتفادي الإضراب أنام العاصمة تحقق 63 ألف توظيف خلال 11 شهرا جمع 34 مليون طن من النفايات في الجزائر سنويا تسجيل 16 إصابة بسرطان عنق الرحم في 2017 تطويب الرهبـان الـ 19 في الجزائر كان بشروط دروس وخطب في المساجد للتحسيس بخطورة ظاهرة الحر قة انطلاق مرحلة المتاجرة بالأصوات لانتخابات السينا رايلان تطلق أقوى هاتف ذكي جزائري بـ 63 ساعة اتصال متواصلة ترحيل ازيد من 3 الاف عائلة اليوم في اطار العملية 24 قايد صالح يشيد بالنتائج المحققة في حماية الحدود وأمن واستقرار البلاد متعاملون استفادوا من عقارات صناعية لمشاريع وهمية نطالب برفع المنع عن قائمة المنتوجات المستوردة وإقرار الزيادة على الرسوم هذه اقتراحات جمعية التجار لتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 2019 ماذا يقول الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء؟ سفـــــاح بلكـــــورأمــــــام محكمــــــة الجنايـــــــات الاستئنافيـــــــة غـــــــدا إدانة الصحفي عدلان ملاح بعام حبسا نافذا زرواطي تؤكد تعديل القانون البيئي للانتقال إلى الاقتصاد الدائري بوعزقي يشكل لجنة لإحصاء الأراضي الفلاحية 17 مليون قنطار إنتاج الجزائر من الفواكه في 2018 إدراج التقويم المستمر في البكالوريا بداية من العام المقبل نتائج الفصل الأول جيدة ونسبة المتحصلين على المعدل تراوحت بين 61 و81 بالمائة رفع القدرة الإنتاجية إلى 80 مليون كتاب خلال الموسم الدراسي المقبل حجار يجتمع مع الاستشفائيين الجامعيين شكليا حجز 58 ألف أورو بمطار قسنطينة إجراءات استثنائية عبر الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة اجتماع السفراء العرب بالجزائر لدراسة التطورات العربية توقيف مدبر خطير من منظمي رحلات الحر قة بمستغانم غرفة التجارة والصناعة بفرنسا تدعو الجزائريين للاستثمار في الجزائر تسليم المحطة الجوية بمطار أحمد بن بلة جويلية المقبل 820 مشروع سياحي بطاقة استيعاب 110 ألاف سرير قيد الإنجاز التجار يطالبون الحكومة برفع الحظر عن الاستيراد تدخُّلنا لإنقاذ عياش تم في آجاله ووفق البروتكولات العالمية استرجاع 7 مركبات منها سيارات استُغلت في وكالات كراء 4.5 بالمائة معدل التضخم السنوي إلى غاية نوفمبر 2018
  1. الرئيسية
  2. رمضانيات
  3. ليالي رمضان
  4. أمينة زهير وريم حقيقي تبهران جمهور «الموقار» 

في وصلات أصيلة من التراث العاصمي والتلمساني

أمينة زهير وريم حقيقي تبهران جمهور «الموقار» 

  14 جوان 2017 - 11:50   قرئ 983 مرة   0 تعليق   ليالي رمضان
أمينة زهير وريم حقيقي تبهران جمهور «الموقار» 

كان الطبق الفني بتوابل العاصمة وحضارة «زناتة» العريقة، في قاعة «الموقار» سهرة أوّل أمس، مع فنانتيّ الحوزي والأندلسي أمينة زهير وريم حقيقي اللتان أمتعتا الجمهور الذي كان غفيرا ورقص، زغرد وصفق طويلا على صوتين أبدعا في منح وصلات غنائية جالت أرض هذا الوطن عبر مختلف طبوعه الموسيقية، وكان لرصيدهما الفني وما يزخر به الفن الجزائري من تراث أصيل -الذي احتفظتا به بأمان-نصيبا لمدة ساعتين ونصف من الزمن.

 
افتتحت السهرة الفنانة أمينة زهير بغوص في التراث مع مديح « يا المصطفى غير عليّا» فكانت الكلمات بحجم روحانيات الشهر الفضيل وما يربط الجزائري بدينه وعقيدته، تخللته زغاريد النسوة في كل وقفة يذكر فيه اسم خاتم الأنبياء والمرسلين، قبل ان تواصل بعنوان لا يقل شأنا عن الأول «بالله يا اللي عذروني»، وبقي صوت أمينة زهير ينسج القافية واللحن بإيقاعات تطوف حول «مزغنة» وحقبة شيوخ «الشعبي» وعشاق المحروسة بماضيها وحاضرها ويتجاوب الجمهور بالزغاريد والرقص على أنغام « تفكرت البهجة» ..كل حيّ بذكرياته، بأبطاله ونواديه الرياضية، ورغم أن المعنية لم تمكث طويلا على الخشبة إلا انها أمتعت الاوفياء من مختلف الأعمار برائعة أدتها في التسعينات «سوّلت عليك يا السعد» قبل أن تودع الحضور مطالبة بترديد كلمات أغنيتها المشهورة «سيدي معمر» معها ولم يبخل الكل ورافقها بالتصفيقات الحارة. تدخل في الجزء الثاني من السهرة، صاحبة الحضور القوي وموهوبة الموسيقى والموشحات الأندلسية «ريم حقيقي» فكانت حقا العرّابة الحقيقية للأصالة فوق المنصة، وكان للتنسيق الكبير بين أعضاء جوقها وما صنعوه من انسجام بين آلاتهم الموسيقية المختلفة الفضل الكبير في امتاع محبّي الفنانة لساعة كاملة و30 دقيقة بداية برائعة «شمس العشية» التي لم يكن أداؤها سهلا لكن لا شيء ظهر صعبا أمام صوت معروف باختراقه كل طبوع الفن الجزائري منذ بزوغ نجم ابنة تلمسان في السن الـ 14، وأبحرت المحامية السابقة في قصائدها مداعبة بأناملها أوتار «الموندول» واكتمل مشهد الأصالة والتراث بالتحكم التام في كل الآلات الموسيقية التي أبرزت جمالية الحوزي والأندلسي بالإيقاع، المقامات والنوبات، والتي تتقنها ريم حقيقي جيدا، لتسمع جمهورها بأغاني «الطالب»، «لمن نشكي»، «يا بلارج»، «يوم الجمعة» قبل أن تقوده إلى رائعة أخرى «يا اهل الزين الفاسي» لتأتي المحطة التي صنعت بها أجواء رائعة في القاعة على أنغام « يا ربي يا ربي» حيث رقص الحاضرون وتعالت الزغاريد قبل أن تختتم السهرة الفنية بعنوان من مسقط رأسها -وبإلحاح من الجمهور- «جاي على عودو» كفال خير لأعراس وأفراح الصيف.
 
ز.أيت سعيد
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من ليالي رمضان

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات