كمـــال بـــودة مستـــاء مـن مستـــوى البرامـــج التلفزيونيــــة

استاء الفنان وابن مدينة الصخر العتيق، كمال بودة، من البرامج التي تبثها مختلف القنوات الجزائرية الخاصة التي لا ترقى -حسبه-للذوق العام والتي تفتقر للإبداع الخالي من الاجتهاد، معيبا سلسلات «الكاميرا الخفية» التي صنعت خلال شهر رمضان الضجة ولم تتعد في إطارها التهريج الممل.

صاحب «أوبيرات» السمراء صانع التجديد لموسيقى المالوف، كمال بودة الذي أبرز عدم رضاه عما يقدم من انتاجات التي تدنى مستواها مقارنة بما قدم في السنوات الماضية، لأعمال استطاعت وقتها أن تصنع الفارق، وكل هذا كان ضمن اطر واجتهادات ودراسات التي ساهمت في أن تحقق النجاح والاستمرارية، فضلا عن الحبكة الدرامية والحوار القوي، غير ان هذا لم يعد حسبه يسير وفقه، وهو ما تترجمه الابتذالات في الأعمال المقدمة وضعف النصوص والرتابة التي تقتل العمل، وهو ما يجعله دائما بتوجه للأعمال والبرامج القديمة.

لا تختلف يوميات الفنان بودة في شهر رمضان عن أي شخص، يستهويه التسوق والتحضير لكل مستلزمات الإفطار الذي أكد على أنه يحرص على تنوعها تماشيا والعادات القسطنطينية، التي تجعل الاطباق التقليدية التي لا يستغني عنها رمضان له نكهة خاصة، كما أن كل هذا لا يمنعه من أن يخصص جزء لفنه الذي يعتبره غذاء روحي، والذي يبعث من خلاله الأمل في نفس عشاقه. وأكثر ما يحب تناوله هو شربة الفريك، وطق «شباح السفراء» أو طاجين العين الحلو.

ويحيي الفنان بودة عديد الحفلات داخل وخارج الوطن، على غرار قاعة احمد باي الكبرى «الزينيت»، وكونه ابن موسيقى المالوف، يعكف على تلقين الدروس الخاصة في الموسيقى للجيل الجديد.

فرغم المنافسة الشرسة لمختلف الطبوع الغنائية على رأسهم الأغاني «الرايوية» إلا أن هذا -حسب ذات المتحدث-لم يمنع موسيقى المالوف من أن يحافظ على مكانته وذلك من خلال الجهود التي يبذلها صناع الموسيقى الأندلسية العريق

وتوارثه جيل بعد جيل، مؤكدة أن الواجب كفنانين ضرورة الحفاظ عليه من أي شوائب كونه مترجم للهوية الشخصية والثقافية.