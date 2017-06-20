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ضمن سلسلة برامج الكاميرا الخفية

سفيان عديلة يعري الواقع في «شكون حنا»

  18 جوان 2017 - 12:07   قرئ 940 مرة   0 تعليق   ليالي رمضان
سفيان عديلة يعري الواقع في «شكون حنا»

على اختلاف برامج الكاميرا الخفية التي تتنافس مختلف القنوات التلفزيونية لاستقطاب جمهورها كل حسب ذوقه، اختار الإعلامي سفيان عديلة التوجه بكاميراته نحو تسليط الضوء على جانب انساني من المجتمع المدني عبر برنامجه «شكون حنا»، الذي استطاع من خلاله أن يؤكد بأن الجزائر ما تزال بخير من خلال رصده لمختلف المواقف الإنسانية الكاشفة عن جانب ما من حقائق هذا المجتمع من خلال معاملاتهم مع الجمهور.

استطاع الإعلامي سفيان عديلة التغلغل داخل المجتمع الجزائري للكشف عن حقيقة المشاعر الإنسانية المميزة لهذا الشعب من خلال نبذهم لمختلف مظاهر العنف، التجريح، الحقرة، النهب وغيرها من المواقف التي رصدها البرنامج طيلة أيام رمضان المبارك، مستقطبا من خلالها اعدادا من المتابعين الذين أبدوا اعجابهم بالبرنامج الذي يعرضه مجمع الوقت الجديد عبر قناتيه «دزاير TV»، و»دزاير نيونيوز».

 برنامج «شكون حنا» للمخرج سفيان عديلة يسلط الضوء على الجانب الإنساني من المجتمع المدني من خلال مقالب كاميرا خفية تصور حالات اجتماعية مؤلمة استطاع المخرج من خلالها تعرية الجانب الحقيقي للجزائريين الذين تفاعلوا مع الحالات المصورة، التي تحاول كشف حقيقة المجتمع المدني عبر وضعه في مختلف المواقف الصعبة لرصد ردود الأفعال الناجمة عن تلك المواقف، ليثبت عبرها ان المجتمع ما يزال بخير، والتي قال عنها المخرج سفيان عديلة انها هادفة لكشف مدى إنسانية الناس من خلال تصنع مختلف المقالب في الشارع، وقال عديلة أن برنامجه «وشكون حنا» الذي يدخله عالم الإخراج لأول مرة، والذي تكفل بإعداده انه كاشف لمختلف الحالات الاجتماعية التي يعدها البرنامج والتي تضع المشهد العام امام مختلف المواقف الإنسانية الصعبة في محاولة منهم لإظهار حقيقة الناس من خلال ردود الأفعال، وأكد عديلة ان برنامجه الذي حقق نسبا من المتابعة أثبت ان المجتمع المدني ما يزال بخير خصوصا من خلال رصدهم لتلك المواقف الإنسانية التي اعتبرها المتحدث غير ضائعة في مجتمعنا .

وقال المتحدث ان مراهنته على الدخول في عالم الإخراج واعداد البرامج لأول مرة جاءت نتيجة رغبته الملحة في دخول عالم المنافسة التي تتسابق حولها مختلف الفضائيات الخاصة منها والوطنية، مؤكدا في سياق متصل ان لكل قناة جزائرية جمهورها الخاص الذي يتابعها وينتظر ما تبعثه من برامج على اختلاف أنواعها وأهدافها. 

نجيبة صيودة
 

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