 53 حافظا يتنافسون على جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن

أشرف وزير الشؤون الدينية على انطلاق فعاليات الطبعة 14 من جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن والتراث الإسلامي التي يرعاها فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سهرة أول أمس بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، وسط منافسة شرسة وشريفة بين 53 حافظا من 53 دولة، يقابلهم 15 شبلا من مختلف أرجاء الوطن للظفر بأهم جائزة دولية في حفظ القرآن وتجويده وتفسيره، وتستمر المسابقة على مدى 04 أيام، يكون ختامها ليلة القدر المباركة.

عاش قصر المعارض أجواء روحانية طبعتها أصوات القارئين من مختلف مدن الوطن العربي، متبوعة بتهاليل وابتهالات لمن جادت حناجرهم بعذب الكلام في مدح خير الأنام إعلانا على الانطلاق الفعلي لمسابقة جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وإحياء التراث الإسلامي في طبعتها 14، بإشراف محمد عيسى وزير الشؤون الدينية ونخبة من الوزراء، على غرار وزير المجاهدين، وزير الاتصال، وزير الشباب والرياضة، وزير العلاقات مع البرلمان، وزير النقل والأشغال العمومية ووزير التجارة، إضافة إلى نخبة من الفاعلين من أصحاب القرار السياسي وحفظة القرآن وغيرهم من المهتمين بالقطاع. وتضمن حفل الافتتاح فقرات متنوعة تخللتها قراءة جماعية للقرآن الكريم وعرض روبورتاج عن تاريخ الجائزة الدولية في طبعتها الماضية «الثالثة عشر»، بالإضافة إلى كلمة لجنة التحكيم على لسان الدكتور محمد بوركاب رئيس لجنة التحكيم الذي أكد أن الطبعة الحالية فرصة أخرى للمداومة على ذكر الله تعالى، وإقامة أحكامه وتجويد قرآنه لتحقيق الطمأنينة، مؤكدا ضرورة جعل هذه المسابقات تصب في مقاصد ترتيل وحفظ القرآن، إذ يُراد من خلالها الحفاظ على نقل القرآن الكريم إلى الأجيال اللاحقة. ودعا المتحدث في مجمل قوله إلى مزيد من العناية بالقرآن الكريم، في برامج الجامعات، من خلال مادة يضع مفرداتها أهل الاختصاص، لتصبح من ثوابت جامعات الجزائر.

كما شهدت السهرة الأولى من عمر المسابقة تكريم أهم الفاعلين من خدمة القرآن الكريم وحفظته، منهم الخطاط محمد الشريفي الذي تكفل بكتابة المصحف الشريف بخط يده 03 مرات، كما كرمت الهيئات المنظمة الحاجّة مريم، إضافة إلى الدكتور المجاهد سعيد شيبان والأستاذ عبد الوهاب حمودة، فضلا عن الدكتور بلحاج شريفي، نظير ما قدموه في سبيل خدمة كتاب الله عز وجل.

يذكر أن جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وإحياء التراث تنقسم إلى قسمين، أولهما في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره والآخر يهتم بفئة الأطفال، من خلال تنظيم المسابقة الوطنية التشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم. واستطاعت المسابقة أن تثبت مكانتها الدولية والعربية لما تقدمه لحفظة القرآن الكريم من برامج ثرية تساهم في إثراء تجاربهم، مما جعلها تحتل مكانة مرموقة ذات صبغة عالمية استطاعت هذه المرة أن تستقطب 53 حافظا من 53 دولة.