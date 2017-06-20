 53 حافظا يتنافسون على جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن

شريط الاخبار
اعتراف بالأمازيغية وحراك اجتماعي صاخب وعين على رئاسيات 2019 تقارير أمنية أوروبية تحذر من عودة "جهاديين" جزائريين سيغادرون سجونها قريبا قايد صالح يحذّر العسكريين المتقاعدين من الخوض في السياسة ويهدد بالمتابعة القضائية "الأفلان" يسيطر على غرفتي البرلمان وحزب أويحيى يسجل انتكاسة جماعة إرهابية تنشر الفكر الجهادي عبر قنوات إلكترونية برنامج الكأس يثبت محدودية زطشي ومدوار في التسيير إعداد قائمة بأسماء المرضى المحتاجين لزراعة الكلى قيطوني: "الحكومة وحدها من تقرر رفع سعر الكهرباء" انتكاسة للأرندي والأفلان يحافظ على معاقله التاريخية الأفلان يقايض بالمناصب التنفيذية في البلديات و الأرندي بـ قسيمات الشراء شبكات إجرامية منظمة تموّل تنظيم " داعش " بأموال "الحراقة " إحصاء أساتذة عقود ما قبل التشغيل "دي أي بي" قبل 10 جانفي جزائريون وأجانب يبدعون في التمويه لتهريب الممنوعات من وإلى الجزائر بنك الجزائر يحدد نظام جديدا للممارسية المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية مدراء ورؤساء عمروا ربع قرن على رأس الجامعات والمعاهد والكليات الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي على سياح بمصر تجار أسلحة حربية يستوردون مسدسات آلية تركية لتمويل عصابات الإجرام الجزائر المستورد الأول للأسلحة الألمانية‎ بـ 802 مليون أورو «الريفيون « يتسبب في ندرة العملات والتهاب أسعارها في السوق السوداء التحاليل المخبرية تنفي احتواء مسحوق «أميلا» على مادة البيرازول وزارة الفلاحة تأمر بغلق أسواق الماشية لمنع انتشار الطاعون بوتفليقة "يتجاهل" دعوات تأجيل الانتخابات "حج" جماعي للجزائريين نحو تونس واكتظاظ بمراكز العبور ساعات قبل "الريفيون" بوشارب في أوّل تحدٍّ انتخابي وأويحيى على موعد مع "التأكيد" إجراءات خاصة لتأمين الممثليات الدبلوماسية المحتفلة بـ"الرفيون" تفكيك 5 شبكات محترفة في تنظيم رحلات الموت بوهران استحداث قطـب جنائي مالي وطني لمحاربة الفسـاد مرسوم رئاسي يتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بالولايات الكبرى "المينة" تتحدى القيود والمخرج شوقي بوزيد ينتصر للإبداع معركة "شرسة" بين الغريمين على مقعد العاصمة "المدرسة تخرج منها 7 آلاف إطار وأبوابها ليست حكرا على أبناء المسؤولين" هذه تفاصيل الاختبارات المهنية لرتبتي أساتذ رئيسي ومكون يوم 15 جانفي قانون المالية لـ2019 يُجسد سياسة الدولة الاجتماعية هكذا ستكون الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 و1000 دج وقطعة الـ100 دينار بلـــماضي يــــعيد هيـــــبة المنتـــخب المـــحلي تأجيل ملف «سفاح بلكور» إلى نهاية جانفي المقبل شابان يقتلان ابن حيهما بسبب خلاف حول المخدرات ويفران إلى الخارج قوات إضافية للجيش على الحدود الليبية بعد فضيحة الأسلحة التركية ولاة متقاعســـــون يتسببــــون فـــــي صــــداع للسلطــــــة! دعوات للتآخي بين الجزائريين وصلوات على ضحايا الحر قة
  1. الرئيسية
  2. رمضانيات
  3. ليالي رمضان
  4.  53 حافظا يتنافسون على جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن

في طبعتها 14 بقصر الصنوبر البحري

 53 حافظا يتنافسون على جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن

  18 جوان 2017 - 13:45   قرئ 1757 مرة   0 تعليق   ليالي رمضان
 53 حافظا يتنافسون على جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن

أشرف وزير الشؤون الدينية على انطلاق فعاليات الطبعة 14 من جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن والتراث الإسلامي التي يرعاها فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سهرة أول أمس بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، وسط منافسة شرسة وشريفة بين 53 حافظا من 53 دولة، يقابلهم 15 شبلا من مختلف أرجاء الوطن للظفر بأهم جائزة دولية في حفظ القرآن وتجويده وتفسيره، وتستمر المسابقة على مدى 04 أيام، يكون ختامها ليلة القدر المباركة.

 
عاش قصر المعارض أجواء روحانية طبعتها أصوات القارئين من مختلف مدن الوطن العربي، متبوعة بتهاليل وابتهالات لمن جادت حناجرهم بعذب الكلام في مدح خير الأنام إعلانا على الانطلاق الفعلي لمسابقة جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وإحياء التراث الإسلامي في طبعتها 14، بإشراف محمد عيسى وزير الشؤون الدينية ونخبة من الوزراء، على غرار وزير المجاهدين، وزير الاتصال، وزير الشباب والرياضة، وزير العلاقات مع البرلمان، وزير النقل والأشغال العمومية ووزير التجارة، إضافة إلى نخبة من الفاعلين من أصحاب القرار السياسي وحفظة القرآن وغيرهم من المهتمين بالقطاع. وتضمن حفل الافتتاح فقرات متنوعة تخللتها قراءة جماعية للقرآن الكريم وعرض روبورتاج عن تاريخ الجائزة الدولية في طبعتها الماضية «الثالثة عشر»، بالإضافة إلى كلمة لجنة التحكيم على لسان الدكتور محمد بوركاب رئيس لجنة التحكيم الذي أكد أن الطبعة الحالية فرصة أخرى للمداومة على ذكر الله تعالى، وإقامة أحكامه وتجويد قرآنه لتحقيق الطمأنينة، مؤكدا ضرورة جعل هذه المسابقات تصب في مقاصد ترتيل وحفظ القرآن، إذ يُراد من خلالها الحفاظ على نقل القرآن الكريم إلى الأجيال اللاحقة. ودعا المتحدث في مجمل قوله إلى مزيد من العناية بالقرآن الكريم، في برامج الجامعات، من خلال مادة يضع مفرداتها أهل الاختصاص، لتصبح من ثوابت جامعات الجزائر.
كما شهدت السهرة الأولى من عمر المسابقة تكريم أهم الفاعلين من خدمة القرآن الكريم وحفظته، منهم الخطاط محمد الشريفي الذي تكفل بكتابة المصحف الشريف بخط يده 03 مرات، كما كرمت الهيئات المنظمة الحاجّة مريم، إضافة إلى الدكتور المجاهد سعيد شيبان والأستاذ عبد الوهاب حمودة، فضلا عن الدكتور بلحاج شريفي، نظير ما قدموه في سبيل خدمة كتاب الله عز وجل.
يذكر أن جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وإحياء التراث تنقسم إلى قسمين، أولهما في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره والآخر يهتم بفئة الأطفال، من خلال تنظيم المسابقة الوطنية التشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم. واستطاعت المسابقة أن تثبت مكانتها الدولية والعربية لما تقدمه لحفظة القرآن الكريم من برامج ثرية تساهم في إثراء تجاربهم، مما جعلها تحتل مكانة مرموقة ذات صبغة عالمية استطاعت هذه المرة أن تستقطب 53 حافظا من 53 دولة.
 
نجيبة صيودة 
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من ليالي رمضان

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات