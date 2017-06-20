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في خطوة تسبق العمل لفتح أبواب المشاركة عبر «الواب»

محمد عيسى يكشف عن دخول وزارته مجال المعلوماتية 

  18 جوان 2017 - 13:47   قرئ 1486 مرة   0 تعليق   ليالي رمضان
محمد عيسى يكشف عن دخول وزارته مجال المعلوماتية 

كشف محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلال حديث جانبي على هامش إشرافه على انطلاق مسابقة جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وحفظ التراث في طبعتها 14 عن مدخول صندوق الزكاة الجزائري المقدر بـ 100 مليار سنتيم سنويا، ويتضمن 40 بالمائة من زكاة الفطر التي توزع يومي 28 و 29 من رمضان كل سنة، حتى تتمكن العائلات من شراء مستلزمات العيد، بما يحفظ ماء وجهها من التسول، وقال المتحدث إن هيئته ستتكفل بجمع وتقويم حصيلة صندوق الزكاة بعد العيد المبارك، متفائلا أن تكون أضخم من السنوات الماضية بسبب إتاحة الفرصة لأئمة المساجد لتوعية المجتمع المدني وغيرها.

 
كشف الوزير عن استعداد وزارته لإقحام الشباب الذين قبلوا في مسابقة الجزائر الدولية للقرآن الكريم ولم يتمكنوا من الالتحاق بها أن يمتحنوا عن بعد، عن طريق ما يسمى بـ «فيزيو كونفيرونس»، مؤكدا استعداد هيئته للعمل على تحقيق هذا الهدف الذي ما زال قيد الدراسة حاليا، بينما ترك تقويم هذه الدورة للجنة التحكيم وكذلك التدبير لتحديد النقائص والعمل على تجنبها مستقبلا، كاشفا عزمه على إشراك دول إفريقية وأمريكية في هذه المسابقة الدولية لما لها من صدى طيب حققته عبر الصعيدين الوطني والدولي. وأسهب محمد عيسى في الحديث عن ذات المسابقة، مؤكدا أن أغلب من يمثلون الجزائر اليوم في المسابقات الدولية للقرآن في مختلف دول العالم يعودون بالجائزة الأولى، وهم من أبناء هذه المسابقة ممن شاركوا فيها منذ كانوا صغارا يانعين بعد أن رعتهم الدولة نظير تميزهم، وهو ما أهلهم للمشاركة مع الكبار بعد أن اشتد عودهم، ليمثل أحدهم الجزائر في الجائزة الدولية، وينتقل البقية لتمثيل الجزائر في المسابقات الدولية عبر العالم. 
وعن رهان المسابقة التي تمكنت من استقطاب مشاركة 53 دولة من مختلف بقاع العالم في الحفاظ على تميزها، أكد بن عيسى أن وزارته عملت على إدماج جميع فعاليات المسابقة عبر «الواب»، مما سمح ببث حفل الافتتاح عبر الصفحة الرسمية للوزارة الوصية ومختلف الصفحات الرسمية لها على الفايسبوك فضلا عن قناة الجائزة على اليوتوب، ناهيك عن مختلف المواقع الإلكترونية، مما أوصل صدى متابعة الحفل عن طريق مختلف المواقع إلى ما يقارب 500 شخص، وهو ما يعزز مكانة الوزارة بدخولها مجال المعلوماتية، خصوصا في ظل توجهها نحو هذا الفضاء، الذي تلا رقمنة الحج والأذان في تطبيقات الهواتف الذكية، لتتعزز المكانة كذلك بإدماج القرآن الكريم في مختلف هذه التطبيقات. وعن دور المساجد من حيث العبادات في الشهر الفضيل، أكد المتحدث أنه التمس الرحمة والتضامن في هذه الفترة تحديدا من خلال متابعاته لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التي لمس من خلالها صور التضامن مع المحتاجين، من خلال توزيع الصدقات والإشراف على إفطار عابري السبيل خصوصا عبر الطرقات،  مؤكدا أن جهد المساجد مرتبط بجهود الأمن في الطرقات، وأن دور الأئمة الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه ساهم في خلق أجواء التضامن خصوصا مع العائلات المحتاجة، وهو ما أعطى حياة راقية تكللت في الأسبوع الأخير بهذه الجهود.
 
نجيبة صيودة 
 

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