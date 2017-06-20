مليكة دومران تطرب جمهور البويرة وستحيي حفلين بتيزي وزو  

أحيت المطربة القبائلية المقيمة بالمهجر مليكة دومران حفلا فنيا بقاعة «علي زعموم» في البويرة، أول أمس، بدعوة من دار الثقافة لهذه الولاية، في أول نشاط فني لها بأرض الوطن خلال هذا الشهر الفضيل، وكشفت صاحبة رائعة «أيا سارو» عن حفلين آخرين ستحييهما بمنطقتين مختلفتين بولاية تيزي وزو هذا الأسبوع، مؤكدة أن اللقاء بجمهورها في الجزائر يحفزها دوما على العطاء أكثر، رغم أن رغبته الملحة في نزول جديد لها إلى الأسواق لا يمكن إرضاؤها حاليا لعدة أسباب.

أوصلت الأغنية القبائلية إلى درجة العالمية في الثمانينات، ويعود لها -ولجيلها- الفضل في عصرنتها رغم الحقبة الصعبة التي اختارت فيها دخول عالم الفن والغناء، ولا تزال ابنة قرية «تيزي هيبل» بولاية تيزي وزو تثلج صدور جمهورها في كل مناسبة تجمعها به، ففي هذا الشهر الفضيل -ورغم عدم إدراج اسمها في قائمة الذين أحيوا حفلات دار الثقافة بتيزي وزو- صنعت أجواء البهجة بولاية البويرة أمام جمهور غفير -جله من العائلات- استقبلها بالورود، ولن تكون الأمور غير ذلك وهي التي تناولت طيلة مسيرتها الفنية مواضيع استنطقت واقع ذلك البلد الذي فتحت فيه عينيها وبقيت وفية لتقاليده وعاداته رغم سنين الهجرة والغربة، وأبت نساء البويرة إلا مواصلة الحفل معها في الكواليس بعد نهايته في القاعة، لتبث «دومران» مقطع فيديو رفقتهن على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، ظهرت فيه تردد معهن أغنية «أيا سارو» التي تروي معيشة المرأة في بيت زوجها وفراقها للأم وبقية أفراد العائلة، وكتبت «كل المتعة وجدتها مع هؤلاء النسوة اللواتي واصلن الحفل معي في الكواليس. أعدكن انني سأعود لأغني في البويرة مرة أخرى». كانت دوما الناطقة باسمهن فكان رد الجميل في مستوى ما قدمته هذه الفنانة القديرة لجمهورها النسائي.

وفي اتصال هاتفي للمحور اليومي مع السيدة مليكة دومران-نكار، كشفت عن حفل فني ستحييه سهرة اليوم بمنطقة تيقزيرت في تيزي وزو بدعوة من دار الثقافة للولاية، مضيفة «الدعوة جاءت متأخرة نوعا ما لأننا على وشك الاحتفال بالعيد، لكنني لم أرفض يوما ملاقاة جمهوري الغالي، وستكون هذه الحفلات لتهنئته بهذه المناسبة السعيدة. لم أتردد في المجيء لصنع الأفراح مثلما كان نضالي حاضرا في الأوقات الصعبة التي مرت بها الجزائر عامة ومنطقة القبائل خاصة. أنا فنانة وليس من حقي رفض جمهوري». وتحدثت عن حفل ثالث ستحييه بقرية «أورير أوزمور» ببلدية إليلتن بتيزي وزو السبت المقبل 23 جوان. كما ستكون ضيفة حصة «قيمث يذي» بالقناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية يوم الجمعة على المباشر بداية من الساعة العاشرة ليلا، فيما تبث لها حصة أخرى مسجلة على «كنال ألجيري» يوم الخميس 22 جوان.

سألنا «دومران» عن جديدها الفني الذي طال انتظاره، فأجابت قائلة «ليس من عادتي تخييب ظن الجمهور، وتمنيت لو كان الألبوم حاضرا منذ مدة، لكن وأنا أرى كل ألبوم جديد يصدر يجده المستمع في «اليوتوب» و»ديزر» دون أن ينال صاحبه أية حقوق، أتساءل ما جدوى تسجيل الجديد؟ هناك قوانين تمنع القرصنة لكنها لم تحمنا حاليا، لذا فلا حافز يدفعنا إلى الظهور بأي جديد رغم أن المادة موجودة. سنكتفي بالقديم ريثما تتحسن الأمور».