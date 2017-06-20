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في حفل بهيج لجمعية «الألفية الثالثة» بالمسرح الوطني

تكريم المايسترو «عبد القادر بوعزارة» والباحث «ابراهيم بهلول»

  19 جوان 2017 - 13:29   قرئ 1725 مرة   0 تعليق   ليالي رمضان
تكريم المايسترو «عبد القادر بوعزارة» والباحث «ابراهيم بهلول»

شهد المسرح الوطني سهرة تكريمية، سهرة أول أمس، نظمتها جمعية «الألفية الثالثة» على شرف وجهين من الفن والموسيقى خدما الثقافة الجزائرية وهما مدير الأوركسترا السيمفونية الوطنية عبد القادر بوعزارة والباحث في موسيقى الفلكلور «إبراهيم بهلول» وكان الحضور بحجم عطاء الرجلين من رسميين، وأهل الإبداع وبألحان أكاديمية وأندلسية انسجمت في ليلة أرادها المنظمون التفاتة للقامتين .

 

امتزج الجو العائلي الذي ساد التكريم بزغاريد النسوة وتصفيقات الحاضرين الذين اكتظت بهم قاعة المسرح الوطني «محي الدين بشطارزي» عرفانا لمجهودات كل من «المايسترو» عبد القادر بوعزارة والباحث ابراهيم بهلول، اللذان دخلا تحت ايقاع «الزرنة» يرافقهما كل من رئيس جمعية «الألفية الثالثة» سيد علي بن سالم. ورئيس مجلس الفنون والأدب عبد القادر بن دعماش، في مشهد وضعهما في صورة عريسا الأمسية التكريمية ورغم ان الرجلان خريجا المدرسة الأوكرانية والمجرية للموسيقى إلا أن الخدمات الجليلة التي قدماها للجزائر جلب لهما الاحترام والتقديروظهر ذلك جليا بحضور عدة شخصيات رسمية ومن الذين تعاملوا مع الثنائي وآجمعوا آن هذا الآخير مفخرة الفن في هذا الوطن، واختارت جمعية «بن سالم» آن ترد الجميل لبوعزارة وبهلول بلغة يفهمها الثنائي جيدا حيث تآلقت حناجر طلبة المعهد الوطني العالي للموسيقى بقيادة رئيس الجوق «رشيد صاولي» في تآدية مقاطع جمعت بين العالمية والتراث المحلي والتي تجاوب معها الجمهور وآصر عبة القادر بوعزارة على الصعود إلى المنصة لتحية التلاميذ وآستاذهم، قبل آن ينضم آعضاء جمعية «الجزيرة» للموسيقى الأندلسية رفقة رئيسها بشير مازوني الذين أطربوا بعناوين من التراث الآصيل من «آهلا وسهلا»، «كمّي وكفي»، «زارني»، «مال حببي مالو» ،ومن قال إن الآصالة لا تلتقي بمدارس الموسيقى العالمية وهي المتقنة للغة عالمية مشتركة.

تم الشروع بعد ذلك في تكريم المايسترو «بوعزارة» والأستاذ بهلول حيث صعد وزير الثقافة الحالي «عزالدين ميهوبي» وقدم درع التكريم للإثنين٫ فيما تكفلت سابقته في تسيير القطاع «نادية لعبيدي» بإلباسهما برنوسين كعربون عرفان وتقدير لهما ليتداول على المنصة عدة ممثلين قدموا هدايا لعريسيّ السهرة من الممثل القدير مصطفى برور.

الممثل طه العامري، نادية طالبي وقريقش، الجميع عاش لحظات فرحة كانت فيها تعابير الفخر والاعتزاز برجلين من خيرة أبناء الجزائر وتخلى الجميع عن كل الطقوس الرسمية لينزل إلى وسط الفن وصناع مجده وكل طرف تمنى أن يكون هذا البلد مشتلة العظماء بإنجاب  أحفاد «عبد القادر بوعزارة» و «ابراهيم بهلول» في المستقبل لحمل المشعل وتقديم الأفضل.

ز.آيت سعيد 
 

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