نخبة من الفنانين ينشطون الأسبوع الأخير من السهرات الرمضانية بعنابة

تتواصل السهرات الرمضانية بدار الثقافة محمد بوضياف بعنابة في أسبوعها الثاني على التوالي، فبعد أن أمتع كوكبة من الفنانين على غرار مبارك دخلة، جمال لعشيشي، ناصر طبرقة، أحمد قراينية وغيرهم من الفنانين الجمهور العنابي في الأسبوع الأول.

جاء الدور على نخبة من الفنانين الآخرين الذين سيحيون سهرات هذا الأسبوع التي انطلقت يون السبت وستمتد حتى يوم الجمعة المقبل، حيث نشط سهرة السبت الماضي بدار الثقافة محمد بوضياف عنابة كل من الفنان عبد القادر باي والفنان رابحي محمد رضا في طابع الشعبي، الفنان لخضر كسري في طابع المالوف، بينما نشط سهرة أول أمس كل من حسان داود، عمامرة نور الدين، بشنة نصر الدين، فيما نشط سهرة أمس خيرة فناني الشعبي على غرار رشيد ضيف، صالح باي، وحمدي بناني، بينما ستنشط سهرة اليوم جمعية أشرق بونة، محمد خاف الله، كتاش عمار، على أن تتواصل السهرات غدا مع الفنان عزارنية عبد القادر، هشام عمامرة وعياشي ديب، أما السهرة التي تليها فسيحييها مراد راشف، عبيد مراد وكريم حاضر، أما الفنانون الذين سيكون لهم شرف تنشيط سهرة اليوم الختامي فهم العياشي ديايبية، حموش عبد القادر، فريخ شوقي، وورشة موسيقى الأغنية الشعبية لدار الثقافة.