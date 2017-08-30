همام ابراهيم وحسام جنيد يبعثان رسائل السلام عبر جسر الأوراس الشامخ

كانت السهرة الثالثة لمهرجان «تيمقاد» الدولي عربية مع طبق «راي» جزائري في آخرها، وكان لجروح حضارة الرافدين وحرب سوريا النصيب الأكبر في الوصلات الفنية التي قدمها الفنان العراقي همام ابراهيم والسوري حسام جنيد قبل أن يلهب مدرجات المسرح الشاب حسام رفقة جمهور شبابي تجاوب مطولا مع أغانيه.

رفع الستار عن موعد باتنة الثقافي الدولي لكل صائفة، في يومه الثالث، بابن العراق الفنان همام الذي دخل بزي جزائري -قميص من الكاراكو- ويضع راية الجزائر بفخر على الأكتاف في صورة جمعت بين ثقافة بلدين زالت بينهما الحدود واختصرت المسافات بقافية وألحان قيصر العرب -كما يلقبه محبوه-

«استوطن الأغراب بلدي.. ودمروا كل الأشياء الحبيبة»

لم تغب جروح بغداد -التي تكتب تفاصيلها المرة يوميا- عن مهرجان «تيمقاد» أول أمس، استحضرها ابنها بفنه، حاملا أوجاع شعب في حقيبة الفن، وقبلها أدى ضيف الجزائر عنوانين «حبك تاج على راسي» و»بين العصر والمغرب»، والتي أضفى على كلماتها صوت الدبكة جمالا وحماسا في رسالة أمل يبعثها فنان جريح بسبب وضع وطن تشرد وصار شعبه يبحث عن عناوين ثابتة بعد أن حولت مدافع الحرب الديار إلى أطلال.خريج معهد الموسيقى العراقي يحن إلى أعوام السلم والحقبة الذهبية لعاصمة العلوم والعلماء ليسمع الحاضرين وتعانق حنجرته سماء «الأوراس» بموّال «يا طير» كشوق إلى تربة البلد ولمة الأحبة زمن السكينة والطمأنينة وكأن شاعر نضال فلسطين المرحوم محمود درويش يعود من عالم الغائبين ليطل على «تيمقاد للحظات يقرأ قصيدة «أحن إلى خبز أمي» قبل أن تنتصر نبضات القلب ويعلو صوت الحب متحديا الرشاش ومتجاوزا الاختلافات ليكرّم «همام» مثله في الفن وابن الوطن الام الفنان كاظم الساهر فأدى إحدى روائعه «زيديني عشقا زيديني» وهي استذكار لروح شاعر سوريا الخالد «نزار قباني» الذي مجد المرأة شعرا ونثرا، همام يواصل النهج بغزل لا يعرف الفواصل والهوامش مؤديا أغنية «يا مدلل».ووفاء ابن العراق لبلده هو أيضا تقدير لتراث الغير فكانت المفاجأة حين غنى لعظيم وفقيد الباهية وهران احمد وهبي أغنية «وهران وهران روحتي خسارة» في صورة استحسنها الجميع ومهما اختلفت اللهجات، يبقى الفن الجامع والمصالح، ويختار في ختام عرضه العودة إلى آلام العراق فيصدح بموّال كله صرخات نجدة واستغاثة فلا غالب ولا مغلوب في لغة الصراع والرصاص، ويغني همام لحضارة غدرها جنون الإنسان « استوطن الأغراب بلدي ..ودمروا كل الأشياء الحبيبة.» من جروح نهر الرافدين إلى سوريا نقلنا الفنان «حسام جنيد» بصوته الرخم في أول حضور له على تربة الجزائر، وفضل الرد على حفاوة الاستقبال بأغنية أولى جس بها نبض ركح مسرح «تيمقاد» عنوانها «سامحتك» وتليها أغاني صنع بها طريقا بين مطربي المشرق من «اهلا وسهلا»، «طل الصيف»، «لا نوم»، ويبهر الحضور بعد ذلك برائعته «يا شموسة» ولم يتوقف حسام عن تذكير الجميع بفضل الجزائر على الشعب السوري واختصر تعليقه كل مشاعره « يا من ضيع وطن، أرض الجزائر تلقاه.»

«ستغرق أنت يا بحر من كثرة ما بكت سوريا»





على نهج ابن العراق «همام ابراهيم» سار ابن منطقة حلب حسام جنيد وناحت كلماته الوطن المحارب والشعب السوري المتألم، يرسم وينسج لوحات بلد جعلت منه المذاهب وفقدان الصواب مادة يقتات منها الإعلام الحربي وبقي الفن والثقافة ينقلان وجه البراءة في أمل أن يتحول الوجع إلى مواسم أفراح. يتحدث حسام جنيد في موال جد مؤثر باسم نازحي دمشق، وهؤلاء الذين يعبرون الحدود دون تحديد الوجهة بحثا عن ملجأ يقيه شر القصف، لاجئون حاملون بضاعة الحزن والشجن ويخاطبون البحور « يا بحر عطف علينا/ يكفي ما يحدث لينا/ اترك امواجك حنينة/ ستغرق يا بحر من كثرة ما بكت سوريا» ويرفع حسام جنيد علم الجزائر، كراية للصمود والسيادة التي لا يزعزعها المتحرك والساكن مودعا الحاضرين بالقول «شكرا للجزائر.»

الشاب حسام... وختامها فرجة





من بغداد ودمشق سافر الجمهور إلى الباهية بصوت وجد ضالته لدى الشباب، ورقص لأغانيه كما رددها الجمهور الباتني إلى الثانية صباحا. هو جمهور تألم لمصائب الجيران قبل ان يستعيد نشوة الفرح بأغانٍ عاطفية وأخرى تعكس روتين واقعه اليومي من عناوين «خطيرة»، «شوفي بنتك»، «كلمة عمري ولات جوتابل»، «سمحيلي يمّا»، «حنا ربي معانا» وغيرها.





مبعوثة «المحور اليومي» إلى باتنة: ز.أيت سعيد