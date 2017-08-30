الثـــورات العربيـــة عبـــث والفنـــان يـــزرع السلـــم وينســـج الآمـــا

التقى فنانا سوريا والعراق حسام جنيد وهمام ابراهيم بالأسرة الإعلامية، أول أمس، بباتنة للحديث عن مشاركتهما في مهرجان «تيمقاد» لهذا العام، خصوصا أن ابن منطقة «حلب»، جنيد، غنى للمرة الأولى في تربة الجزائر، فيما تعد المرة الثالثة لهمام بعد أن غنى في مهرجان «جميلة» وكذا تظاهرة «قسنطينة عاصمة اللغة العربية»، وحاول الإثنان ألا يخوضا في الأمور السياسية التي يفرضها وضع بلديهما مفضلان التركيز على العمل الفني إيمانا منهما أن الفنان يمنح الأولوية لرسالة السلام التي تحملها في طيّاتها أعمالهم.

عبّر الفنان السوري عن سعادته بعد استدعائه للمشاركة في مهرجان «تيمقاد» الدولي وأكد أن الفن الجزائري معروف في سوريا، ويبقى اسما الشاب خالد ومامي يحتلان الصدارة في قلوب العشاق السوريين لفن «الراي»، كما أشار إلى أن اهتمامه بالغناء في هذا البلد جعله يدمج بعض الإيقاعات الجزائرية في أغنيته «يا شموسة» كتلميح إلى التعلق بالجمهور الجزائري الذي بدأ يكتشفه شيئا فشيئا، لم ينس المتحدث تخليد روح سيدة الطرب التي - وإن وافتها المنية - تظل حية في قلوب أهل المشرق الذين تعلموا منها كثيرا ووصفها جنيد بالأسطورة.

« لا أمارس السياسة ولا أعترف بالثورات العربية»

تحفظ الفنان السوري حسام جنيد كثيرا ولم يشأ الإجابة عن الأسئلة التي طرحها بعض الصحفيين -والمتعلقة خصوصا بمواقف الفنانين السوريين حول ما يحدث لبلدهم- وقال «جئت إلى الجزائر كفنان وليس كسياسي، ولا أريد أن أطيل الحديث عن مأساة الشعب السوري، فرسالتي أمن وسلام، لكن كثيرين سيفهمون موقف معظم الفنانين في بلدي لاننا مع الحق وكل من أباح دماء الشعب الصامد لن نغفر له.» وحاول الصحفيون التأثير عليه بذكر الثورات العربية فأجاب المتحدث بنبرة حادة «لا يمنح المرء قيمة للعبث، ولا أعترف شخصيا بما يسمى الثورات العربية التي أعتبرها سبب تشتت بلدي. من يريد ثورة فليقم بها في مجال الإبداع. هناك أفضل من العصيان والصعلكة للتعبير عن الطموحات.»وعن مشاركته في المهرجان الدولي بتيمقاد، يقول حسام جنيد «الفنان مجبر على امتلاك أرشيف كبير يتحدث عنه ويحاسب عليه في مسيرته، وأعتقد أن محطة تيمقاد بطابعها الدولي تهمني كثيرا ولبيت الدعوة بفرح كبير لأنني أملك معجبين في هذا البلد العزيز، وجاءت الفرصة للقائه عن قرب بعد أن اكتفى بالسماع فقط لألبوماتي.» أما عن اشراك أفراد عائلته في بعض انتاجاته الفنية حيث قام بـ «ديو» رفقة زوجته الممثلة السورية إمارات رزق، كما غنى مع ابنه الصغير الذي سماه «وطن» أجاب المعني « أظن أن إشراك العائلة في أي عمل مهم وما بالكم أن تكون شريكة الحياة أو فلذة الكبد في أي عمل طموح. هي تجربة أعتز بها ولا أتردد في تكرارها إن اقتضى الأمر ذلك.» ليشكر «أبو وطن» الإعلام الجزائري الذي مهد له الطريق للتقرب من الجمهور المحلي.

الفنان همام ابراهيم: «سنجسد مشروعا لأوبيرات مع فنانين جزائريين قريبا»

سُئل الفنان العراقي في بداية الامر عن قبوله المشاركة في برنامج «أراب أيدول» بهدف الحصول على لقب «محبوب الجزائر» إن كان ذلك تقليل من شأنه الفني ليجيب معارضا الفكرة قائلا « أظن أنها تجربة جيدة بالنسبة لي، لم أهتم بالحصول على اللقب بل أعتبرها سبيلا لتشريف بلدي وحتى أنني ساهمت في نسب متابعة هذا البرنامج وهذا مفخرة لي.»

عن عودته إلى منطقة أربيل العراقية مؤخرا لتنشيط حفل فني هناك بعد غياب طويل وهو الذي ينحدر من تلك المنطقة، أضاف همام « أمر جيد أن يغني الفنان بمسقط رأسه وتأثرت كثيرا لانه ليس من السهل علي الغناء للأطلال، ولا أجد كلمات للتعبير عن احساسي بتلك الصور.» واعترف أن الحرب أثرت كثيرا على المردود الفني العراقي بل شردت هذا الوسط فمن الفنانين من فضل الاعتزال ومنهم من لا يزال يقاوم بعد ضباب الشقاقات والحروب التي ابتلعت الجمال وتركت المكان لكل أشكال العنف.

ليكشف همام في الاخير عن مشروع «أوبيرات» سينجزها مع فنانين جزائريين لم يفصح عن أسمائهم، مؤكدا أن كل شيء جاهز من نصوص وألحان، وستتم مباشرة العمل بمجرد أن تمنح وزارة الثقافة بالجزائر موافقتها وبالتنسيق مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام.

الشاب حسام: «كليب جديد لجمهوري في الأشهر المقبلة»





أما الفنان الشاب الذي يصعد درجات الشهرة رويدا رويدا فقد التقى بالصحفيين لحظات قبل حفلته، سهرة اول أمس، مؤكدا أن اقبال الشبان على أغانيه تجعله يفكر في تقديم الأفضل له دوما، ونفى أن يكون مقلدا لأي فنان اخر في الصنف الذي يؤديه رغم أنه متأثر كثيرا بأغاني الكينغ «خالد»، وأضاف «طموحي أن أجعل أغنية الراي تفرض نفسها بالمشرق وهذا تحدي أعمل على تحقيقه.»

عن جديده الفني قال الشاب حسام «أنا بصدد تصوير كليب جديد سيكون مفاجأة لجمهوري، وأمنيتي أن أبقى عند حسن ظن هؤلاء الشباب الذين لا يحلمون سوى بحياة هنيئة كغيرهم من شباب العالم. إن ساهمت في إسعادهم فهذا خير اجرة أتقاضاها.»