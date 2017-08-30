عائلات تفضل قاعات الحفلات خوفا من السحر والشعوذة

يشترط التحضير لموعد العرس والإعداد لكافة مستلزماته تخصيص ميزانية مكلفة لأهل العروس والعريس فكما يقول المثل الشعبي «زواج ليلة تدبارو عام» ولعل اختيار المكان سواء المنزل أو بالسطوح كما كان قديما لم يعد مفضلا فتلجأ العائلات إلى كراء «قاعات الحفلات» بحجة ترك المنزل نظيفا وكذا خوفهم من مظاهر السحر والشعوذة التي تلجأ إليها بعض الأنفس الحاسدة.

مع حلول فصل الصيف والعطلة تكثر المناسبات السعيدة، حيث المقبلين على الزواج لتنظيم فرحهم والتحضير له بداية باختيار مكان معين أو قاعة محددة يقام فيها العرس، وفي هذا الصدد قمنا باستطلاع رأي بعض منهم عن أسباب لجوئهم إلى كراء تلك الصالات بأسعار باهظة، وفي هذا السياق ذكرت لنا أمال وهي إحدى المقبلات على الزواج بأن زفافها سوف يقام في فندق فخم رغم أنها وزوجها ميسورا الدخل، فقد أكدت أنه ورغم المصاريف الباهظة التي ستدفعها عند اخيار لمكان العرس إلا أنّها تفضل صرفها في قاعة جميلة وتلفت النظر، أمّا الأعراس التي تقام في البيوت فلا تراها فكرة صائبة وهذه وجهة نظرها لأنها تسبب التعب والإرهاق لصاحبها، إلى جانب تخريب المنزل ليصبح في وضع كارثي بسبب كثرة المعازيم، أمّا جليل وهو أحد المقبلين على الزواج يرى أنه من الأنسب أن يقوم بإحياء زفافه في قاعة خاصة بالحفلات حتى لا يتعب أهله ويبقى بيته نظيفا، حيث أكّد أنّه قام بتجهيز وطلب كل ما يحتاجه الزفاف من حلويات ومشروبات وغيرها رغم غلاء الأسعار كما وصف لنا ¨شاعلة فيها النار¨، لأن أصحاب القاعات يستغلون فرصة حلول فصل الصيف وكثرة الأفراح فتصبح لهم ذريعة لزيادة الأسعار، ولا يخفى علينا أن الدينار الجزائري في تراجع مستمر وكلّما صرفت تجد أشياء أخرى ناقصة لابد من إقتناءها لأنها ضرورية.اللافت للانتباه أنه وخلال جولتنا الاستطلاعية لآراء بعض المقبلين، استوقفتنا خالتي عائشة التي كانت بصدد البحث عن قاعة حفلات لإقامة عرس ابنها، قالت لنا وبنبرة حادة أنه من المستحيل أن تقيم العرس في بيتها المكون من طابقين ورغم اتساعه إلا انها تفضل قاعة الاعراس بعد الحادثة التي وصفتها بالمؤلمة والتي لا تريد ان تعبش تجربتها من جديد، حيث قامت منذ أكثر من 3 سنوات بتزويج ابنتها الوحيدة وأقامت عرسا بهيجا في بيتها حضره عدد كبير من الصديقات وأفراد العائلة والأقارب، أين تم في ظروف جيدة ولكن ما ان مر أسبوع حتى بدأت أعراض غريبة تظهر على ابنتها التي كانت تصرخ فجأة على زوجها وتردد بأنها لا تريده وتريد الانفصال عنه في أقرب وقت، كما أنها باتت تقضي كل وقتها وحيدة ومعزولة ولا تريد الحديث أو حتى رؤية وجه زوجها أو احد من أفراد عائلتها، ومع مرور الأيام ازداد وضعها سواء تقول ذات المتحدثة مما استدعى نقلها للمستشفى غير أن التحاليل التي أجريت لها أبانت أنها لا تعاني من أي مريض خطير، وهنا قررنا نقلها للعلاج الروحي أين دلنا أحد معارفنا على أحد الرقاة الشرعيين ومع توالي الجلسات اكتشفنا أنها أصيبت بسحر في يوم زفافها بغية تفريقها عن زوجها، لكن مع استمرارها على علاج شفيت تدريجيا وباتت علاقتها مع زوجها وأهله تسير نحو الأفضل.ومن جانب آخر، قال لنا عمر وهو أيضا أحد المقبلين على الزواج وله وجهة نظر أخرى ورأي آخر، فهو مازال متمسك في عاداته القديمة وتقاليده ومتشبع بثقافة أجداده ويرى أنّ العرس المبارك هو الذي يقام في البيت مع العائلة الكبيرة والصغيرة والجيران والأحباب وغيرهم، فالأعراس التي تقام في البيوت تكون لها طعم مختلف وهو ضد الكراء وحجز قاعات الحفلات التي إعتبرها تبذير ليس إلاّ، فأصحاب قاعات الحفلات في نظره إستغلاليون وإنتهازيون لأنهم لا يفوتون أي فرصة تأتي أمامهم للزيادة في الأسعار وكسب الربح السريع، لذا لا ير مكان ليقيم فيه زفافه غير البيت أو سطح العمارة التي تحمل نكهة مختلفة وشكلا آخر لما أصبحت عليه اليوم العائلات الجزائرية٠