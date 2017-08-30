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مصالح الامن تؤكد أن نشاط هؤلاء إخلال بالنظام العام

جماعات سلفية تدعو للاحتشام بالشواطى وترفع شعارات عنصرية للمصطافين  

  17 جويلية 2017 - 10:36   قرئ 363 مرة   0 تعليق   صيف لبلاد
جماعات سلفية تدعو للاحتشام بالشواطى وترفع شعارات عنصرية للمصطافين  

سجلت العديد من الشواطئ ظواهر دخيلة عليها كانت أبرزها ولوج جماعات من الأفراد السلفية في مجموعات مكونة من ثلاثة إلى أربعة أشخاص يدعون لضرورة ارتداء المصطافات للباس المحتشم في الشواطئ، هو الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء الذين طالبوا المصالح الأمنية الممثلة في حراس الشواطئ إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة في إطار تفعيل المخطط الاستثنائي الخاص بتأمين موسم الاصطياف والذي ينص على حماية وتأمين المصطاف من كافة أشكال العنف والإزعاج.

 
على هذا النحو كسرت مثل هذه الجماعات الأسلوب المألوف عنها انتهاجه في الدعوة حيث غيرت المكان الذي لطالما اقتصر على المسجد فقط وكذا الزمان الذي غالبا ما ارتبط بمواقيت الصلوات، حيث اعتمدت هذه الأخيرة الإقبال على الشواطئ في شكل مجموعات تحمل لافتات تحمل شعارات على غرار «ربي يهدينا» ومكبرات صوت تلقى عن طريقها خطابات توعوية تدعو إلى ضرورة الابتعاد عن المعاصي، هو الأمر الذي أثار استياء العديد من المصطافين الذين اعتبروا هذا الأمر إنتهاكا لحرياتهم الشخصية، حيث أدى الأمر إلى نشوب العديد من الخلافات والمناوشات بين أفراد هذه الجماعات والمصطافين الذين عبر عن رفضهم القطعي لمثل هذه الظواهر، المحور اليومي بدورها قامت بالاتصال بالمصالح المختصة في تأمين الشواطئ وتحقيق راحة المصطاف بها على غرار مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، حيث أكدت لنا كلا المصلحتين بأنهما لم تسجلا أية تدخلات في هذا السياق أو توقيفات كون هذه الجماعات لم تتواجه بصفة مباشرة للمصطاف حيث لم تتعرض إلى أي شخص بل نشاطها إكتفى بالمشي في الرمل وإلقاء المواعظ، حيث قال كنار محمد، مسؤول النشاطات بالمديرية العامة للأمن الوطني إن المخطط الأزرق الذي كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد اعتمدت تفعيله مع بداية موسم الاصطياف جاء بدافع السهر على تأمين المصطاف وتحقيق راحته، قبل أن يواصل بأن مثل هذه الظواهر التي بدت بوادرها في الظهور في بعض الشواطئ على غرار شواطئ سكيكدة وجيجل، لا بد من أن تكون بطرق نظامية وقانونية، أي بتصريح من وزارة الشؤون الدينية ومصالح الأمن والدرك الوطني، وعن تحركات مصالح الأمن إزاء هؤلاء الأشخاص واصل المتحدث بأن ذات المصالح تقوم بالتوقيف الفوري لأفراد هؤلاء الجماعات وإخضاعهم لتحقيقات أمنية لقيامهم بنشاط من دون رخصة لكن في حال ما إذا تواجهوا بصفة مباشرة مع المصطافين أي بتوجيههم للرسالة مباشرة للمصطافات اللواتي ترتدين لباس الساحة، أيضا في سياق متصل ربطت المحور اليومي إتصالا برئيس النقابة الوطنية للأئمة في الجزائر الشيخ جلول حجيمي، الذي أكد بأن هذه الجماعات لا تمثل الدين بل تدعو إليه فقط، وعن إمكانية ممارسة الدعوى الإسلامية في الشواطئ، قال بأن الدعوى يمكن ممارستها في أي مكان لكن على أن تكون دعوى بدون إكراه وتسير وفق ضوابط كابتعادها كل البعد عن العنف والتحريض، وعن هذه التي تمارس على مستوى الشواطئ قال بأنها إن كانت بعيدة عن التعنيف والتعرض للأفراد فإنها عادية خاصة وإن كانت لا تضر بالخطاب العام للمجتمع.
 
منيرة ابتسام طوبالي
 

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