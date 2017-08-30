«إعراق شد أو يديد».. رسائل ثقافية، سياسية وإجتماعية تدعم التشبث بالهوية الوطنية 

حطت الجمعية الثقافية للمسرح أفراتشي من بجاية، رحالها على ركح المنافسة الشرعية لمهرجان مسرح الهواة في طبعته الخمسين أول أمس بعمل فكاهي بعنوان «إعراق شد أو يديد» للمخرج إسماعيل جوادي الذي قدم تعرية للواقع السياسي، الاجتماعي وحتى الثقافي باحثا عن الهوية المشتركة التي غيبتها التبعية الأجنبية.

تتطرق مسرحية «إعراق شد أويديد» لموضوع حساس ومهم هو الشبيبة الجزائرية التي تبحث عن هوية أخرى متناسية أصولها العريقة التي راح ضحيتها مليون ونصف مليون من الشهداء للحفاظ عليها، استند المخرج خلالها إلى مختلف التيارات الأخرى كالوهابية، العلمانية والسلفية ليضعهم في صراع هزلي مبطن، يحمل الكثير من الرسائل السياسية، الاجتماعية وحتى الثقافية. تحكي المسرحية عن مجموعة من المسافرين الذين يصلون أمام مفترق الطرق المتجه نحو الشرق والغرب ليقف السائق في حيرة من أمره ما يدخله في صراع هزلي مع القابض الذي يريد مخالفته الوجهة، لتبدء المغامرة والصراع اللذان أدخلا الجمهور في نوبات ضحك هستيري، يتناقش خلالها الممثلون حول عديد القضايا المتعلقة بالهوية، الدين، العادات والتقاليد في قالب هزلي بين العنصرية والتطرف تارة وبين التفتح على الغرب طورا آخر.

تصور المسرحية التي أبدع المخرج في ترجمتها ركحيا، في تصوير طريق مسدود مستندا على إشارات المرور «ممنوع المرور» في إشارة منه لأن يرسم طريقا واحدا كنوع من الإيحاء إلى التوحد والتفاهم بعيدا عن كل المعيقات المتعلقة بالعادات والديانة وغيرها في ظل التمسك بالهوية الجزائرية لإنجاح مشاريع التنمية في البلاد.

إسماعيل جوادي:»المسرحية دعوة للتوحد والتمسك بالهوية الوطنية»





وعن العرض قال المخرج جوادي إسماعيل خلال حديث جانبي للمحور اليومي أن مسرحية «إعراق شديد» تتحدث عن الشبيبة الجزائرية المنقسمة حوله بحثا عن ثقافة خارجية حتى وان تنافت وتقاليد المجتمع الجزائري الأصيل، في مقابل

التخلي عن الرصيد الثري للثقافة المحلية التي أضحت كأنها وصمة عار عند الجيل الجديد.





وعلى صعيد آخر كشف محدثنا أنه إنتهج اللغة الأمازيغية متعمدا في عرضه الذي يستند إلى اللغتين العربية والفرنسية كذلك بسبب توثيق الهوية الجزائرية الأصيلة، مؤكدا أنه إشتغل أكثر على حركات الممثلين التي تغني المسرحي حتى عن لغة الحديث كونها لغة عالمية.

وقال إسماعيل جوادي أنه أراد بعمله التأكيد على التشبث بالهوية الجزائرية والثقافة الخاصة المحلية، مؤكدا في سياق متصل أنه قام بتكريم الشهداء الذين ضحوا لأجل الوطن في مقابل أن الشعب يقف مكتوف الأيدي باكيا على الأطلال دونما التحرك لتغيير البلاد منذ الإستقلال، واقفا على ضرورة التضحية والعمل لأجل تنمية الزطن، كما فعل الأجداد، وفي سياق آخر شرح بعض الإيحاءات المسرحية التي إستند عليها كإستخدام إشارات المرور «ممنوع المرور» تترجم الهوية والجهوية في التفكير بميل كل إلى أصله فأهل الشرق يضعونها جهة الغرب والعكس، وهو ما أثر سلبا حسبه على كامل الوطن، ما جعله يقطع الجهتين الشرقية والغربية لإثبات الهوية المشتركة، كاشفا إستناده إلى الإشارات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تترجم ما يراه في المجتمع.

من جهته كشف الممثل مرسل رياض في دور أبو دينار قابض الحافلة الذي أراد أخذ الركاب إلى الشرق على خلاف رغبة السائق الذي أراد التوجه بهم إلى الغرب، ما ولد خصاما بينهما، أن مشاركته في الطبعة الخمسين من المهرجان تمثل له تقدما إلى عالم الإحترافية خصوصا وأنها حلم لطالما أراد له أن يتحقق.