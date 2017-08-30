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على هامش مشاركته في مهرجان مسرح الهواة بمستغانم.. الدكتور عمرو دوارة:

«مستوى المسرح في تباين.. وإتفاقية التعاون متوقفة على مدى تفاهم الطرفين»

  17 جويلية 2017 - 14:10   قرئ 206 مرة   0 تعليق   صيف لبلاد
«مستوى المسرح في تباين.. وإتفاقية التعاون متوقفة على مدى تفاهم الطرفين»

أكد الدكتور والباحث المصري عمرو دوارة خلال حديثه للمحور اليومي على هامش إمضائه إتفاقية تعاون بين مسرح الهواة والمسرح العربي، أن مدى تفعيل ونجاح الإتفاقية متوقف على مدى تفاهم الطرفان من عدمه كون الدول النامية حسبه تتعامل كأطراف لا كإتفاقيات.

 

حسب رأيكم هل أسس مهرجان المسرح الهاوي للمسرح العربي ككل؟

حقيقة لا أريد أن يؤسس مسرح الهواة للمسرح العربي فقط لأن المفروض أن يمتلك هذا المسرح حرية ربما يعبر عن المسرح الأمازيغي ويهتم به، ربما يعبر عن اللغة العامية الدارجة، وعن قضايا أخرى، فمسرح الهواة يجب أن يكون هناك مختلف الأشكال والقوالب بأن يقدم مسرحا متنوعا لا بد له أن يتطرق لمختلف القوالب، لكن إن كان هذا المسرح يؤسس لتوجه معين في المسرح لا بد لنا أن نحافظ عليها كمهرجان المسرح العربي الذي يتقيد بالعروض العربية ذات التوجه العربي فقط، لذلك على كل مهرجان أن يبحث له عن هوية ويؤكدها ليستمر عليها.

تابعتم العروض المشاركة في إطار مهرجان مسرح الهواة كيف وجدتموها؟

حقيقة لا يمكنني الحكم على عروض المهرجان كوني لم أتابع الكثير من التظاهرة، من خلال عدد العروض التي تم برمجتها لحد الآن والتي لم تجعلني أنبهر لحد الساعة بأي منها للآن.

 لكن بصدق شاهدت العرض الفرنسي على هامش مهرجان مسرح الهواة، فتساءلت إذا كان المخرج يقدم عرض وهو عربي بنفس هذا المستوى سنقوم كنقاد بمنتهى القسوة ضده ولذلك حينما سئلت عن مستوى هذا العرض قلت كلمة واحدة أنهم يجيدون فقط التحدث باللغة الفرنسية، ولكن لا يجيدون التحدث بلغة المسرح لم أشعر بالفعل المسرحي، لهم قدرات وإمكانيات، هنا مشكلة الاختيار ماذا أنت إخترت للحضور إلى مهرجانك وما هو مستوى العروض الذي أردت لضيوفك متابعته، وهذا ما يعد مسألة إختيار.

ماذا عن رأيكم بالمسرح الجزائري ككل؟

 مستوى المسرح الجزائري متباين وقد شاهدت عروضا بالمسرح الوطني لجمعيات ومسارح جهوية، وشاركت في لجان تحكيم كانت على أرقى مستوى في مهرجان المسرح المحترف في طبعته العربية، عندما كان محمد بن قطاف مشرفا على التظاهرة.

بخصوص الاتفاقية التي تجمع المهرجانين الهاوي والمسرح العربي، كيف سيتم تفعيلها مستقبلا؟ 

حتى أكون صادقا معك نحن الآن وضعنا اللوائح والخطوط العريضة فقط، التي تسمح بتنظيم عروض مشتركة وما شابه لكن تفاصيل البنود لم نتفق على الأعمال التي يجب أن يتدخل فيها الإنتاج بمعنى من سيدفع من كل جانب، من كل النواحي، ولكن اللائحة بها بنود تنص على الأعمال المشتركة والانتاجات كذلك بما فيها ورشات التكوين وغيرها التي ستستقطب خبراء من البلدين لتقديم وترشيح عروض للمشاركة، دائما نقول أن المساحة بين الأهداف والاتفاقيات في الدول النامية مثلنا تعتمد على الأشخاص ومدى التفاهم بينهم، قد يتغير الممثل في القاهرة أو يتغير المحافظ هنا في الجزائر وهو ما يتوقف عليه مدى حرص ونجاح الاتفاقية، لذلك أعتقد أن البنود ستتغير للأحسن أو الأسوأ طبقا لطبيعة الأفراد.

حاورته: نجيبة صيودة  
 

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