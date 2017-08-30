شواطئ تتحول لمصب للنفايات وسط إقبال للمصطافين

باتت عدة شواطئ بالعاصمة وضواحيها مجرد مصب لإفرازات المصانع فضلا عن تجاوزات أصحاب المحلات الذين يكبون نفياتهم أيضا فيها، لكن الحقيقية تثبت مدى نقص الوعي البيئي لدى هؤلاء الأشخاص الذين لا تهمهم حياة المصطافين الذين يستطيعون في الكثير من الأحيان التمييز بين الشواطئ الملوثة وغيرها فيضعون صحتهم وصحة أطفالهم على المحك.

أضحت هذه التصرفات سببا في تشويه الجانب الجمالي والطبيعي بسبب عدم الاحترام وقلة الوعي البيئي فأمام انعدام الرقابة تمادى أرباب المصانع والشركات في هذه الممارسات غير المسؤولة وبات المصطاف أيضا يساهم في نشر ثقافة اللاوعي البيئي أيضا بترك أكوام من النفايات على الشواطئ.

الأمراض المستعصية تترصد مرتادي الشاطئ الوردي





شاطئ القادوس والذي يعرفه الجميع بالشاطئ الوردي نظرا لتغير لون مياهه الزرقاء الى الوردي بسبب التلوث الحاصل فيه ويعد أهم شاطئ تقصده جل العائلات الجزائرية في عز الصيف إذ تحده من جهة بحيرة الرغاية ومن جهة أخرى غابة في غاية الروعة والجمال لا تقل مساحتها عن الهكتار والنصف ويعتبر الأجمل كونه يتميز بمناظر لا نجدها على باقي الشواطئ المحاذية له وقد زادت من روعة هذا الشاطئ تمركزه بين بحيرة الرغاية الساحرة وغابة هراوة الشاسعة التي زادت بأشجارها واخضرارها شاطئ القادوس مسحة جمالية أبهرت طيلة سنوات العديد من المصطافين.

لكنه ومنذ سنوات خلت تحول إلى مكب مفتوح للنفايات حيث قضى التلوث والقاذورات على ملامحه وحوله إلى مصدر إزعاج بدل أن يكون مكانا يرتاح فيه المصطافين إذ أصبح مجرد مفرغة لأكوام من القاذورات والأوساخ ناهيك عن الروائح الكريهة التي تحبس الأنفاس حيث أصبح منظره مقززا ولا يبعث بالراحة والاطمئنان.

وهو الأمر الذي عبر عنه العديد من المصطافين الذين وجدناهم بعين المكان حيث قال لنا «سمير» البالغ من العمر 28 سنة، أنه اعتاد رفقة أصدقائه القدوم الى هذا الشاطئ منذ عدة سنوات لكن في السنتين الأخيرتين عرف تلوثا كبيرا بعدما كانت العائلات تقصده نظرا لنظافته ومناظره الخلابة إلا أنه سرعان ما تحول إلى مكان ترمى به جميع أنواع النفايات التي يتركها المصطافون والتي تخلفها المصانع إذ أينما وليت بوجهك يضيف ذات المتحدث تصادفك أكياس القمامة التي شوهت وجه الشاطئ ناهيك عن الروائح الكريهة التي حرمت الزوار من الجلوس على رماله الذهبية وهو ما جعل بالكثيرين يستغربون عن كيفية تدهور الوضع بشاطئ في ظرف جد قصير إضافة الى غض نظر السلطات المعنية عن معاقبة هاته المصانع التي شوهت الطبيعة البحرية.

شواطئ عين طاية تحتضر





لم يقتصر الأمر على النفايات وقاذورات المصانع فحسب بل تعداه الى إيصال قنوات الصرف الصحي أيضا ببعض الشواطئ بمنطقة عين طاية دون أن يأبه أصحاب المصانع وبعض لشركات وحتى المحلات التجارية عن الأخطار الناجمة عن هذه التصرفات الغير الواعية حيث باتت الكثير من العائلات القاطنة بذات البلدية تمنع أطفالها من السباحة في تلك الشواطئ خوفا من الأمراض التي قد تصيبهم أمام منع عناصر الحماية المدنية أيضا من ارتياد تلك الأماكن التي أصبحت شبه محضورة وقد أكدت نادية كشرود إحدى الطبيبات المتخصصة في الأمراض الجلدية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي أن السباحة في المياه القذرة والملوثة تنتج عنها الأمراض الجلدية والطفيليات والطفح الجلدي والأمراض المعدية الخطيرة والالتهاب الفيروسي الكبدي الخطير والإسهال والقيء الحاد كما تنتج عنه أمراض العيون وأمراض التهاب الأذن والأمراض التنفسية وتنتج عنه أيضا أمراض المسالك البولية وخاصة عند فئة الإناث لذا يجب على المواطنين توخي الحذر وتجنب الاصطياف في مثل هذه الشواطئ القذرة، حيث اكدت ذات المتحدثة، أن مستشفى يحيا فارس بالقليعة استقبل الأيام القليلة الماضية 10 حالات مرضية لأطفال كانوا يسبحون على مستوى شاطئ البحر لفوكة البحرية وهذا بعد إصابتهم بنفس الأعراض المتمثلة في الحمى الشديدة والتقيؤ بالإضافة إلى الإسهال الحاد أين سارعت ذات المصالح الطبية لأخذ عينات من دم المرضى ونقلها الى مخابر التحليل الطبية بمعهد باستور بالعاصمة للتحقق من عدم إصابتهم من بالأمراض المتنقلة عبر المياه خاصة وان شاطئ فوكة البحرية يعتبر مصب رئيسي لقنوات الصرف الصحي ومكان لرمي كل أنواع النفايات خاصة الصلبة منها والكيميائية الناتجة عن المصانع المتواجدة بالبلديات المحاذية والجدير بالذكر أن السلطات المحلية قامت بتنصيب لافتات على مستوى الشواطئ الملوثة لأجل تنبيه المصطافين وتحذيرهم من السباحة أو الغطس بها.

شاطئ البهجة معبر آخر للتلوث البحري





على غرار شاطئ القادوس وشواطئ عين طاية عرف شاطئ البهجة بعين البنيان نفس المصير هذه السنة إذ تحول لمرتع كبير للنفايات والقمامات العشوائية بسبب رمي بعض العائلات للنفايات التي شوهت المنظر الجمالي لهذا الشاطئ، غير مبالين بالأضرار المترتبة عن هذه التصرفات غير الحضارية ناهيك عن الرائحة الكريهة التي غزت الشاطئ فضلا عن رمي بقايا هدم في المساحات الرملية وأمام هذا الوضع البيئي المتردي حيث ناشدت العائلات المصطافة السلطات المحلية التدخل العاجل لتطهير الشاطئ من خلال التكثيف في دوريات عمال النظافة وأمن مراقبة الشواطئ مع زيادة حاويات رمي القمامات فضلا عن فرض عقوبات صارمة للمخالفات البيئية من أجل التصدي لمخاطر تدهور نوعية مياه البحر لاسيما المساحات الرملية الملوثة بالمنطقة وإنهاء هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على حياة الناس وسلامة البيئة.

الملازم بن خرف الله: «عملنا لا يتعدى حماية المصطافين «





اكد الملازم الأول بالحماية المدنية بن خرف الله، أنه ومن منطلق حماية المصطافين من أي خطر يحمل أعوان الحماية المدنية على عاتقهم توجيه المصطافين وإبعاد الخطر عنهم من السباحة الخطرة والسباحة في المياه الملوثة أيضا اذ أشار ذات المتحدث أن هناك بعض الشواطئ القذرة التي يستلزم رفع الراية الحمراء فيها بسبب تلوث مياهها اما عن تحديد هاته الشواطئ فان المهام تقع على عاتق الدوائر الولائية المختصة التي من شأنها أن تحدد الشواطئ الممنوعة والشواطئ المسموحة للسباحة انه خلال السنة الحالية 2017 من أصل 608 شاطئ يعدها الساحل الجزائري فان 229 منها تعد ممنوعة للسباحة تم غلق اغلبيتها بسبب التلوث واخطار خاصة مقابل 379 شاطئ مسموح للسباحة وقد أشار ذات البيان الى تجنيد 18.000 عون محترف وموسمي لموسم اصطياف 2017 مقابل 15.000 سنة 2016 اي زيادة تقدر بـ3000 عون إضافي.