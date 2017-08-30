رواد مواقع التواصل الاجتماعي يثنون على رجال الحماية المدنية

بعد انتشار صور الكوارث التي أحدثتها الحرائق التي اشتعلت بكل من ولاية المدية، البليدة، تيزي وزو بجاية وعدة ولايات أخرى من الوطن، أظهر شباب الفايسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي كامل احترامهم وتبجيلهم للعمل الجبار الذي يقوم به رجال الحماية المدنية لمواجهة هذه الحرائق وإنقاض الحياة المتبقية هناك، مضحين بأرواحهم ومعرضين أنفسهم لخطر نيران استطاعت التهام جبال وغابات، مبدين تعاطفهم الكبير معهم ومع عائلاتهم من خلال صور وتعليقات رائعة.

أظهر رجال الحماية المدنية وبالتحديد وحدات الإطفاء شجاعة وقوة كبيرين في مواجهة الكوارث الطبيعية الأخيرة التي أحدثتها سلسلة الحرائق التي اشتعلت بعدة ولايات من الوطن كالمدية، البليدة، تيزي وزو، بجاية، وعدة ولايات أخرى من الوطن معرضين أرواحهم وأنفسهم لخطر لم تفلح في مواجهته جبال ولا غابات غدى اخضرارها سوادا ودب الموت في كل أنحائها، ورغم هذا يصر هؤلاء الأبطال على مواجهة هذه النيران في عز شهر جويلية وتحت درجات حرارة جد مرتفعة، غير مبالين بشبح الموت الذي يطاردهم من زاوية لأخرى ومن هضبة لأخرى ليخطف أرواحهم بدلا عن تلك الأرواح التي أنقذوها مضحين بالنفيس والغالي لإنقاذ ما تبقى من نفس وحياة في تلك الجبال والمناطق المجاورة لها، ومن جانب اخر يغفل البعض منا ويتناسى في كثير من الأحيان أن لهؤلاء الأبطال أيضا أمهات وزوجات وأطفال وعائلات تعد الساعات، لا بل الدقائق والثواني كلما غادروا منازلهم نحو عملهم المجهول السيناريو، كما هو حال جمال رجل الحماية البالغ من العمر 34 سنة الذي استطاع أن يسرد لنا بعض تفاصيل أيامه إذ راح يروي لنا بتأثر عن القلق الذي تعيشه عائلته يوميا في انتظار عودته، خاصة أمه وزوجته التي أنجبت حديثا طفلته ريما التي ما ان أرانا صورتها حتى شعت عيونه سعادة وشوقا للعودة للبيت من أجلها، مضيفا مؤخرا أصبحت صورة طفلتي هي الدافع الذي يجعلني أطرد الموت و أحاربه بكل ما أوتيت من قوة حتى أعود إليها سالما، كما أصبحت ملاذي الذي أطرد به الأرق والكوابيس التي تؤرق نومي بسبب المشاهد البشعة والمفزعة التي تصادفنا في العمل.وتقديرا من الشباب لجزائري وعرفانا لرجال الحماية المدنية على الأعمال البطولية التي يتفانوا في تقديمها يوميا وخاصة في سلسلة الحرائق الكبيرة التي اشتعلت بعدد كبير من ولايات الوطن، أصر نشطاء الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي أن يعبروا عن عرفانهم وامتنانهم الكبير لمن اختاروا أن يفدوهم بأرواحهم، من خلال الفضاء الخاص بهم ناشرين عدة صور مرفقة بتعاليق رائعة ومؤثرة جدا، جاء أغلبها في شكل دعاء وتذرع للمولى عز وجل أن يحمي من يضحي بنفسه لحمايتهم، ويسهل لهم عملهم ويقدرهم على القيام به.