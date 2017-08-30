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تحت شعار «لن نتخلى عنهم، كونوا في عونهم»

ميناء الجزائر العالمي يطلق مبادرة للتبرع بالدم

  17 جويلية 2017 - 14:15   قرئ 261 مرة   0 تعليق   صيف لبلاد
ميناء الجزائر العالمي يطلق مبادرة للتبرع بالدم

قامت مؤسسة ميناء الجزائر العالمي أمس بمبادرة تحسيسية للتبرع بالدم تحت شعار «لن نتخلى عنهم، كونوا في عونهم» وذلك بمشاركة كل من الوكالة الوطنية للدم والهلال الأحمر الجزائري، بهدف نشر الوعي بضرورة التحلي بروح المسؤولية الاجتماعية وأهمية العمل الإنساني لمساعدة وإنقاذ الأشخاص والمرضى المحتاجين للدم، ليستجيب أكثر من 800 عامل بالمؤسسة معبرين عن تحمسهم الكبير للتبرع بالدم.

 
عرفت المبادرة التحسيسية التي نظمتها مؤسسة ميناء الجزائر العالمي للتبرع بالدم حضورا لافتا لعدة وجوه إعلامية وشخصيات دبلوماسية تم الترحيب بها بداية في الكلمة التي ألقاها المدير العام لميناء الجزائر العالمي سمير بوماتي، على غرار عمر المهيري ممثلا عن سفارة دولة الامارات بالجزائر باعتبار الشركة المسيرة للميناء هي شركة إماراتية، والإعلامي الجزائري لخضر بريش واللاعب الدولي الجزائري حسين عاشيو للمشاركة في المبادرة والمساهمة في منحها صدى أكبر، وكانت المبادرة وليدة مؤسسة الميناء وعمالها الذين دعوا الهلال الأحمر الجزائري والوكالة الوطنية للتبرع بالدم للإشراف على مبادرتهم ممثلة بمديرتها الدكتورة ليندة كريمة ولد قابلية، أين ألقوا كلمة بالمناسبة دعوا فيها إلى ضرورة المشاركة في هكذا مبادرات إنسانية واجتماعية خاصة خلال فصل الصيف الذي ترتفع  فيه نسبة حوادث المرور بصفة كبير جدا .  من جانب آخر، أوضح الدكتور إبراهيم كبار طبيب العمل بمؤسسة الميناء والدكتورة ليندة ولد قابلية عن الفوائد الصحية للتبرع بالدم كالتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، خطر ارتفاع ضغط الدم وكذا خطر الإصابة بسكتة قلبية وأمراض السرطان كما يمنح المتبرع صحة ونشاطا وخفة يمكن أن يحس بها بعد اليوم الأول من تبرعه بالدم، كما لفتوا الانتباه للفئات والأشخاص المستفيدين أو المحتاجين بشدة لهذه لكميات من الدم لتبث بهم حياة جديدة تساعدهم على محاربة المرض الذي استنزف دمائهم بلا رحمة كما هو حال الأطفال الذين يعانون من فقر الدم الحاد الناجم عن الملاريا أو سوء التغذية، النساء اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل كالحمل المنتبذ ونزيف ما قبل الولادة أو أثناءها أو حتى بعدها، ضحايا حوادث المرور والأشخاص المحتاجين لتدخلات جراحية مستعجلة ومرضى السرطان، اذ تعتبر هذه فقط البعض من الأمراض التي تستنزف وبشدة الدم من جسد المصاب بها وتقضي عليه لولا مثل هكذا مبادرات، وأكد الدكتور إبراهيم أن مثل هكذا حملات إنسانية متجذرة بقوة بأعماق المجتمع الجزائري لكنها تبقى غير كافية وغير متواصلة ومستمرة ليس بسبب امتناع المواطن الجزائري عنها بل فقط لحاجته الى توعية وتذكير مستمرين، والدليل هو أنه أكثر من 800 عامل فقط من مؤسسة ميناء الجزائر العالمي تحمسوا بقوة للمبادرة وأكدوا اصطحاب عائلاتهم وأصحابهم للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية المهمة التي نظمتها مؤسستهم داخل أسوارها.
 
منيرة بن خوشة
 

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