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في تراجيديا تشرّح حقيقة الفنان المهمش 

«المجهول» تختتم أجواء المسابقة بمهرجان المسرح الهاوي بمستغانم 

  19 جويلية 2017 - 13:44   قرئ 323 مرة   0 تعليق   صيف لبلاد
«المجهول» تختتم أجواء المسابقة بمهرجان المسرح الهاوي بمستغانم 

بسط المخرج المسرحي الجيلالي العوفي الذي كتب وأخرج نص «المجهول» جانبا من حياة فئة مهمشة من الفنانين الذين ينتهي بهم المطاف إلى استكمال ما تبقى من حياتهم في غياهب القبو بين الجرذان والنفايات، بعد أن منحوا حياتهم لخدمة الفن الجزائري بكل ما أوتوا من قوة فكرية وإبداعية.

 
عاش الجمهور المستغانمي سهرة استثنائية مثلت نهاية عمر المسابقات الرسمية لمهرجان مسرح الهواة في طبعته الخمسين، سلطت الضوء على جوانب متعددة من حياة فئة خاصة من المجتمع هي فئة المبدعين من خلال حياة فنان تشكيلي تقوده الأقدار إلى اتخاذ «قبو» مسكنا له،  في إسقاط واضح يختزل واقع كثيرين ممن منحوا حياتهم لخدمة لهذا الوطن، ليجدوا أنفسهم في المقابل على هامش اهتمامات الجهات المعنية. استطاع المخرج أن ينقل واقع فنان تشكيلي، في إسقاط على لحياة كثيرين ممن خدموا وأبدعوا وأمتعوا جمهورهم ومحبيهم، كل في مجاله، سواء في المسرح، السينما، وحتى الفن التشكيلي والأدب، صوّر من خلال عمله حياة فنان تشكيلي يعيش في قبو مظلم حتى، لكن حتى وهو في عز أزمته النفسية والمادية قام بتحويل قبو مظلم إلى معرض بسيط رصعه بمختلف اللوحات التشكيلية التي ما زال ينجزها من ماله الخاص رغم حاجته الماسة لتحقيق الكثير من الماديات التي تضمن له العيش الكريم.وتضمن العرض المسرحي الكثير من الرسائل الواضحة والصريحة الرامية إلى تحسين وضعية هؤلاء الفنانين الذين أبدعوا لكنهم لم يجنوا سوى الخيبة والتهميش دونما ذنب سوى أنهم اختاروا الفن مهنة لهم، فأبدعوا وأسعدوا ليجدوا أنفسهم آخر اهتمامات السلطات المعنية التي غيبتهم وهضمت حقوقهم كفنانين.تدخل «المجهول» ضمن عروض التراجيديا السوداء وقد بعثت الكثير من الرسائل المشفرة والصريحة الداعية إلى ضرورة التحرك والأخذ عين الاعتبار ما قدمه هؤلاء، مستندة إلى موسيقى تصويرية مع شاشة كبيرة تعرض صورا رآها المخرج مهمة لتدعيم عرض أبكى كثيرين ممن تابعوا بعناية ما دار على ركح ولد عبد الرحمان كاكي بمستغانم.استند العرض إلى سينوغرافيا ذكية تصور قبوا به مجارٍ مائية ومفرغة للنفايات، اختاره الفنان ليكون مأوى له لكنه أصر على زرع الجمال رغم حاجته الماسة للمأكل والمشرب، لتكون نهايته الموت في صمت بعد معاناة شديدة وصراعين أحدهما مع الحياة والآخر مع إصراره على أن يكون فنانا في بلد لا يقدر الفن والإبداع.
 
 من مستغانم نجيبة صيودة 
 

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