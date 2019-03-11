عيسى يدخل عالم المعلوماتية

رقمنة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف شعيرة الآذان وأدخلتها الفضاء المعلوماتية بعد شعيرة الحج، وأصبح منذ أول أمس بالإمكان تنزيل تطبيق «أذان الجزائر الرسمي» من برنامج «play store» على الهواتف الذكية، والاستفادة من خدمات التطبيق المتعددة كمواقيت الصلاة حسب مدينة الإقامة، صوت الأذان عند كل صلاة بحنجرة جزائرية، التاريخ الهجري وما يقابله من تاريخ ميلادي، المناسبات الدينية والوطنية، حٍكَم ونصائح وتوجيهات، علما أن مهندسين جزائريين هم قاموا بتصميم هذا التطبيق، وهو الذي منحته احدى المؤسسات كصدقة.