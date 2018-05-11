زيــــادات مرتقبــــة فــي أسعــــار الوقـــــود

من المنتظر أن يحمل قانون المالية الجديد زيادات في العديد من المواد والخدمات، وعلى رأسها البنزين، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن المواطن سيجد نفسه، مرة أخرى، أمام زيادات هو في غنى عنها، وعليه ستكون هذه الزيادة في أسعار البنزين للموسم الثالث على التوالي. وكشفت مصادر مطلعة على المسودة الأولية لقانون المالية الجديد 2018، أنّ هذا الأخير حمل في طياته العديد من الزيادات في الأسعار ولو أنّ هذه الزيادات ستكون طفيفة، نظراً لطريقة تعامل الحكومة مع إعداد قانون المالية.