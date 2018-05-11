سكوفيلد «حراق» من الجزائر

في الموسم الخامس من المسلسل الأمريكي الشهير «الهروب من السجن» Prison Break، تمر أحداث الحلقات من المياه الإقليمية الجزائرية، بعد هروب بطل العمل مايكل سكوفيلد من السجون اليمنية، ليحاول لاحقا العودة عبر سفينة شحن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مرورا بالبحر الأبيض المتوسط، ومع نهاية الحلقة السابعة وبداية الثامنة من المسلسل، تتعرض الباخرة التي تحمل الشخصيات الرئيسية إلى هجوم من القوات الخاصة الأمريكية، ومع الاشتباكات يخرج القارب من المياه الدولية للمتوسط، ويغير مساره نحو المياه الإقليمية الجزائرية، أين يتعرض للقصف، ويلجأ سكوفيلد إلى مارسيليا بواسطة قارب صيد جزائري.