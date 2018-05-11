وسيــــم يوســــف يشتـــم خديجـــة بن قنـــــة

تتواصل تبعات الأزمة الخليجية في الإلقاء بضلالها على المحيط القريب منها من رجال السياسة والرياضة وغيرها، حيث جاء الدور هذه المرة على رجال الدين الذين كان لهم نصيب منها، فبعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد المكي عبد الرحمان السديس دخل الداعية الإماراتي الآخر وسيم يوسف الخط عندما وجه الشتائم للإعلامية خديجة بن قنة، فعوض أن يكون الداعية الإماراتي مستوى في النقاش إلاّ أنّه راح يطلق الشتائم تلوى الأخرى للإعلامية والخط الافتتاحي للقناة التي تشتغل بها، غير أنّ خديجة بن قنة كانت أكثر تحكما في النفس.