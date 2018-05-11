هامــــل يطمئــــــــن علــــى صحـــــة هـــــواري عوينــــــات

أوفد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، عددا من إطارات الشرطة إلى ولاية وهران لزيارة الفنان هواري عوينات بالمستشفى الجهوي للأمن الوطني والاطمئنان على حالته الصحية. وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، عبر الفنان هواري عوينات -بالإضافة إلى الأسرة الفنية-عن شكرهم للعناية الكبيرة التي يوليها اللواء المدير العام للأمن الوطني للفنانين، حسب البيان الذي يضيف أنهم أبدوا رضاهم لما يقم به الطاقم الطبي من جهود في سبيل شفاء محبوب الجزائريين.