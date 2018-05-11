ميمونــــي وبوناطيــــــرو لــــن يتفقـــــــا!

كالعادة وبالتزامن مع شهر رمضان المعظم، يبقى الاختلاف هو القاسم المشترك بين الجمعيات والناشطين في مجال العلوم الفلكية بخصوص موعد الصوم أو الاحتفال بعيد الفطر وخاصة بين الثنائي، الخبير بوناطيرو والبروفبسور ميموني، ففي وقت أكد الأخير وجمعيته «الشعرى» التي يترأسها استحالة رؤية هلال شوال ليلة السبت (ما يعني أن أول أيام عيد الفطر سيكون الاثنين) سار الأول في خط عكسي وقال إن يوم الأحد سيكون أوّل أيام العيد بالجزائر مستندا لحسابات قال إنها ترجح فرضية رؤية هلال شهر شوال وأن اقتران الشمس بالقمر يوم السبت سيكون مع الزوال ما يزيد من احتمال الرؤية ويثبت دخول شهر شوال.