نادية معطوب غابت عن الذكرى

أكدت شقيقة الفنان القبائلي المغتال «مليكة معطوب» أن غياب أرملة أخيها «نادية» عن النشاطات التي استذكرت روح «المتمرد» لم يكن بسبب الاختلاف بينها وبين عائلة المرحوم، وكان الجميع قد انتظرها الاحد الماضي، لحضور الاستذكار، وأضافت المتحدثة « كنت أنتظر أن تحضر نادية هذا الاستذكار والدليل أننا أخرنا موعد وضع إكليل من الزهور على قبر الوناس حتى 3 زوالا لأننا كنا نتوقع مجيئها.» وكانت نادية قد تمكنت -بعد قرار من العدالة-من الترحم يوم 19 جوان الماضي، على قبر زوجها المغتال إلا أنها غابت عن النشاطات المصادفة للذكرى الـ 19 لاغتياله.