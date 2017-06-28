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«فايسبوك» يسخر من السيسي!

  28 جوان 2017 - 10:38   قرئ 1205 مرة   0 تعليق   غربال
«فايسبوك» يسخر من السيسي!

 في سابقة أولى من نوعها، قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتقديم تهاني عيد الفطر للأمة الإسلامية، إلى هنا الامر عادي. أما غير العادي فهو ما جاء في برقية التهنئة التي صدرت عن رئاسة الجمهورية المصرية، والتي كتب فيها: «يهنئ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الشعب المصري وكافة الأمة الإسلامية عدا قطر بعيد الفطر المبارك»، على خلفية الحصار الخليجي الذي تشارك فيه مصر ضد دولة قطر بتهمة دعمها للإرهاب. هذه التهنئة الغريبة التي تأتي بعد شهر من الصيام والاعتكاف لدى المسلمين، أثارت سخرية روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وحوّلوها إلى نكتة درجت طيلة أيام العيد، فمتى يستفيق المسلمون من سباتهم؟

 

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