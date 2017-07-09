خروقات «أميــر المؤمنيـــن» تتـــــــواصـــــل

تتواصل اعتداءات وخروقات المغرب ضد الحكومة الصحراوية والشعب الصحراوي، حيث نددت جبهة البوليزاريو بمشروع القانون الذي تبناه المغرب بهدف تحديد المياه الإقليمية بين الصحراء الغربية المحتلة وجزر الكناري، معتبرين أن النص «باطل لا أثر له» ـ حسب بيان لوزارة الإعلام الصحراوية ـ، الذي اعتبر هذا القرار يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي، ووضع الصحراء الغربية بمثابة إقليم غير مستقل مدرج في جدول أعمال لجنة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار انتهاك واضح لقرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975.