الجزائـــر فـــــي المنتـــــــدى السيـاسـي رفيـع المستــوى

يشارك المجلس الشعبي الوطني ما بين 17 إلى 19 جويلية بنيويورك الأمريكية، في أشغال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة وكذا في الاجتماع البرلماني الذي سينعقد على هامشه، وستسمح هذه الأشغال للمشاركين ببحث التدابير التي يمكن للبرلمانيين اتخاذها من أجل إضفاء الطابع المؤسساتي على أهداف التنمية المستدامة ودعم تطبيقها على المستويات الوطنية، ويمثل الجزائر في هذين الاجتماعين نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني صديق شهاب العضو الدائم في لجنة الأمم المتحدة للاتحاد البرلماني الدولي.