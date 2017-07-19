إردوغان و «التكنولوجيا السياسية»!

فوجئ مستخدمو الهاتف في تركيا بسماع رسالة صوتية من الرئيس رجب طيب إردوغان عند إجرائهم اتصالا في حدود منتصف ليل السبت إلى الأحد في الذكرى الأولى لانقلاب 15 جويلية الفاشل. فبعد إدخال الرقم لإجراء الاتصال، وعوضا عن النغمة سمع المستخدمون رسالة صوتية من رئيسهم مهنئا إيّاهم بالعيد الوطني لـ «الديموقراطية والوحدة» في إشارة إلى إفشال الانقلاب. ويقول أردوغان في الرسالة «بصفتي رئيسا للجمهورية أوجه التهنئة باليوم الوطني للديموقراطية والوحدة وأتمنى الرحمة للشهداء وللأبطال.» فيما اعتبرت المعارضة تصرف الرئيس إهانة.