فيما ترتفع نسبة التبذير إلى 18% خلال شهر رمضان

الاستهلاك الوطني للمواد الغذائية يتراوح بين 55 و60 بالمائة

قدّر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار نسبة نفقات الجزائريين فيما يخص المنتجات الغذائية خلال رمضان بأنها تتراوح بين 55% و60% مقارنة بباقي أشهر السنة، حيث تقدر بـ 42% بالمائة، واستند المتحدث في تقديره إلى الأرقام التي أقرها المركز الوطني للإحصائيات بالجزائر، في وقت تزداد فيه نسبة التبذير خلال هذا الشهر بنحو 18%.

منيرة بن خوشة

أكد الحاج طاهر بولنوار، بمناسبة نزوله ضيفا على فوروم المحور اليومي أمس، أن ظاهرة التبذير التي طغت على المجتمع الجزائري لم تعد تمثل مجرد ظاهرة اجتماعية سلبية وفقط، بل أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني وتضر بنموه وتحول دون القيام به، حيث فسر ذلك بأن المنتوجات الغذائية التي يتم رميها هي في الأساس تمثل قيمة مالية، كما أن السلع والمنتوجات لو لم تبذر وترمى ستظل لدى التاجر، وبالتالي سيضطر إلى تخفيض أسعارها، كون ارتفاع وانخفاض الأسعار يخضع في الأساس إلى قانون العرض والطلب، وتقول نفس الدراسات إن 15% من كمية الطلب غير مبررة أي لا يتم استهلاكها، وبالتالي هي كمية توجه للنفايات سواء من طرف المستهلك أم من طرف التجار أم الموزعين الذين تقهرهم الظروف الطبيعية والمناخية غير الملائمة فتفسد الغلة وتُرمى، بينما يفترض أن توجه إلى مصانع التحويل الغذائي التي تسجل نقصا كبيرا على مستوى قطاع الصناعات الغذائية، مما يوضح أن عادة التبذير السيئة ليست من صنع المواطنين وحدهم بل حتى الدولة ورجال المال والأعمال يتحملون مسؤوليتها لعدم مساهمتهم في توفير مصانع التحويل الغذائية، وكلا الطرفين يساهمان في استفحال ظاهرة التبذير التي تساهم في ضرب الاقتصاد الوطني في الوقت الذي هو بحاجة إلى أدنى وأبسط شروط وعوامل القيام به.

في نفس السياق، وللتخفيف من حدة هذه الذهنيات السلبية والدخيلة اقترح نفس المتحدث ضرورة الاستعجال في تسطير مخطط إنتاج وطني يحدد حاجات الجزائريين لتجنب الفائض الذي أصبح ويوجه إلى النفايات ويساهم في رفع الأسعار، حيث أكد بولنوار أن تحديد نسبة حاجيات المستهلك الجزائري من المواد والمنتجات الغذائية على اختلاف أنواعها أصبح يشكل ضرورة ملحة يوما بعد يوم، إذ أصبح الوضع يستدعي التدخل العاجل، خاصة بعد أن أصبح الفلاح الجزائري الوحيد في العالم الذي يخشى من الفائض أو الكثرة في الإنتاج التي أصبحت بالنسبة إليه مؤشر خسارة عكس ما هو عليه في الاقتصاد العالمي. أضاف رئيس جمعية أنكأ ، أن توفير مصانع التحويل الغذائي يعد هو الآخر ضرورة حتمية لابد منها، حيث تشهد هي الأخرى نقصا فادحا في الجزائر، لأن من شأنها المساهمة في التخفيف من حدة التبذير التي أصبحت تعصف بالاقتصاد الوطني وتحول دون القيام به، من خلال امتصاص فائض الإنتاج الذي يبلغ الذروة في شهر رمضان.