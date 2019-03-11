الجمعية الوطنية للتجار في فوروم المحور اليومي

دعوة لتكريس الاستهلاك المنظم ونشر ثقافة الاستهلاك

طالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بضرورة تحديد هامش الربح وعدم تسقيف الأسعار التي ستحطم الإنتاج وتشجع الاستيراد ووضع مخطط إنتاج وطني يضمن استقرار التمويل بين مصالح التجارة والفلاحة .

قال بولنوار الذي نزل ضيفا على فوروم المحور اليومي أمس، إن الجمعية تقترح على الحكومة أن تعمل على القضاء على أسباب التبذير، كونه العامل الأساسي في ارتفاع الأسعار في الجزائر، من خلال العمل على نشر ثقافة الاستهلاك بين الجزائريين وخلق ما يسمى بـ الاستهلاك المنظم كما هو معمول به في الدول المتطورة، مضيفا في نفس السياق، أنه حان الوقت لوضع مخطط إنتاج وطني يضمن استقرار التمويل بإشراك كل من مصالح وزارة التجارة و الفلاحة، مما سيساهم في قطع الطريق على المضربين ـ حسب المتحدث ـ كما دعا بولنوار خلال فوروم المحور اليومي الحكومة إلى تشجيع إنشاء وحدات التحويل بإشراك الباترونا، وشدد ذات المتحدث على ضرورة خلق أسواق جوارية في كل البلديات لخفض الأسعار والمنتوجات واسعة الاستهلاك . من جهته أكد ممثل تجار الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر في مداخلاته، أن وفرة الإنتاج تقطع الطريق على المضاربين في السوق، وهذا ينتج عنه انخفاض في الأسعار، كما تقاسم رأيه مع ما قاله رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين فيما يخص تحديد هامش الربح وعدم تسقيف الأسعار التي قال عنها إنها ستحطم الإنتاج الوطني، مما يشجع على الاستيراد، ويعتبر هذا مخالفا للاستيراتيجية التي وضعتها الحكومة المتمثلة في تنويع الاقتصاد خارج مجال المحروقات . أخيرا طمأن كل من بولنوار ومجبر خلال هذا المنتدى الجزائريين بعدم تسجيل الندرة في المنتوجات في الأسواق خلال هذا الشهر وحتى إلى شهر سبتمبر، وأن الأسعار ستبقى مستقرة خلال الأسابيع القادمة من شهر رمضان .