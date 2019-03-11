الجزائريون يبذرون 20 بالمائة من المواد الغذائية

ندرة الحليب سببها زيادة الطلب بـ 30 بالمائة خلال رمضان

أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، نقص مادة الحليب مع بداية الأيام الأولى من شهر رمضان في بعض الولايات من الوطن، إلى زيادة الطلب على هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع الذي بـ 30 بالمائة، وكذا نقص الغبرة التي أصبحت لا تلبي كل الطلبات، ونفى الإشاعات المتداولة حول وجود زيادة في أسعار الخبز.

دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لدى نزوله ضيفا على فوروم المحور اليومي أمس، إلى تشجيع الفلاحين على الاستثمار في إنتاج الحليب، من خلال توفير كل الإمكانات الضرورية، وتأهيل شبكة التوزيع التي تعرف خللا في بعض الولايات، مما أدى إلى حدوث هذه الاضطرابات في السوق الوطنية، كما أن تشجيع الاستثمار في الحليب يجنب لجوء الدولة إلى استيراد هذه المادة الأولية التي تكلف الخزينة أموالا باهظة ـ يضيف ذات المتحدث ـ وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن مادة الحليب يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان بنسبة 30 بالمائة، نتيجة الإقبال الكبير عليها، مرجعا سبب ندرة هذه المادة إلى قلة الغبرة، حيث أصبحت لا تلبي الطلب المتزايد، إضافة إلى قلة العمال خلال هذه الفترة التي يكثر فيها الطلب على هذه المادة الحيوية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها. ودعا في ذات السياق، إلى تسطير برنامج لغرس ثقافة الاستهلاك لدى الموطن، التي أصبحت غائبة خاصة خلال شهر رمضان، حيث يقتني الفرد مواد غذائية إضافية لا يستهلكها، مما يؤدي إلى رميها في المزابل، وهذه الثقافة تسمح للمواطن أن يستهلكوا فقط حسب قدرته الشرائية، كما هو الحال في الدول الأخرى. وأوضح ذات المتحدث، أن التبذير ليس فقط ظاهرة اجتماعية وإنما هو مشكلة اقتصادية نظرا للكميات الكبيرة من المواد التي ترمى يوميا، سواء من قبل المواطنين ـ حسب الإحصائيات التي قدمتها الشركات الخاصة للتنظيف ـ أم التجار الذين يرمون بمنتوجاتهم لتلفها، مشيرا إلى أن الجزائريين يرمون ما نسبته 20 بالمائة من موادهم الغذائية، مما يستدعي دق ناقوس الخطر. ونفى الحاج الطاهر بولنوار، الإشاعات المتداولة حول لجوء بعض الخبازين إلى رفع تسعيرة الخبر في بعض المناطق، وقال هناك 21 ألف مخبزة على المستوى الوطني تخضع للمراقبة بشكل يومي ، فلا مجال للحديث عن الزيادة في هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع، أما فيما يتعلق ببقاء أسعار السردين في مستواها مقارنة بالمواد الأخرى التي سجلت انخفاضا، فأرجع السبب إلى انخفاض الطلب عليه خلال رمضان.