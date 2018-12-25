الجزائر تمتلك كل الإمكانيات والمؤهلات لتصدير منتوجاتها

شريط الاخبار
قوات إضافية للجيش على الحدود الليبية بعد فضيحة الأسلحة التركية ولاة متقاعســـــون يتسببــــون فـــــي صــــداع للسلطــــــة! دعوات للتآخي بين الجزائريين وصلوات على ضحايا الحر قة الجيش يكشف صواريخ جو - أرض جديدة في رابع عملية خلال شهر قايد صالح يشيد بالدور الفعال للناحية العسكرية الرابعة في تأمين البلاد جلاب يعلن عن خارطة طريق وطنية لترقية الصادرات بن غبريت تستدعي شركاءها الاجتماعيين لتفادي الإضراب أنام العاصمة تحقق 63 ألف توظيف خلال 11 شهرا جمع 34 مليون طن من النفايات في الجزائر سنويا تسجيل 16 إصابة بسرطان عنق الرحم في 2017 تطويب الرهبـان الـ 19 في الجزائر كان بشروط دروس وخطب في المساجد للتحسيس بخطورة ظاهرة الحر قة انطلاق مرحلة المتاجرة بالأصوات لانتخابات السينا رايلان تطلق أقوى هاتف ذكي جزائري بـ 63 ساعة اتصال متواصلة ترحيل ازيد من 3 الاف عائلة اليوم في اطار العملية 24 قايد صالح يشيد بالنتائج المحققة في حماية الحدود وأمن واستقرار البلاد متعاملون استفادوا من عقارات صناعية لمشاريع وهمية نطالب برفع المنع عن قائمة المنتوجات المستوردة وإقرار الزيادة على الرسوم هذه اقتراحات جمعية التجار لتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 2019 ماذا يقول الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء؟ سفـــــاح بلكـــــورأمــــــام محكمــــــة الجنايـــــــات الاستئنافيـــــــة غـــــــدا إدانة الصحفي عدلان ملاح بعام حبسا نافذا زرواطي تؤكد تعديل القانون البيئي للانتقال إلى الاقتصاد الدائري بوعزقي يشكل لجنة لإحصاء الأراضي الفلاحية 17 مليون قنطار إنتاج الجزائر من الفواكه في 2018 إدراج التقويم المستمر في البكالوريا بداية من العام المقبل نتائج الفصل الأول جيدة ونسبة المتحصلين على المعدل تراوحت بين 61 و81 بالمائة رفع القدرة الإنتاجية إلى 80 مليون كتاب خلال الموسم الدراسي المقبل حجار يجتمع مع الاستشفائيين الجامعيين شكليا حجز 58 ألف أورو بمطار قسنطينة إجراءات استثنائية عبر الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة اجتماع السفراء العرب بالجزائر لدراسة التطورات العربية توقيف مدبر خطير من منظمي رحلات الحر قة بمستغانم غرفة التجارة والصناعة بفرنسا تدعو الجزائريين للاستثمار في الجزائر تسليم المحطة الجوية بمطار أحمد بن بلة جويلية المقبل 820 مشروع سياحي بطاقة استيعاب 110 ألاف سرير قيد الإنجاز التجار يطالبون الحكومة برفع الحظر عن الاستيراد تدخُّلنا لإنقاذ عياش تم في آجاله ووفق البروتكولات العالمية استرجاع 7 مركبات منها سيارات استُغلت في وكالات كراء 4.5 بالمائة معدل التضخم السنوي إلى غاية نوفمبر 2018
  1. الرئيسية
  2. فوروم المحور
  3. الجزائر تمتلك كل الإمكانيات والمؤهلات لتصدير منتوجاتها

خبراء وتجار يحللون في فوروم المحور أسباب ركود عملية التصدير

الجزائر تمتلك كل الإمكانيات والمؤهلات لتصدير منتوجاتها

  14 جوان 2017 - 22:38   قرئ 1737 مرة   0 تعليق   فوروم المحور
الجزائر تمتلك كل الإمكانيات والمؤهلات لتصدير منتوجاتها

شرح مهنيون، تجار وخبراء أمس، في  فوروم  المحور اليومي، جملة من العقبات التي تقف وراء تطوير مجال التصدير في الجزائر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما طرحوا جملة من الاقتراحات التي يمكن للجزائر أن تتقدم بها في هذا الميدان.

 

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار الذي نزل  ضيفا على فوروم  المحور اليومي  لمناقشة  مشكل  الفائض في المنتوجات الزراعية وأفاق التصدير في الجزائر،  أن هذه العملية  مهمة الجميع لتطوير المجل المذكور، الذي يعمل على تشجيع الإنتاج  واستقرار الأسعار، ولن يكون ذلك إلا بوضع مخطط إنتاج وطني، ومنظومة اقتصادية، ومع توفير كل المعلومات للفلاحين اللازمة لضبط حاجيات السوق والمرافقة له، مضيفا في نفس هذا السياق أن غرف الفلاحة والتجارة تلعب  دورا كبيرا في هذا المجال، داعيا إلى إنشاء مصانع للتحويل، وتكثيف انجاز الأسواق الجوارية، مؤكدا في هذا المجال أنه الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ستقدم مقترح عن قريب لوزارة التجارة باستعداد التجار لتمويل مشاريع الأسواق عبر كل التراب الوطني وهذا بعد الاتفاق على الصيغة التي تمكنهم من تمويل هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

أضاف ذات المتحدث أن الجزائر لها كل الإمكانيات المؤهلات لتصدير منتوجاتها لدول الخارج وهي فرصة سانحة لها اليوم لغزو الأسواق سواء الخليجية وحتى الافريقية، وهذا باستغلال الأراضي الشاسعة والأراضي الصحرواية، اضافة الى تفعيل مهمة الملحقين الاقتصاديين والتجاريين المتواجدين في السفارات الخارجية.

من جهته، دعا ممثل تجار الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر في هذا المنتدى أنه لابد من التحضير مسبقا لعملية التصدير وهذا بإذلال كل الصعوبات التي تقف على تطوير هذا المجال من بينها وحدات التعليب التي كانت من قبل، ليتمكن الفلاح من تصدير منتوجاتها فيها، كما أن الكميات لابد أن تكون كافية لتصديرها نحو الخارج، مضيفا في هذا السياق أن ثقافة التصدير غائبة في الجزائر.

وعن أفاق التصدير في الجزائر، قال أستاذ الاقتصاد علوان حميد إن الجزائر لها الإمكانيات الكافية لتصدير منتوجاتها في حالة القضاء على كل الأسباب التي تعطل تحريك ألة التصدير من بينها المضاربة ـ الاحتكار، كما ركز على ضرورة حل مشكل التوزيع الذي اعتبره من الأسباب التي توقف عملية التصدير في الجزائر.

 ياسمين بوعلي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من فوروم المحور

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات