خبراء وتجار يحللون في فوروم المحور أسباب ركود عملية التصدير

الجزائر تمتلك كل الإمكانيات والمؤهلات لتصدير منتوجاتها

شرح مهنيون، تجار وخبراء أمس، في فوروم المحور اليومي، جملة من العقبات التي تقف وراء تطوير مجال التصدير في الجزائر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما طرحوا جملة من الاقتراحات التي يمكن للجزائر أن تتقدم بها في هذا الميدان.

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار الذي نزل ضيفا على فوروم المحور اليومي لمناقشة مشكل الفائض في المنتوجات الزراعية وأفاق التصدير في الجزائر، أن هذه العملية مهمة الجميع لتطوير المجل المذكور، الذي يعمل على تشجيع الإنتاج واستقرار الأسعار، ولن يكون ذلك إلا بوضع مخطط إنتاج وطني، ومنظومة اقتصادية، ومع توفير كل المعلومات للفلاحين اللازمة لضبط حاجيات السوق والمرافقة له، مضيفا في نفس هذا السياق أن غرف الفلاحة والتجارة تلعب دورا كبيرا في هذا المجال، داعيا إلى إنشاء مصانع للتحويل، وتكثيف انجاز الأسواق الجوارية، مؤكدا في هذا المجال أنه الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ستقدم مقترح عن قريب لوزارة التجارة باستعداد التجار لتمويل مشاريع الأسواق عبر كل التراب الوطني وهذا بعد الاتفاق على الصيغة التي تمكنهم من تمويل هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

أضاف ذات المتحدث أن الجزائر لها كل الإمكانيات المؤهلات لتصدير منتوجاتها لدول الخارج وهي فرصة سانحة لها اليوم لغزو الأسواق سواء الخليجية وحتى الافريقية، وهذا باستغلال الأراضي الشاسعة والأراضي الصحرواية، اضافة الى تفعيل مهمة الملحقين الاقتصاديين والتجاريين المتواجدين في السفارات الخارجية.

من جهته، دعا ممثل تجار الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر في هذا المنتدى أنه لابد من التحضير مسبقا لعملية التصدير وهذا بإذلال كل الصعوبات التي تقف على تطوير هذا المجال من بينها وحدات التعليب التي كانت من قبل، ليتمكن الفلاح من تصدير منتوجاتها فيها، كما أن الكميات لابد أن تكون كافية لتصديرها نحو الخارج، مضيفا في هذا السياق أن ثقافة التصدير غائبة في الجزائر.

وعن أفاق التصدير في الجزائر، قال أستاذ الاقتصاد علوان حميد إن الجزائر لها الإمكانيات الكافية لتصدير منتوجاتها في حالة القضاء على كل الأسباب التي تعطل تحريك ألة التصدير من بينها المضاربة ـ الاحتكار، كما ركز على ضرورة حل مشكل التوزيع الذي اعتبره من الأسباب التي توقف عملية التصدير في الجزائر.