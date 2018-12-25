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خبراء الاقتصاد يؤكدون أن التصدير مرهون بتحقيق الاكتفاء وجودة المنتج

10 بالمائة فقط مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام!

  14 جوان 2017 - 22:40   قرئ 1706 مرة   0 تعليق   فوروم المحور
10 بالمائة فقط مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام!

انتقد خبراء الاقتصاد ضعف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني والذي لا يتعدى 10 بالمائة، بالنظر لعدم استغلال 90 بالمائة من الأراضي الزراعية، وهو ما يعرقل عملية التصدير التي تتطلب تحقيقا للاكتفاء الذاتي محليا ومن ثمة تصدير الفائض ذي الجودة والنوعية للأسواق الخارجية خاصة الإفريقية منها بحكم العلاقات، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الإنتاج الفلاحي والتسويق التجاري التي تدر العملة الصعبة للخزينة خارج النفط.

 

  أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي علوان حميد ضيف فوروم  المحور اليومي  أمس بدار الصحافة الطاهر جاووت، على دور الزراعة المهم للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ولاية المدية التي كان يُطلق عليها سابقا  مطمورة أوروبا  بالنظر لتوفرها على الإمكانيات الزراعية وأراضي فلاحية خصبة منتجة، موضحا بقوله   الجزائر بإمكانها غزو الأسواق الإفريقية والأوروبية بالنظر لما تزخر به من أراضي زراعية منتجة ، كاشفا على أن القطاع الزراعي في الجزائر لا يساهم إلا بـ10 بالمائة في الناتج المحلي الخام في الوقت الذي تساهم الفلاحة في الناتج الداخلي للسودان فقط بين 30-40 بالمائة سنويا، معيبا على طرق السقي التقليدية التي لا تُدر منتوجا وفيرا وهو ما أدى إلى استغلال 10 بالمائة فقط من الأراضي الزراعية بالبلاد. عن مدى تطور الجزائر في التصدير والمعوقات التي تكبح تقدمها في المجال، شدد ذات الخبير على أن نجاح التصدير في الجزائر مقيد ومرهون بمعالجة عدة معوقات أهمها مشكل التوزيع وكيفية الترويج للمنتج المحلي وإيصاله للأسواق الأجنبية بجودة مضمونة. أضاف في ذات السياق علوان بأن آلة إنتاج مختلف أنواع الخضر والفواكه بالجودة والنوعية المطلوبة في السوق الدولية  معطلة ، ضف إلى ذلك الصناعات التحويلية التي تستقطب فائض المنتوج دون كساده وفساده، مضيفا بأن مشكل التسعيرة لايزال مطروحا ويعد من بين العقبات أمام تصدير المنتوج الجزائري بقوله  لن نصدر دون التحكم في التكلفة .

أشار علوان في ذات الصدد إلى العقبات والمشاكل التي يواجهها المصدرين على مستوى الموانئ، في إشارة منه إلى البيروقراطية والوساطة التي لاتزال تقف حاجزا أمام ترقية صادراتنا خارج المحروقات، غير مستثني دور معرفة المتعاملين الاقتصاديين للقوانين الدولية التي تضمن رواج منتوج بلد معين في السوق الدولية بالجودة والنوعية المطلوبة باعتبار الفلاح يخدم الأرض فقط ولا يستطيع التسويق لمنتوجه والذي هو من مهام مختصين في المجال.  ودعا ذات الخبير في سياق متصل الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الإنتاج الفلاحي والتسويق التجاري، متسائلا في الوقت ذاته عن دور وزارة التجارة في استقرار الأسعار من خلال إلزام التجار بإشهار أسعار المنتوجات الفلاحية مما يزيد من التنافسية في المجال وهو الأمر الذي يؤدي لامحالة لانخفاض الأسعار واستقرارها، مشيرا على غياب استراتيجية لوجيستيكية متطورة لنقل المنتجات الفلاحية بين الولايات.

مريم سلماوي

 

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