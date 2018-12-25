دعاهم للتعريف بالمؤسسات الإنتاجية الجزائرية

بولنوار يحمّل الملحقين الاقتصاديين بالسفارات مسؤولية ضعف التصدير

ت أعاب رئيس الجمعية العامة للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار على ضعف الأداء الذي يقوم به الملحقون الاقتصاديون والتجاريون الممثلون بالسفارات الجزائرية في الخارج في مجال التصدير بالجزائر كما تطرق الى عدة نقاط وحلول أخرى من شأنها دعم هذا القطاع الحساس والمهم جدا في اقتصاد الدول.

تحدث الحاج طاهر بولنوار خلال فوروم الذي نظمته المحور اليومي عن عدة حلول ومقترحات من شأنها تنشيط مجال التصدير بالجزائر الذي يعرف ركودا جعله من بين أكبر عوائق القيام بالاقتصاد الجزائري، ومن أهم الحلول التي تطرق اليها أهمية الملحقين الاقتصاديين والتجاريين بالسفارات في تنشيط التصدير سواء من خلال التسويق والتعريف بالمؤسسات الإنتاجية ببلدانهم أو من خلال الأرقام والمعطيات التي يقومون بإرسالها لبلدهم والمتعلقة بنقص المواد والمنتجات في الدول التي يتواجدون بها وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية جدا للاقتصاد الوطني، الدور الذي فشل فيه الملحقون الاقتصاديون الجزائريون بالخارج -على حد قول نفس المتحدث- على اعتبارهم القاطرة التي تحرك التصدير وبالاقتصاد بالدول الممثلين عنها.

في السياق ذاته تأسف المتحدث على البيروقراطية الذي اعترف أنه كان سيقف حتما عائقا أمام المصدرين حتى لو قاموا بتصدير المنتجات كانوا سيواجهون سلسلة من المشاكل والإجراءات التي ليس هناك أي بد منها سوى الوقوف كعقبة في طريق المصدرين الجزائريين رغم قلتهم، -كما جاء على لسان محدثنا-

لم يستثن ضيف الفوروم تراجع أداء غرف التجارة والصناعة والفلاحة في التنسيق بين الجمعيات والهيئات والمنظمات التجارية وتوحيد جهودها بهدف التسويق للمنتوج الجزائري وممارسة دورها الأساسي المتمثل في تزويد المنتجين بالمعلومات والاحصائيات الضرورية لتنظيم انتاجهم خاصة بعدما أصبحوا يخشون فكرة الفائض الإنتاجي بعدما أصبحوا يتحملون تبعياته بأنفسهم بالنقص الفادح في المصانع التحويلية، وغياب أرقام واحصائيات تحدد هي الأخرى حجم الواردات لمعالجة النقص الموجود، خاصة في ظل الفوضى العارمة التي يعرفها هذا القطاع.

في الأخير تحدث عن أخر اتفاقية وقعت عليها أنكا مع الجمعية الجزائرية الفرنسية للشراكة و التبادل التجاري والتي ينص أهم بند فيها على قيام جمعيته باختيار مؤسسات انتاج جزائرية للقيام بالتسويق لمنتجاتها بالخارج.