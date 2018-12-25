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محمد مجبر قال إن الحديث عن تصدير المنتجات الفلاحية سابق لأوانه

افتقار السوق لمحطات التعليب يعرقل مهام المصدّرين

  15 جوان 2017 - 03:16   قرئ 1810 مرة   0 تعليق   فوروم المحور
افتقار السوق لمحطات التعليب يعرقل مهام المصدّرين

قال رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة والفواكه محمد مجبر إن الحديث عن التصدير في المجال الفلاحي سابق لأوانه حاليا، مؤكد افتقار السوق الوطنية لمحطات التعليب والتغليف للخضر والفواكه الأمر الذي عرقل من مهام الراغبين في تصدير المنتجات الفلاحية إلى الخارج.

  

أوضح مجبر خلال نزوله ضيفا على  فوروم  جريدة المحور اليومي أن ثقافة التصدير غائبة لدى رجال الأعمال الجزائريين، حيث يفضل هؤلاء استيراد المنتجات الفلاحية من الخارج، بدل تصدير هذه المنتجات المحلية نحو الأسواق العالمية لجلب العملة الصعبة إلى الخزينة العمومية، قائلا  في الوقت ذاته، إن الحديث عن التصدير في الوقت الراهن يبقى مستبعدا في ظل وجود عدة عراقيل أمام الراغبين في تصدير المنتجات الفلاحية، حيث يواجهون عدة عراقيل على غرار البيروقراطية الموجودة في الموانئ وعلى مستوى الوحدات الجمركية، بالإضافة إلى غياب محطات تعليب المنتجات الفلاحية .

تساءل مجبر عن غياب الصناعة التحويلية الغذائية في الجزائر بالرغم من وجود فائض في المحاصيل الفلاحية كل سنة، قائلا إن محصول الطماطم هذه السنة عرف فائضا كبير مما جعل سعرها في أسواق الجملة لا تتعدى 10 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، مضيفا أن كميات كبيرة من الإنتاج مهددة بالتلف، وعليه فالفلاحين هذه السنة سيتعرضون إلى خسائر مادية فادحة على حد قوله.

ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة التطرق إلى كيفية الرفع من القدرة الإنتاجية للخضر والفواكه وتحسن نوعيتها، قصد تفادي الوقوع في مشاكل أثناء الشروع في تصدير هذه المنتجات إلى العالمية خاصة الأسواق الأوروبية المعروفة بتطبيق دفتر شروط صارم على السلع المستوردة.

في ذات السياق، ذكر رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة والفواكه، أن مصدري البطاطا إلى الأسواق الأوربية خلال السنة الماضية، تفاجؤوا برفض سلعتهم عند وصولها للموانئ الأوربية، بحجة عدم احترامها لمعايير الجودة والنوعية، بما فيها شروط التعليب والتغليف للمنتجات الفلاحية، فهذه الأخيرة تستدعي وضعها في صناديق تتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال على حد قوله، مضيفا أن هؤلاء المصدرين تعرضوا إلى خسائر مادية كبيرة جراء ذلك.

 

لطفي العقون

 

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