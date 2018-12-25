توقع استجابة كبيرة لنظام المداومة يومي عيد الفطر

بولنوار يدعو الأميار لتعليق قوائم التجار المداومين في الساحات العمومية

يتوقع رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج الطاهر بوالنوار، أن تلقى المداومة يوميّ العيد نسبة استجابة كبيرة هذه السنة، عكس السنوات الماضية كما كشف عن تجنيد 35 ألف تاجر لإنجاح العملية.

أكد الحاج الطاهر بوالنوار، الذي نزل ضيفا على فوروم المحور اليومي، حول إشكالية المداومة التي تطرح خاصة في مواسم الأعياد، أن وزارة التجارة حددت قائمة المداومين لعيد الفطر الذي سيحل علينا الأحد القادم، وهي القائمة التي شرع - حسبه - في إعدادها منذ أكثر من أسبوعين، مضيفا في نفس هذا السياق أنه تم إعلام كل التجار المعنيين بالمداومة في خلال العيد، وأشار المتحدث أن وزارة التجارة جندت 35 ألف تاجر للعملية، من بينها 4 آلاف مخبزة، وسيتم بهذه المناسبة توفير 22 ألف طن من المواد. واوضح الطاهر بولنوار أن كل هذه الأرقام مؤشر قوي لضمان الخدمة خلال أيام العيد، كما أن الإجراءات الردعية والقوانين كفيلة بضمان ذلك، وتتمثل -حسب المتحدث-في فرض غرامات مالية كما تحدده المادة 06 وتتراوح الغرامة المالية بين 30 ألف و200 ألف دينار إضافة إلى غلق المحل التجاري لمدة 30 يوما. كما وجه بولنوار دعوة لرؤساء البلديات بتعليق القوائم التجار المعنيين بالمدوامة في الساحات العمومية ليتسنى للمواطنين ان يطلع على هذه القوائم. من جهته، تحدث رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين-خلال هذا المنتدى-عن ارتفاع نسبة الإقدام على اقتناء الملابس ومكونات الحلويات وحتى العاب الأطفال بـ 30 بالمائة، اما نسبة الطلب على ملابس الأطفال فارتفعت نسبة بما يقدر بـ 50 إلى 60 بالمائة.

وأخيرا تحدث عن اللقاء الذي جمعه - بصفته رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين - إلى جانب ممثلي تجار الخضر والفواكه محمد مجبر مع وزير التجارة حول الاقتراحات التي قدمتها الجمعية ومخطط نشاط هذه الأخيرة الخاص بعاميّ 2017 و2018، من بينها الدورات التكوينية للتجار وهذا بالتنسيق مع غرف التجارة.