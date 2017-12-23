القضاة يعتمدون على تقنية المحاكمة عن بعد لضمان سير المحاكمات

مجرمـــون يرفضــــون تأجيــــل قضايـاهـــم ويستغنــــون عــن دفاعهــــم طمعـــا فــي رأفـــة المحكمـــة خــــلال رمضـــان

شهدت محاكم العاصمة خلال شهر رمضان حركة عادية، حيث عالج القضاة منذ الأسبوع الأول عددا كبيرا من قضايا الضرب والجرح العمدي والمشاجرات، إلى جانب السرقات والمخدرات. وبتطبيق إجراء المثول الفوري أصبحت المحاكم لا تكاد تخلو من الملفات البسيطة، فيما يستفيد أغلب المتورطين من الإفراج بعد محاكمتهم فورا بالجلسة وإدانتهم بعقوبات موقوفة النفاذ، من جهة أخرى انتهج بعض المجرمين المتورطين في قضايا جنائية خطيرة طريقة جديدة حيث رفضوا تأجيل قضاياهم وفضلوا محاكمتهم في ظل غياب محاميهم للاستفادة من أحكام مخففة خلال رمضان.

تسيير القاضي للجلسة في شهر رمضان لا يختلف عن الأيام العادية غير أن الملفت للانتباه هو السكون الذي يسود قاعات الجلسات مما يسهل على القاضي التحكم في سير الجلسة حيث تقل الحركة خارج القاعة ويلتزم جميع الحضور بالسكوت لعدم قدرتهم على الأخذ والرد فيما بينهم لأن الصيام فعل فعلته وأحجم قدراتهم على التشويش وإحداث الضجيج الذي طالما يضطر القاضي في الأيام العادية لإيقاف الجلسة وإعذار المتسببين سواء كانوا من أصحاب الجبة السوداء أو المواطنين قبل أن يستأنف القضية.

الاعتماد على تقنية المحاكمة عن بعد لضمان سير المحاكمات

تزامن انطلاق الدورة الجنائية الأولى لهذه السنة بمجلس قضاء العاصمة مع حلول شهر رمضان المعظم، مما جعل الحركة بالمحكمة جد عادية مقارنة بالسنوات الفارطة، ولحسن سير الجلسات في أحسن الظروف مع شهر الصيام سعت المحكمة إلى تطبيق تقنية المحاكمات عن بعد لسماع أقوال الشهود الذين كانوا متهمين من قبل في بعض القضايا، كي لا يتم استدعاؤهم أو تحويلهم من المؤسسات العقابية التي يقبعون فيها بولايات خارج العاصمة، لتفادي مشقة الطريق وبغرض عدم تأجيل القضايا ولمحاكمة المتهمين في أحسن الظروف، وأثناء المحاكمات يطالب القضاة المحامين بالتخفيف على المحكمة عبر تفادي الإطالة في مرافعاتهم لعدم استغراق مدة طويلة في المحاكمة .

متهمون في قضايا جنائية يرفضون تأجيل قضاياهم طمعا في رأفة المحكمة

متهمون في قضايا جنائية يرفضون تأجيل قضاياهم طمعا في رأفة المحكمة استحسن عدد من المتهمين المتابعين في قضايا جنائية محاكمتهم أمام محكمة جنايات العاصمة في شهر رمضان، طمعا في رأفة المحكمة وإدانتهم بعقوبات مخففة، وهو ما يجعلهم يرفضون تأجيل قضاياهم بسبب غياب دفاعهم في بعض الحالات، غير أن القانون يحتم عليهم ذلك لأن المحاكمة لا تتم إلا بوجود محامي المتهم. ومن جهة أخرى يسعى محامون آخرون إلى تأجيل القضايا الذي يكون فيها عدد كبير من المتهمين بسبب الإرهاق الذي يصيبهم بسبب الصيام واستغراق وقت طويل في المحاكمة التي تدوم حتى ساعات الإفطار وهو ما لا يخدمهم خاصة المحاميات، تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي شهد محاكمة بعض المتهمين المبرمجة قضاياهم وأدينوا بعقوبات مخففة بالمقارنة مع الجرائم التي ارتكبوها منهم كهل في الـ 52 من العمر ارتكب جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثاني وهو ابن حيه بالحراش وأدين بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا بعدما كان مهددا بعقوبة السجن المؤبد، فيما استفاد آخر متابع في قضية إرهابية تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط باليمن من حكم البراءة.

تأجيلات متتالية للقضايا للاستفادة من القانون الجديد

يسعى الدفاع في قضايا جنائية إلى تقديم طلبات أمام محكمة الجنايات بتأجيل قضايا موكليهم إلى الدورة الجنائية المقبلة، بغرض الاستفادة من القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل والذي سيضمن لهم فرصة التقاضي على درجتين، مما سيمنح المتقاضي ضمانات أكثر وأوسع لمحاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، حيث سيتم استحداث محكمة جنايات بمقر كل مجلس قضائي بهدف ضمان محاكمة عادلة للمتهم الذي لا يحوز إلا درجة واحدة من التقاضي بهذه المحكمة التي تصدر عقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام، حيث يسمح القانون للشخص الذي أدانته المحكمة الابتدائية بالسجن بتهم السرقة أو ارتكاب مخالفة، استئناف الحكم بالمجلس القضائي أما الشخص الذي حكم عليه بالسجن بتهمة أخطر من ذلك، مثل القتل فهو محروم من الاستئناف أمام مجلس القضاء، وهو ما يتعارض مع مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر، الذي يقول إن كل شخص أدين بجريمة له حق اللجوء، وفقا للقانون إلى محكمة أعلى حتى تعيد النظر في قرارات إدانته والعقاب الذي حكم به عليه.

هدوء يُخيّم على قاعات الجلسات بالمحاكم في رمضان

برمجت محكمة الجنح بسيدي امحمد انطلاق جلسات المحاكمة خلال شهر رمضان على الساعة التاسعة والنصف صباحا حيث لا تختلف كثيرا عن الأيام العادية، ويشرع القاضي بالنطق بالأحكام بالنسبة للمتهمين غير الموقوفين، كما يستدعي المتهمين الذين استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر للفصل في قضاياهم بعد الانتهاء من مناقشة قضايا الموقوفين، أما قضايا المثول الفوري فتتم معالجتها خلال الفترة المسائية. وما يميز قاعات الجلسات خلال شهر رمضان السكون الذي يسودها مما يسهل على قاضي الجلسة التحكم في سيرها حيث تقل الحركة خارج القاعة ويلتزم الجميع بالصمت على عكس الأيام العادية حيث كان الحاضرون يحدثون فوضى داخل القاعة خاصة بعد النطق بالأحكام ما يجعل القاضي يلجأ إلى توقيف الجلسة للحظات، وتقوم الشرطة بالتدخل وإخراج الحضور من القاعة كما كان رئيس الجلسة في بعض المرات يوجه ملاحظات لأصحاب الجبة السوداء الذين يتناقشون في الملفات بالجلسة. من جهة أخرى حرصت شرطة محكمة سيدي امحمد على الحفاظ على وقت وصول الموقوفين بالمؤسسات العقابية خلال شهر رمضان إلى المحكمة كباقي الأيام العادية حيث تنطلق القاضية مباشرة في استجوابهم حول التهم المتورطين فيها، على عكس محكمة الجنايات التي تعرف تأخر في وصول المحبوسين إلى المحكمة الأمر الذي ينعكس سلبا على سير المحاكمات التي تشهد تأخرا في انطلاقها إلى غاية منتصف النهار. وعن القضايا التي تمت مناقشتها خلال رمضان قضايا بسيطة، تنوعت بين جنح حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي وحمل سلاح أبيض محظور والسرقة والسب والشتم، والملفت للانتباه أن القضاة بعد الانتهاء من استجواب الموقوفين في القضايا الذين توبعوا فيها يفصلون فيها مباشرة من أجل منح المسجونين فرصة الالتحاق بعائلاتهم وقضاء شهر رمضان رفقتهم.

سرقات، اعتداءات ومشاجرات تجبر المحامين على العمل

تحدثنا إلى عدد من المحامين حول عملهم خلال فصل الصيف بصفة عامة وشهر رمضان بصفة خاصة، وقد أكد لنا بعضهم أنهم يضطرون للعمل رغما عنهم بحكم الجرائم التي تحدث يوميا، خاصة أنه تم تسجيل عدد لا بأس به من القضايا منذ بداية الشهر الكريم، تتعلق خصوصا بالمشاجرات التي تحدث وتنتهي بجرائم قتل في أغلب الأحيان، كذلك كثرة السرقات وقضايا المخدرات، فبحكم أن المحامين يقضون أغلب أوقاتهم في المحاكم أو بينها وبين زيارة موكليهم في السجون لأن الجرائم البسيطة لا يتم التحقيق فيها، ويحلون مباشرة على المحكمة بعد تطبيق إجراءات المثول الفوري. وأصبح القاضي المخول الوحيد لإبقاء المتهم رهن الحبس المؤقت أو إطلاق سراحه بالجلسة، وبالتالي فهم يستقبلون عددا لابأس به من الموكلين لتأسيس دفاع لأقاربهم الموقوفين في قضايا مخدرات وسرقات، كما اضطر محامون إلى تأجيل قضاياهم خاصة منها المتعلقة بجرائم ثقيلة، منها القضايا الإرهابية بالمحكمة الجنائية التي يكون فيها عدد كبير من المتهمين، بسبب المشقة التي يتعرضون لها وهم صائمون، بحكم أن المحاكمة تستغرق وقتا طويلا .

طلبات الدفاع مقتصرة على الظروف المخففة في شهر رمضان

تقتصر أغلب طلبات الدفاع خلال مرافعاتهم في جلسات المحاكمة خلال شهر رمضان على الظروف المخففة في حق موكليهم بحكم أننا في شهر الرحمة والغفران، عبر المطالبة بأحكام تكون موقوفة النفاذ من أجل أن يتمكن موكلوهم من قضاء أيام هذا الشهر الفضيل وسط العائلة، حيث يبدي المتهمون ندمهم على أفعالهم التي قادتهم إلى السجن خاصة في شهر رمضان، إذ يفتقدون للحرية والتمتع به وسط أفراد العائلة التي تجتمع حول مائدة الإفطار، في حين لا يحظون هم بذلك، فتراهم خلال جلسات المحاكمة يذرفون الدموع ندما وحسرة على خطأ ارتكبوه في لحظة طيش في حق أنفسهم وفي حق المجتمع ككل.

إعداد: إيمان فوري/ حياة سعيدي