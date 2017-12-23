عصابــــات خطيـــــرة تتعــــدى على قوانين الدولـــــة وتـــــؤسس إدارات عموميـــة موازيــــة بالتزويـــــــر

«الإدارات الموازية» هي واحدة من الظواهر التي تفشت في السنوات الأخيرة بالجزائر تؤسسها شبكات خطيرة أضحت تعوض الإدارات العمومية الرسمية في الخفاء، اعتمادا على تقنيات حديثة لتزوير مختلف الوثائق الإدارية والمصرفية مقابل مبالغ مالية معتبرة، جنوا من خلالها ثروة طائلة على حساب مؤسسات وهيئات الدولة التي تضررت جراء ذلك.

تفاديا لعناء استخراج الوثائق الرسمية من الإدارات العمومية والعراقيل التي تواجههم أصبح العديد من المواطنين يلجؤون إلى عصابات تمتهن التزوير للحصول عليها في ظرف قياسي مقابل مبالغ مالية متفاوتة ـ حسب الوثيقة المستخرجة ـ بعد إيهامهم بأنها صحيحة، بغية إدراجها في ملفات الحصول على تأشيرات السفر والسكن والحصول على وظائف، عن طريق تزوير شهادات العمل وكشوفات الرصيد البنكية، وشهادات الميلاد «أس 12» وشهادات الإقامة وشهادات مدرسية، رخص سياقة وبطاقات رمادية وغيرها باستعمال أختام مزورة ونماذج للوثائق مستحضرة من الإدارات العمومية.

شقيقان يحوّلان مستودعهما إلى ورشة لتزوير مختلف الوثائق الرسمية بزرالدة

تمكنت عصابة تتكون من ثلاثة أفراد من بينهم شقيقان من تأسيس إدارة جزائرية موازية للإدارة الرسمية لتزوير مختلف الوثائق الإدارية بمستودع كائن بزرالدة حجزت بمصالح الأمن أثناء مداهمته الأجهزة المستعملة في عمليات التزوير ومجموعة كبيرة من الوثائق المزورة، وتمكنت ذات المصالح من جرد 92 صنفا من الوثائق بمختلف أنواعها على بياض، وراحت ضحية هؤلاء عدة مؤسسات وهيئات رسمية. تم الكشف عن نشاط هذه العصابة إثر التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، عقب تعرض المركز الوطني للسجل التجاري إلى عملية سرقة طالت السجلات التجارية، حيث تمكنت من توقيف أحدهم، ويتعلق الأمر بالمدعو «ع، عبد الرحيم» الذي ُضبطت بحوزته وثائق مزورة منها بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة والبطاقة الرمادية وأثناء استجوابه دلهم على المتهم الرئيسي الذي كان يزور الوثائق الإدارية بمستودعه الخاص الكائن بمنطقة زرالدة، ويتعلق الأمر بجاره «ر، فتحي» الذي فر إلى خارج التراب الوطني عقب الكشف عن القضية، وصرح أنه يعمل بمقهى للإنترنيت وكان يصلح في كل مرة جهاز الإعلام الآلي الخاص بالمدعو «فتحي»، وأثناء ذلك كُشف نشاطه في مجال التزوير، بعدما شاهد الوثائق المحملة على جهازه، ولما أخطره بذلك أصبح يدعوه إلى مستودعه، كي يصلحه وهناك عثر على الوثائق التي ضبطت بحوزته على بياض وقام بسرقتها وتورط في القضية، واستغلالا للمعلومات التي قدمها لمصالح الأمن وبمداهمة المستودع الذي دلهم عليه تم حجز جهاز الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير ولواحقه، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق المزورة منها جوازات سفر، بطاقات تعريف، بطاقات رمادية، رخص السياقة، شهادات مدرسية، بطاقات الإقامة، شهادات الميلاد ...، فيما لم تتمكن من إلقاء القبض على المتهم «ر، فتحي» وشقيقه «ر، سمير» الذي زوّر له شهادة مدرسية صادرة عن المدرسة العليا للأساتذة ثبت أنها محل تزوير، لكونهما بقيا في حالة فرار وأُدينا غيابيا من قبل محكمة جنايات العاصمة بـ 20 سنة سجنا نافدا بتهمة تكوين جماعة أشرار وتقليد أوراق نقدية والمطبوعات المستعملة في الإدارات العمومية وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

عصابة يقودها كهل زوّر كل الوثائق الإدارية الرسمية والمصرفية بالعاصمة

كل الوثائق الإدارية والمصرفية التي يحتاجها المواطن موجودة عند المدعو «ب، أحسن» الذي أسس إدارة عمومية موازية بالتواطؤ مع 13 شخصا من بينهم امرأة موقوفة بالمؤسسة العقابية رفقة ثلاثة آخرين زوروا مختلف الوثائق الرسمية التي تخص وزارتي التربية الوطنية، والسكن والعمران، عدة بلديات بالعاصمة والدوائر الإدارية وبلديات خارج العاصمة، وكالة «عدل»، وتمكن المتهم الرئيسي الذي كان موظفا بديوان الترقية والتسيير العقاري من تزوير ملفات الحصول على تأشيرات السفر، عن طريق تزوير شهادات العمل وكشوفات الرصيد البنكية، وشهادات الميلاد «أس 12» وشهادات الإقامة وشهادات مدرسية باستعمال أختام مزورة، ومن بين أبطالها موظف ببنك الجزائر، ومديرة ثانوية «آيت مسعودان» بدرارية. يواجه المتهمون في القضية من بينهم 4 نساء إحداهن موقوفة بالمؤسسة العقابية المدعوة «ر، نبيلة»، وهي بائعة مجوهرات قدمت نفسها على أنها قاضية تحقيق وثلاثة متهمين آخرين على رأسهم «خ، أ»، «ب، أحسن» عون أمن بملحقة بلدية سيدي امحمد» و»أ.كريم» موظف بالبنك الوطني الجزائري، ووجهت لهم جنايات تكوين جماعة أشرار وتقليد ختم الدولة وتزوير المحررات الرسمية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية والتزوير واستعماله في محررات إدارية والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، فيما توبع باقي المتهمين بالمشاركة في تقليد ختم الدولة والمشاركة في التزوير واستعماله في المحررات الإدارية والمصرفية والتجارية، هذه العصابة التي كُشف نشاطها عقب شكوى تقدمت بها رئيسة مصلحة الحالة المدنية بملحقة بلدية سيدي امحمد أمام مصالح الأمن ضد عون أمن وقاية بذات الملحقة المدعو «ب. أحسن» تتهمه بتزوير شهادة إقامة وتقليد الإمضاء الخاص بها، وإثر ذلك تم توقيفه واعترف بما نسب إليه كاشفا عن هوية المتهم الرئيسي «خ. ارزقي» الذي ضبطت بمسكنه 5 ملفات إدارية تربوية، كان قد تسلمها لتزوير شهادات «البكالوريا» وشهادات الانتقال من خلال استبدال عبارة «يعيد السنة» بعبارة «ينتقل»، إلى جانب ضبط جهازي إعلام آلي، طابعيتين متعددة الوظائف، جهاز سكانير، آلة تقطيع الورق، ثلاثة أختام خاصة بالأفراد والشركات الخاصة، فضلا عن 4 جوازات سفر وعدة ملفات إدارية، بالإضافة إلى استرجاع مجموعة من الوثائق الإدارية الفارغة والموقعة على بياض، من بينها شهادات وفاة باللغتين العربية والفرنسية، بطاقات عائلية، شهادات إقامة، نسخ من سجلات عقود الزواج، وشهادات الميلاد بالعربية والفرنسية، أوراق كشف خاصة بالبنك، شهادات مدرسية مزورة، كشوف نقاط مزورة للتلاميذ، ملفات وعقود مزورة لسكنات «عدل» وعدة أختام مقلدة وكالات تحمل أسماء موثقين وتأسس في الملف كأطراف مدينة كل من بلديات بلوزداد، سيدي امحمد، سيدي مروان بولاية قسنطينة، الجزائر الوسطى، بجاية، تيزي وزو، برج الكيفان، المحمدية، حسين داين درارية، المدية، سيدي راشد بولاية تيبازة، القرض الوطني الشعبي، بنك الجزائر، سيتي بنك، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، موثقين ومحضرين قضائيين، مديرية التربية غرب.

تأشقاء يؤسسون إدارة موازية لتزوير الوثائق الإدارية والمصرفية

تمكن أربعة أشقاء من تأسيس إدارة موازية، واتخذوا من فيلتهم الكائنة ببرج الكيفان مقرا لتزوير كل أنواع الوثائق الإدارية والمصرفية، اعتمادا على أختام تابعة لمؤسسات وشركات عمومية وخاصة لصالح مواطنين مقابل 50 مليون سنتيم للوثيقة الواحدة التي تدرج في ملفات تخص السكن والعمل وطلب تأشيرات السفر. تم كشف نشاط هذه العصابة بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن، مفادها أن عائلة تتكون من أربعة أشقاء اتخذوا من فيلا كائنة ببرج الكيفان بالعاصمة وكرا للمتاجرة في المخدرات، واستغلالا للمعلومة قامت ذات المصالح بمداهمة المكان بناء على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية المختص إقليميا واكتشفوا، إثرها إدارة موازية لتزوير الوثائق، وأثناء ذلك تلقوا مقاومة عنيفة من قبل المتهمين، الذين قام اثنان منهم بعرقلة مهامهم باستعمال كلاب وأسلحة بيضاء عقب انتهاءهم من تفتيش الطابق الأول، لتمكين شقيقهم من إتلاف والتخلص من مجموعة كبيرة من الأختام والوثائق الإدارية وتحطيم أجهزة الإعلام الآلي التي كانت تستعمل في عمليات التزوير، ورمي كيس بلاستيكي يحتوي على 19 ختما خاصا بمؤسسات اقتصادية خاصة وبنوك إلى منزل مجاور لهم استرجعته مصالح الأمن خلال تحرياتها، وإضافة إلى ذلك ضبطت مصالح الأمن جوازات سفر، دفتر فواتير وختما لمؤسسة التغليف وتوظيب المنتوجات الغذائية، وكذا لمؤسسة الأشغال العمومية والطرقات، وتأشيرة من بنك الجزائر وكالة آغا، شهادات على بياض ومختومة وصكوك وكشوفات بنكية، ومن أجل ذلك تم إلقاء القبض على المتهمين الأربعة الذين أحيلوا على محكمة الدار البيضاء التي مثلوا أمامها وأنكروا الوقائع المنسوبة إليهم، وخلال جلسة المحاكمة تأسس في الملف عدة ضحايا كأطراف مدنية متمثلة في مؤسسات مصرفية منها القرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر، بالإضافة إلى مركز التكوين المهني ببرج الكيفان.

شبكة تحترف التزوير تبيع قطعا أرضية بوثائق مزورة في برج الكيفان

تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة خطيرة تحترف التزوير في وثائق إدارية تخص بيع قطع أرضية ببلدية برج الكيفان، عن طريق وثائق إدارية تبين أنها مزورة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 40 و600 مليون سنتيم راح ضحيتها 13 مواطنا بكل من العاصمة وغرداية تسلموا سندات ملكية وتراخيص بالبناء غير صحيحة، وتتكون هذه الشبكة من عدة أفراد تم التوصل إلى ثمانية أشخاص من بينهم امرأة تمت إحالتهم على التحقيق القضائي أمام محكمة الحراش، حيث تم إيداع اثنين منهم مسبوقون قضائيا الحبس المؤقت، فيما أفرج عن البقية في إطار الرقابة القضائية، بعدما وجهت لهم تهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال. باشرت مصالح الدرك الوطني تحرياتها المكثفة حول القضية للتوصل إلى أفراد العصابة عقب تلقيهم عدة شكاوي حول نشاطها في تزوير الوثائق الإدارية وبيع وتوزيع قطع أرضية باستعمال وثائق مزورة، والتي أسفرت عن تحديد هوية شخصين من عناصر الشبكة، تم توقيفهما على مستوى منطقة برج الكيفان، بعدما تبين أنهما باعا قطعا أرضية ببرج الكيفان عن طريق تسليم سندات ملكية وتراخيص بالبناء مزورة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 40 و600 مليون سنتيم، وكشفت التحريات عن تسليم 13 سند ملكية و13 ترخيص بالبناء مزور، وانطلاقا من تصريحات المتهمين الرئيسيين تم تحديد هوية 6 أشخاص آخرين من بينهم امرأة تورّطوا في القضية، فيما ما زالت الأبحاث جارية عن متهمين آخرين واستكمال التحقيق في القضية قبل إحالتهم على المحاكم. تُسلط على مرتكبيها عقوبات بين عام و5 سنوات حبسا جنحة التزوير تغيير للحقيقة في وثائق قصد الغش جنحة التزوير في المحررات الإدارية أو المصرفية هي تغيير للحقيقة في محرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا، كما عُرّف التزوير أيضا أنه «محاولة لطمس الحقيقة أيا كانت وسيلته سواء بالقول أم بالكتابة بغية تغيير الحقيقة والغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، والتي من شأنها أن تسبب ضررا مقترنا بنية استعمال المحرر المزور فيما أعد له». حسب قانون العقوبات الجزائري تختلف عقوبة مرتكب جريمة التزوير ـ حسب طبيعة الوثائق المزورة ومزورها ـ ووفقا للمادة 209، فيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10000 دينار كل من قلد خاتما أو طابعا أو علامة لأي سلطة أو استعمل الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة»، بالإضافة إلى كل من قلد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء أو باعها أو روجها أو وزعها أو استعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المقلدة، ووفقا للمادة 219 تسلط نفس العقوبة وبغرامات تتراوح بين 500 و20 ألف دينار كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك، بغرض إدراجها في ملفات الحصول على عمل أو تأشيرات سفر، عن طريق قيام أشخاص بتزوير شهادات العمل وكشوفات رواتب لمؤسسات عمومية أو خاصة.





إعداد: إيمان فوري/ حياة سعيدي