يستغلون مناصبهم لطلب مبالغ مالية من مستوردين مقابل تمرير سلعهم

جمركيــون في قفــص الاتهــام بسبــب قضايــا تهريــــب البضائـــع وتلقـــــي رشــــــاوى

تورط العديد من الإطارات بالجمارك والمطارات في قضايا الرشوة والتهريب، من خلال ترصدهم لتجار تلقوا صعوبات ومشاكل في تمرير بضاعتهم بسبب الإجراءات، وهي فرصة استغلوها من أجل الحصول على مبلغ من المال مقابل مساعدتهم، غير أن كاميرات المراقبة المنصبة وأجهزة السكانير كشفتهم، ليتم توقيفهم متلبسين وتحوليهم على العدالة.

توجه للمتهمين في مثل هذه القضايا تهم التهريب، طلب مزية غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، والرشوة، بعد كشفهم من قبل مسؤوليهم وضبطهم في حالة تلبس بصدد تلقي رشاوى من تجار ومستوردين قاموا بابتزازهم من أجل الحصول على المال مقابل تقديم تسهيلات لهم لتمرير سلعهم التي تكون في أغلب الأحيان عالقة في حاويات بالموانئ، غير أن بعض الضحايا لا يرضخون لطلباتهم ويبلغون عنهم ليجدوا أنفسهم وراء القضبان متابعين بجرائم خطيرة قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا نافذا، خاصة أن المتهمين استغلوا مناصبهم كإطارات والقضاء صارم في ملفات الرشوة.

مفتش وعون فحص بالميناء يطلبان 200 أورو من مسافر لتمرير بضاعته

ناقشت محكمة سيدي امحمد مؤخرا، ملف قضية مفتش رئيسي وعون فحص بميناء الجزائر، تورطا في جنحة طلب مزية غير مستحقة، من خلال طلبهم لرشوة بقيمة 200 أورو من مسافر المتابع معهما في نفس القضية، بغية تقديم تسهيلات له لتمرير آلتين وقطع غيار مستعملة جلبهم من فرنسا، وقد تم كشف أمرهم بمجرد خروج المسافر من ميناء الجزائر، ومن أجل ذلك انطلقت التحريات في القضية. حسبما ورد في الملف القضائي، فقضية الحال تعود لتاريخ 27 مارس 2016، حين رست باخرة طارق ابن زياد بميناء الجزائر، ونزل جميع المسافرين منها، ليتقدم بعد ذلك المتهم الثالث في القضية إلى عون الفحص من أجل إخضاع حقائبه للمعاينة، ليتم اكتشاف أنه جلب معه قطع غيار قديمة من فرنسا إلى جانب آلتين ولم يصرح بهما لإدارة الجمارك، الأمر الذي جعل عون الفحص يقوم بإخطار مسؤوله وهو مفتش رئيسي بالميناء، فطلب منه حجز البضاعة وتجهيز وصل خروج للمسافر، غير أن الأخير حسبما جاء في ملف قضية الحال عرض عليهما مبلغا ماليا بالعملة الصعبة قدره 200 أورو مقابل السماح له بتمرير بضاعته، ليكتشف أمره خلال خروجه من ميناء الجزائر، بعد أن تم توقيفه بحاجز أمني وتفتيش مركبته التي كانت بداخلها السلع والآلتين، وبعد التحريات التي باشرتها مصالح الأمن تم التوصل إلى الإطارين بميناء الجزائر وإحالة جميع المتهمين على التحقيق. خلال استجواب الإطارين بميناء الجزائر حول تهمة طلب مزية غير مستحقة المتابعين بها، أنكراها منذ الوهلة الأولى جملة وتفصيلا، حيث صرح عون الفحص أنه أخضع مركبة المسافر للتفتيش بطريقة قانونية، حيث عثر بمركبته على سلعة ذات صبغة تجارية لم يصرح بها للجمارك، مما جعله يخبر المفتش الرئيسي الأخير الذي أمره بحجز البضاعة وتسليمه وصلي الحجز والخروج، نافيا بشدة تسلمه لأي مبلغ مالي، من جهته المتهم الثاني أدلى بنفس تصريحات عون الفحص، من جهته دفاع المتهمين أكد خلال مرافعته أن موكليه استفادوا من انتفاء وجه الدعوة العمومية لدى قاضي التحقيق، غير أن النيابة استأنفت الحكم، مضيفا أن الإطارين ما يزالان يزاولان مهامهما إلى غاية اليوم ولم يتم فصلهما لأنهما قاما بعملهما على أكمل وجه، وعليه طالب التماس البراءة للمتهمين، ليلتمس في حقهم وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.

جمركيون يتورطون في تهريب حاوية تحوي سلعا محظورة من ميناء الجزائر

هي القضية التي تورط فيها 24 متهما على رأسهم جمركيون سهلوا عملية تهريب حاوية سلع محظورة تحوي كاميرات مراقبة، ألعاب نارية، قطع غيار ومواد تجميل من ميناء الجزائر دون إخضاعها لإجراءات المراقبة الجمركية وتحويلها للميناء الجاف برويبة بسيارات على أساس أنها عينات، وبعد كشف القضية تمت متابعتهم بتهم تكوين جماعة أشرار، اختلاس أموال عمومية، استيراد سلعة غير قانونية، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة، وأدينوا بعقوبات تراوحت بين 4 و8 سنوات سجنا نافذا، تم التوصل إلى المتهمين بعدما وردت معلومات إلى مصالح الشرطة بخصوص اختفاء حاوية محجوزة من ميناء الجزائر، بعدما تبين أنها تحوي سلعا محظورة مقدرة بـ 10 ملايير سنتيم مع اختفاء صاحبها دون إتمامه لإجراءات التصريح الجمركي، حيث كانت تحوي هذه الحاوية كاميرات مراقبة رقمية وما يقارب 1030 شماريخ ومواد تجميل وقارورات مسيلة للدموع، ومن خلال التحريات التي قامت بها ذات المصالح اتضح أن السلع تم إخراجها من الميناء بتواطؤ مع موظفين بالجمارك الذين قدموا تسهيلات لصاحب الحاوية عن طريق التصريح بأنها تحوي أقمشة، وقد تم كشفهم عن طريق كاميرات المراقبة التي أظهرت عملية إخراج المتهمين سلعا قدرت قيمتها بـ 12 مليار سنتيم في سيارات على أساس أنها عينات وتم نقلها إلى الرويبة فيما لم يتمكنوا من إخراج النصف الباقي من الحاوية بعد كشف القضية.

4 إطارات بالجمارك يطلبون رشوة بقيمة مليار سنتيم من مستورد

تورط 4 إطارات بالجمارك في قضية رشوة بقيمة مليار سنتيم راح ضحيتها مستورد معدات صناعية حجزت بضاعته المتمثلة في آلات صناعة الأكواب البلاستيكية على مستوى الميناء لمدة 5 أشهر، ومن أجل الإفراج عنها طالبه المتهمون بمنحهم رشوة بقيمة مليار سنتيم مقابل الخدمة، ويتعلق الأمر بكل من المدعو «ب. خالد»وهو مفتش رئيسي ومفتش يدعى «ح. مفدي» ومصرح جمركي «ب. مصطفى» و»ش.سمير» وهو مصرح جمركي سابق، بالإضافة إلى ناقل، حيث وجهت لهم جنحة طلب مزية غير مستحقة لأداء عمل، وهي القضية التي تم تأجيلها من قبل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إلى الأسبوع المقبل بسبب غياب الضحية عن جلسة المحاكمة. استورد الضحية معدات صناعية هي عبارات عن آلات لصنع الأكواب البلاستيكية، وبوصولها إلى ميناء الجزائر بقيت محجوزة هناك لمدة 5 أشهر، ولإخراجها طالبه المتهمون برشوة بقيمة مليار سنتيم للإفراج عنها، ومن أجل ذلك تقدم هذا الأخير بشكوى ضدهم يتهمهم بالرشوة، مشيرا في شكواه إلى أن وسيطا تجاريا كان على علم بقضيته وأخبره أنه يعرف إطارات بالجمارك سيرفعون الحجز عن سلعته لكن مقابل مبلغ مليار سنتيم، ليقرر فيما بعد تقديم بلاغ ضدهم أمام مصالح الدرك الوطني ووضع كمينا لهم، حيث تقدم الضحية إلى حظيرة قرب إدارة الجمارك ووضع المال في سيارته، حتى يسلمه للمتهمين، غير أن عناصر الدرك تدخلوا وألقوا القبض عليهم في حالة تلبس، لتوجه إليهم تهمة الرشوة، فيما أنكروا ما وجه إليهم من تهم، معتبرين بأنهم تعرضوا لمكيدة بغرض تشويه سمعتهم والإطاحة بهم.

جمركيون متهمون بتهريب طرود هواتف نقالة باسم السفارة اللبنانية

توبع جمركيون ووكيل عبور وموظفون بالخطوط الجوية الجزائرية بتهمة تهريب بضاعة وسوء استغلال الوظيفة وجنحة عدم التبليغ عن التهريب، على خلفية تهريب طردين محملين بالهواتف النقالة باسم السفارة اللبنانية باعتبارها أغراضا دبلوماسية تابعة لها أُرسلا عبر طائرة للخطوط الإماراتية. حسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 19 نوفمبر 2015، عندما اكتشف رئيس مصلحة الاستيراد على مستوى مصلحة الجمارك بمطار هواري بومدين الذي تمت متابعته في القضية بالتهريب، بعد التبليغ عن قضية الطردين اللذين تمت جمركتهما، بعدما دوّن عليها أنها عبارة عن أغراض شخصية باسم سفارة لبنان تخص «ح، ع» تم إرسالها عبر الخطوط الجوية الإماراتية، في حين تم تسجيلها على جهاز الإعلام الآلي على أساس أنها هواتف نقالة، بناء على بيان الحمولة الذي قدمه قائد الطائرة يحمل توقيعه مذكور فيه أن الطردين يحويان هواتف نقالة بوزن 100 كلغ مرسلة إلى المدعو «ح، ع» بالسفارة اللبنانية بالجزائر، وأثناء تسليم البضاعة قام المدعو «ع، أحمد» بصفته وكيل العبور المكلف بالهيئة الدبلوماسية بإتمام كافة الإجراءات لإخراجها، بعدما قام بتغيير محتواها من هواتف نقالة إلى أغراض شخصية واستخرج رسالة النقل الجوي وتحصل على رخصة استخراج البضاعة من مصلحة الجمارك التي سلمها له المتهم الأول باعتباره رئيس الفرقة بالمصلحة المكلف بتسليم الرخص للسلك الدبلوماسي ومراقبة الوثائق، وذلك على أساس أنها أغراض دبلوماسية تابعة للسفارة اللبنانية حسبما أكده المتهم الذي نفى علمه أنها هواتف نقالة.

إعداد: إيمان فوري/ حياة سعيدي