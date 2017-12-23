محامون يستميلون قلوب القضاة ويرافعون بدافع الرحمة والشفقة

قضــاة المحاكــم الابتدائيــة والجنائيــة يرأفـــون بالمحبوسيــن ويفرجــون عنهــم قبيــل العيــد

استفاد عدد كبير من المحبوسين بمختلف المؤسسات العقابية وغير المسبوقين قضائيا والمتورطين في جرائم بسيطة لا تتعدى عقوبتها السنتين حبسا نافذا، من أحكام مخففة تمثلت في عقوبات موقوفة النفاذ أو غرامات مالية من قبل قضاة المحاكم، رأفة بهم ورحمة منهم، لقضاء عيد الفطر برفقة العائلة، وهو سيناريو يتكرر كل سنة خلال شهر رمضان وأيام قبل انقضائه، من جهتها المحاكم الجنائية هي الأخرى رأفت بالمتهمين وأصدرت في حقهم عقوبات غير قاسية مقارنة بالأيام العادية.

شهدت قاعات الجلسات بالمحاكم الابتدائية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان فرحة عارمة وسط المتقاضين وأهاليهم، عقب النطق بالأحكام، مما يحدث فوضى بالقاعات، أين تتعالى زغاريد الأمهات والدعاء للقضاة الذين أطلقوا سراح أبنائهن قبل عيد الفطر، الأمر الذي يخفف على العائلات عناء تنقلهم إلى المؤسسات العقابية من أجل زيارة أبنائهم الموقوفين، والمتردد على المحاكم خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان يلفت انتباهه أن عددا كبيرا من الموقوفين أُطلق سراحهم خلال النطق بالأحكام الرحيمة من قبل عدد كبير من القضاة، وهو ما يحوّل قاعة الجلسات إلى شبه قاعة للحفلات والزغاريد تعم المكان .

مساجين يستبشرون خيرا بحلول شهر رمضان

استبشر كثير من المتابَعين قضائيا خيرا خلال حلول شهر رمضان، حيث تزايدت فرص إطلاق سراحهم، أو معاقبتهم بحكم مخفف، من قبل عدد كبير من القضاة الذين تخول لهم صلاحيات ذلك وفقا لسلطتهم التقديرية، فخلال هذا الشهر وكما هو معلوم يزداد معدل الجريمة، خاصة السرقة الشجارات ومعظم المتورطين في مثل هذه الجرائم يُودعون الحبس إذا أُلقي عليهم القبض متلبسين بأفعالهم، وينطبق هذا على المتهمين المتورطين في جرائم خطيرة كالقتل الذي يستغرق التحقيق في القضايا المتعلقة به وقتا طويلا، أما تطبيق إجراء المثول الفوري فقد أعطى فرصا أكثر للمتهمين بإطلاق سراحهم يوم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، في حال ارتكبوا جنحا بسيطة ولم يكونوا مسبوقين قضائيا، وهو الأمر الذي يجعل قضاة الحكم يرأفون بهم ويسلطون عقوبات مخففة موقوفة النفاذ، لذلك فإجراء المثول الفوري كان في صالح المتهمين وخدمهم، كما ساهم في تقليل نسبة الإيداع بشكل كبير، خاصة أن نسبة الجريمة بمختلف أنواعها تكثر خلال شهر رمضان، من سرقات واعتداءات بالأسلحة البيضاء، المشاجرات والسب والشتم وغيرها.

وآخرون يتوسلون القضاة لإطلاق سراحهم قبيل العيد

توسل العديد من المساجين قضاة المحاكم لإطلاق سراحهم قبل حلول عيد الفطر، من أجل قضائه برفقة العائلة، بعد تورطهم في قضايا إجرامية في لحظة طيش كلفتهم حريتهم من جهة وقضاء شهر رمضان بعيدا عن العائلة وبين أحضان الزنزانات من جهة أخرى، حيث أكد معظم المحبوسين الذين يمثلون أمام مختلف المحاكم بالعاصمة لمحاكمتهم بسبب القضايا المتورطين فيها، أنهم المسؤولون عن عائلاتهم، بغية استمالة قلوب القضاة والشفقة عليهم للإفراج عنهم أو تسليط ضدهم عقوبات موقوفة النفاذ أو غرامات مالية، وهو نفس الوضع بالنسبة للمتهمين الذي يمثلون أمام قضاة المحاكم بناء على إجراءات المثول الفوري، حيث تجدهم منهارين وعلامات الندم بادية على وجوهم، طالبين من هيئة المحكمة إطلاق سراحهم للالتحاق بعائلتهم وقضاء عيد الفطر برفقتهم.

الفصل في قضايا المتهمين من قبل القضاة مباشرة بعد محاكمتهم

تزامنا مع الأيام الأخيرة من شهر شهر رمضان، فصل قضاة المحاكم في قضايا المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت والمتورطين في قضايا بسيطة كحمل أسلحة بيضاء محظورة، حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، السرقة، المشاجرة، الضرب والجرح العمدي وغيرها من الجنح البسيطة، مباشرة بعد المداولات القانونية، أو بالنسبة للمتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة بناء على إجراءات الاستدعاء المباشر، وتكون معظم الأحكام مخففة، بعد تساهل القضاة معهم بدافع الشفقة والرحمة بغية قضاء مناسبة العيد مع العائلة.

طلبات المحامين اقتصرت على الأحكام المخففة لموكليهم

اقتصرت أغلب طلبات الدفاع خلال مرافعاتهم في جلسات المحاكمة على الظروف المخففة في حق موكليهم، بحكم أننا في شهر الرحمة والغفران، بالمطالبة بأحكام تكون موقوفة النفاذ، من أجل تمكين موكلوهم من قضاء الأيام الأخيرة من هذا الشهر عيد الفطر معهم مع عائلاتهم، حيث أبدى مختلف المتهمون ندمهم على أفعالهم التي قادتهم إلى السجن، خاصة في شهر رمضان، حيث يفتقدون إلى الحرية والتمتع به وسط أفراد العائلة التي تجتمع حول مائدة الإفطار، في حين لا يحظون هم بذلك، فتراهم خلال جلسات المحاكمة يذرفون الدموع ندما وحسرة على خطأ ارتكبوه في لحظة طيش في حق أنفسهم وفي حق المجتمع ككل.

فوضى عارمة بقاعات الجلسات يحدثها أهالي الموقوفين بعد النطق بالأحكام

شهدت قاعات المحاكم فوضى عارمة يحدثها أهالي المتقاضين الذين ينظرون بالمحكمة لساعات طويلة على عكس ما كان عليه خلال الأيام العادية، من أجل سماع مناطق أبنائهم الموجودين رهن المؤسسات العقابية، لتورطهم في قضايا مختلفة، خاصة إذا قرر قاضي الجلسة الفصل في القضايا مباشرة بعد المداولات القانونية، وبمجرد النطق بالأحكام تعم الفرحة بين أهالي المتقاضين، الذين أُفرج عن أبنائهم بعقوبات مخففة أو بغرامات ماليّة، مما يستدعي تدخل مصالح الأمن في أغلب الأحيان التي تقوم بإخراجهم من الجلسة، جراء الفوضى الذي أحدثوها. من جهة أخرى، يتسارعون بعد خروجهم مباشرة من قاعة الجلسات للتوجه مباشرة إلى المؤسسات العقابية، من أجل العودة بأبنائهم معهم، بعد إطلاق سراحهم لقضاء عيد الفطر المبارك برفقتهم، أما فيما يخص الموقوفين المتورطين في قضايا خطيرة كالمتاجرة بالمخدرات والمهلوسات، فتؤجل الفصل في قضاياهم إلى وقت آخر، نظرا إلى الوقائع الخطيرة، مما يسبب خيبة أمل لأهاليهم بالجلسات، وهذا الإجراء لا ينطبق على المتهمين الذين يمثلون أمام المحاكم بموجب إجراءات المثول الفوري الذي يتم الفصل في قضاياهم والإفراج عنهم مباشرة خلال مثولهم أما القاضي.

إعداد: إيمان فوري