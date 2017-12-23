سافروا إلى اليمن تأثرا بخطب ومحاضرات مشايخ زاروا الجزائر

جزائريـــــون تحوّلـــوا إلــــى مقاتليــــن بعـــد التحاقهــــم بــــدار الحديـــــث اليمنيـــــة!

«اليمن» هي واحدة من الدول العربية التي لجأ إليها شبان جزائريون من أجل الالتحاق بمدرسة «دار الحديث» لتلقي أصول الفقه والشريعة الإسلامية بحجة أنها لا تشترط على الأشخاص الذين يدرسون بها مستوى تعليمي عالي وقبول جميع المستويات بداية من الطور الابتدائي، فضلا عن كون السفر إلى هذه الدولة لا يتطلب التأشيرة والإقامة، وهذا منذ سنة 2010 غير أن الحرب الأهلية التي نشبت هناك حتمت على العديد من الجزائريين الذين استقروا للعيش باليمن العودة إلى أرض الوطن فيما بقي آخرون هناك والتحقوا بصفوف المقاتلين لمحاربة الحوثيين.

تورط عدد من الجزائريين الذين سافروا إلى دولة اليمن قبل تدهور الأوضاع الأمنية بها جراء الحرب الأهلية منذ سنة 2015، في قضايا الانتماء إلى جماعات إرهابية تنشط خارج الوطن، توبعوا بها أثناء عودتهم إلى الجزائر بعدما وجدوا أنفسهم محل أوامر بالقبض وأحكام غيابية بـ10 سنوات سجنا نافذا صادرة عن المحاكم الجنائية بالجزائر. متابعة قضائية للطلبة السلفيين المسافرين إلى اليمن بعد الحرب الأهلية باشرت مصالح الأمن الجزائرية تحقيقاتها المكثفة في قضية الجزائريين الذين سافروا إلى اليمن قصد مزاولة دراساتهم بمدرسة دار الحديث، وقامت بإيقاف كل شخص التحق بها بعد نشوب الحرب الأهلية بين الحوثيين الشيعة والسلفية السنية وتقديمهم للعدالة بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن. تأثر عدد من الجزائريين بالخطب والمحاضرات التي ألقاها مشايخ من دار الحديث اليمني الذين زاروا الجنوب الجزائري بين سنتيّ 2010 و2012 من بينهم كبير شيوخ معهد «جميل الصلوي» الذي زار مدينة الوادي وعميد المعهد الشيخ علي يحيى الحجوري سنة 2010، ما جعل العديد من الطلبة السلفيين يسافرون إلى اليمن والالتحاق بدار الحديث لتلقي العلم لكن خلال سنة 2013 اندلعت الحرب بين الحوثيين الشيعة والسلطة اليمنية (بين الشيعة والسنة) ولجأت السلطة إلى تسليح المدنيين، وبينهم الطلبة السلفيون بالمعهد لحراسته خشية أن يقتحمه الحوثيون، بعد أن تلقوا تدريبات على السلاح، وبسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون بالمنطقة وتعفن الأوضاع باليمن تدخلت السلطات الجزائرية لإجلاء رعاياها الذين توبع عدد كبير منهم قضائيا بعد دخولهم أرض الوطن فيما بقي العديد منهم هناك للقتال ضد الشيعة.

محاكمة جزائري تكشف التحاق 100 آخرين لمحاربة الحوثيين

كشفت جلسة محاكمة شاب جزائري ينحدر من ولاية الوادي -اشتبه في أنه سافر إلى اليمن بغرض محاربة تنظيم الحوثيين بعدما سافر لتلقي أصول الشريعة والفقه بدار الحديث اليمنية- عن وجود ما يفوق عن 100 جزائري التحقوا بالأراضي اليمنية لمحاربة تنظيم الحوثيين بعد تأثرهم بدروس «دار الحديث» أين يتم تجنيد الشباب وتدريبهم على استعمال السلاح بعدما سافروا اليها بحجة تلقي العلم ومن بينهم المدعو «ع، رابح» الذي تم توقيفه من قبل شرطة الحدود بمطار هواري بومدين بتاريخ 30 ديسمبر 2015 رفقة زوجته اليمنية عندما قدما من تركيا، باعتباره محل بحث وتحري من طرف الجهات الأمنية للاشتباه في ضلوعه في جماعة إرهابية مسلحة يمنية، وأثناء استجوابه صرح أنه سافر إلى اليمن سنة 2012 وبوصوله الى هناك وجد شخص في انتظاره بالمطار يدعى «س.نصر» وربط له اتصال مع شخص يدعى «حسن القسنطيني» وسلمه مبلغ 500 دولار تكاليف تنقله إلى دار الحديث المتواجدة بمدينة «دماج» لتلقي علوم الشريعة على يد الشيخين «عبد الحميد مقبل» و»يحي الحاجوري» اللذان حضرا ملتقى بمدينة وادي سوف وتبسة سنة 2011 وتشبعا بأفكارهما، وبدار الحديث كلف بحراسته بعدما زود بسلاح كلاشينكوف كما كانت الدار مجهزة بأسلحة حربية ثقيلة تحت مسؤولية الشيخ «حاجوري»، وخلال شهر فيفري 2013، قصد مدينة عدن أن تزوج واستقر هناك وتعرف على عدة اشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم 10 جزائريين ذكر أسماءهم وآخرين تم القضاء عليهم من طرف تنظيم الحوثيين. وبخصوص دار الحديث أوضح أنها مدرسة غير شرعية وكانت تقدم تزكيات لطلابها عوض الشهادات.

جزائري يلتحق بدار الحديث تأثرا بأفكار مشايخها

أوضح المدعو «ب.مراد» وهو شاب جزائري كان من بين الطلبة السلفيين الذين سافروا إلى اليمن والتحقوا بدار الحديث وتوبع بعد عودته إلى الجزائر بتهمة الانتماء إلى جماعة ارهابية تنشط خارج الوطن بعد توقيفه بمطار هواري بومدين بموجب أمر بالقبض، أنه سافر سنة 2010 لتلقي علوم أصول الفقه والشريعة واختار اليمن لعدم وجود تأشيرة والإقامة، فضلا على قبول جميع المستويات بداية من الطور الابتدائي، وخلال سنة 2014 تعرضت الدار لهجمات من قبل تنظيم الحوثيين، ونقل إلى مدينة صنعاء وبتدخل الرئيس اليمني عبد ربه منصور تمت تسوية وضعيته وتأمين عودته إلى أرض الوطن رفقة عدد من الجزائريين، نافيا أنه تسلم سلاحا للحراسة أو تم تجنيده بالالتحاق بالدار وإنما قام بذلك بمحض إرادته بعد حضوره ملتقى تم تنظيمه بوادي سوف نهاية 2009 وبداية 2010 واقتنع بأفكار مشايخها ورغب في فتح مدرسة قرآنية، مشيرا بذلك أن المتهم «ع.رابح» هو من ورطه في الملف على أساس التصريحات التي أدلى بها سابقا في ملف آخر وعلى أساس الوقائع المسندة إليه التمست النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجن نافذة في حقه قبل أن تبرئه المحكمة بعد المداولات.

طالبان يعودان من اليمن في طائرات الإجلاء ويوقفان بالمطار

عالجت محكمة جنايات العاصمة ملف جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن تتكون من خمسة أفراد، ثلاثة منهم في حالة فرار بسبب تواجدهم بالأراضي اليمنية وتمت إدانتهم غيابيا بـ 10 سنوات سجنا نافذا عقب اتخاذ إجراءات التخلف ضدهم، فيما برأت المتهمان الآخران اللذان مثلا أمام المحكمة ويتعلق الأمر بكل من «ع، ر» و»أ، ر» وهما طالبان سافرا إلى اليمن لدراسة الشريعة الإسلامية. المتهمان «ع،ر» و»ع، أ» هما شابان في العقد الثاني من العمر ينحدران من منطقة براقي بالعاصمة، سافرا الى اليمن سنة 2012 بغرض الدراسة بمركز الحديث الكائن بمدينة عدن لتعلم الشريعة الإسلامية بطريقة قانونية بعدما سجلا بالقنصلية الجزائرية تواجدهم باليمن، وأثناء إقامتهما هناك تزوج المتهم الأول «ع، ر» من امرأة يمنية وزاول دراسته، قبل أن تسوء الأوضاع الأمنية هناك بسبب الصراع القائم بين السنيين والحوثيين الذين فرضوا حصارا كبيرا على المنطقة حال دون تمكن الرعايا الجزائريين من العودة الى أرض الوطن وخلال سنة 2015 قامت السلطات الجزائرية بإجلاء رعاياها المقيمين هناك بقرار من رئيس الجمهورية، بحيث تم إرسال 3 طائرات إلى اليمن لنقلهم وإعادتهم إلى الجزائر، وكان من بينهم المتهم «ع، ر» الذي سافر الى اليمن بغرض دراسة الشريعة الإسلامية بمركز الحديث، هذا الأخير الذي تم استجوابه من قبل مصالح الأمن أثناء عودته إلى الجزائر، وصرح أنه خلال فترة إقامته باليمن تزوج من يمنية وزاول دراسته بمركز الحديث وبسبب الظروف الأمنية والهجمات الإرهابية التي كان يتعرض لها المركز من قبل الحوثيين تدرب على استعمال السلاح وسلم له سلاح من نوع كلاشنكوف لحراسة المركز، كما صرح بوجود عدد من الطلبة الجزائريين الذين يدرسون هناك من بينهم المدعو «أ ، ر» الذي صدر فيما بعد أمر بتوقيفه هو الآخر، وهي التصريحات التي أكدها أمام قاضي التحقيق خلال الحضور الأول قبل أن يتراجع عنها أثناء سماعه في باقي المحاضر وأمام محكمة الجنايات أكد أنه فعلا سافر لمزاولة دراسته نافيا تدربه على استعمال السلاح وحراسة المركز، أما عن المتهم الثاني «أ،ر» متحصل على بكالوريا في العلوم التجريبية أكد أنه القي عليه القبض أثناء عودته سنة 2015 الى الجزائر تلقائيا بمطار هواري بومدين بناء على أمر بالقبض الصادر ضده، وخلال استجوابه صرح أنه فعلا سافر إلى اليمن ودرس الشريعة الإسلامية بمدرسة الحديث وبسبب الهجمات الإرهابية كان الطلبة اليمنيين يحرسونه دون غيرهم، نافيا بذلك علاقته بالجماعات الإرهابية هناك، وعلى أساس الوقائع المتابعين بها اعتبرت ممثلة النيابة العامة التهمة قائمة والتمست في حقهما عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا.

اعداد: حياة سعيدي