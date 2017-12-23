عن طريق التهرّب الجبائي وإبرام صفقات مشبوهة للإفلات من الرقابة البنكية

أجانــــــب يقصـــــــدون الجزائـــــــر لتبييـــــــض وتهريـــــب الأمـــــوال تحـــــت غطــــــاء الاستثمــــــار

تحت غطاء الاستثمار سعى عدد كبير من الأجانب من مختلف الجنسيات إلى إنشاء مشاريع استثمارية بالجزائر، بهدف تبييض أموال بالملايير إلى بلدانهم، بعد إنشائهم شركات أو دخولهم في شراكة مع رجال أعمال جزائريين أو حتى مؤسسات وطنية تكبدت خسائر فادحة، جراء الصفقات المشبوهة والنصب والاحتيال والتزوير والتلاعب في قانون الصرف وحركة الأموال. تمكن رجال أعمال ومستثمرون أجانب من تبييض الأموال بالجزائر باستعمال طرق احتيالية وحولوها إلى بلدانهم ثم غادروا أرض الوطن، من خلال التهرب الجبائي والصفقات العقارية والغش التجاري للإفلات من المراقبة البنكية، ليتحول بذلك الاستثمار إلى دمار يمس بالاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى رغم التنظيم الصارم الذي تعتمد عليه الدولة الجزائرية في مجال مراقبة الصرف، لتسجل بذلك خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 وجود 125 قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف وحركة الأموال، إضافة إلى قضايا أخرى طُرحت على المحاكم الجنائية ومحاكم الجنح.

أجانب يتلاعبون بصفقة تمويل «أس. أن. تي. آ» بالتبغ الفاسد لتبييض الأموال

هم عبارة عن متعاملين اقتصاديين أجانب ممونين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بكل من الجزائر العاصمة، فرنسا، اليونان وإيطاليا، أبرموا عقودا لتزويد الشركة بمادة التبغ ومواد التغليف خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2012، عن طريق تقديم رشاوى لتمكينهم من صفقات بتزويدهم بالمعلومات الخاصة بمخططات احتياجات الشركة، مما مكنهم من تمويل الشركة الوطنية بـ 5 أطنان من التبغ الفاسد، استطاعوا من خلالها تبييض أموال طائلة كبّدت الشركة الوطنية للتبغ والكبريت «أس. أن. تي. آ» خسائر فادحة.

تورط في القضية التي أحيلت على محكمة جنايات العاصمة كل من «ع،

محفوظ» المدير التجاري بالشركة التونسية للتغليف العصري، عضو مجلس المديرين «خ. س» ومسؤول الشركة اليونانية «م، أ» المدعو «ميشاليداس ألكسندروس»، ومسؤولة الشركة اليونانية «ن، ك» «غليو ديس دوروثيا»، الفارين وهما محل أمر بالقبض الدولي، ووجهت لمتهمين لهم جناية قيادة تكوين جماعة أشرار، جنح تبييض الأموال، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، طلب أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية أو التنظيم المعمول به، الرشوة، الاستفادة من سلطة أو تأثير أعوان المؤسسات العمومية، من أجل الزيادة في الأسعار أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد والتموين. تم الكشف عن التلاعبات الحاصلة بتاريخ 14 مارس 2013، عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلام والأمن، معلومات حول تورط عضو مجلس المديرين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت «أس. أن. تي. آ» المتهم الرئيسي في الملف «خ، سعيد» الذي تحصل على رشاو من متعاملين اقتصاديين أجانب ممونين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بكل من الجزائر العاصمة، فرنسا، اليونان، وإيطاليا تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف أورو و50 ألف أورو مقابل إبرام عقود لتزويد الشركة بمادة التبغ ومواد التغليف خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2012، لتمكينهم من صفقات عن طريق تزويدهم بالمعلومات الخاصة بمخططات احتياجات الشركة، وتوصلت التحقيقات المنجزة في الملف إلى أن عضو مجلس المديرين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت «أس. أن. تي. آ» تلقى على دفعات من مسؤول الشركة اليونانية «م. أ» مبلغا ماليا يقدر بنحو 167.400 أورو، إضافة إلى رشوة من عند مسؤولة الشركة اليونانية «ن. ك» بمايقدر 110.000 أورو، ورشوة أخرى من عند الممثل التجاري للشركة التونسية «سنتيم» قيمتها 30 ألف أورو.

رعية تركي يعقد صفقة مع جزائري ويستولي على 2,1 مليار سنتيم ويفرّ

عمل مستثمر تركي بالجزائر وهو مالك لعدة شركات مقاولة ومطاعم بالعاصمة على عقد صفقة شراكة مع جزائري في مجال المقاولات، تمكن من خلالها من الاستيلاء على مبلغ 2,1 مليار سنتيم وفرّ إلى بلده، بعدما سلم الضحية صكا بقيمة المبلغ والذي وجد أنه دون رصيد أثناء تقديمه للمخالصة بالبنك، وهو ما جعل الضحية يتقدم بشكوى ضده وتابعته العدالة الجزائرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وحوكم غيابيا بسبب بقائه مدة 3 سنوات في حالة فرار قبل توقيفه مؤخرا ومثوله لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة بئر مراد رايس، وأنكر وجود أي مشروع مع الضحية وأكد أن الصك الذي تابعه بسببه الضحية سبق أن ضاع منه عندما تعرض للسرقة شهر جويلية 2015.

فرنسي يتزوج من جزائرية ويهرّب أموال شركتها عن طريق التزوير

استطاع مستثمر فرنسي تبييض وتهريب أموال زوجته الجزائرية، وهي صاحبة شركة خاصة لاستيراد وتصدير الأجهزة الإلكترونية، باستغلال موظف لديها ورطه في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت فواتير مشبوهة باسم الشركة قدرت قيمتها بـ 200 ألف أورو كان تحرر باسمه، بعدما كلّف بها المستثمر الفرنسي الذي تمكن من تبييض أموال زوجته وتحويلها إلى بلده بعد إبرام عدة صفقات ضخمة مع مؤسسات عمومية ومختلف السفارات بالجزائر. حسب تصريحات الضحية، فإنها تقدمت بشكوى ضد المتهم الذي يعمل بشركتها بعد اكتشافها فواتيرا محررة من قبله، وهو لا يملكه صلاحية ذلك باعتبارها المسيّرة، كلفتها أضرارا فاقت 200 ألف أورو، وبعد التأكد من صحتها اتضح أنها مشبوهة وحُررت لأشخاص لا وجود لهم، ومن خلال تحرياتها تبين أن زوجها آنذاك وهو مستثمر فرنسي كان يقوم بأعمال مشبوهة باسم شركتها مستغلا الوكالة التي حررتها له، وذلك من تبييض وتهريب للأموال إلى بلده، مما جعلها تتكبد خسائر مالية فادحة ومحل متابعات قضائية مست بسمعة شركتها التي كانت تتعامل مع مختلف مؤسسات الدولة والسفارات، وهو ما جعلها تقدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق ضد المتهم الحالي، بحكم أنه من حرر جميع الفواتير وقامت بإيداع شكوى أخرى ضد طليقها الفرنسي أمام القضاء الإداري، وبمثول المتهم أمام هيئة المحكمة أكد أن المستثمر الفرنسي باعتباره شريكا بنسبة 49 بالمائة في شركة الضحية هو من طلب منه توقيع وإصدار تلك الفواتير باسمه الخاص لتسهيل صفقات الشركة بسبب المشاكل التي كانت بينه وبين زوجته أثناء سير دعوى طلاقهم،ا ولم يعلم بأن ما طلب منه كان خرقا للقانون نافيا الوقائع المنسوبة إليه، من جهته دفاع الطرف المدني التمس إعادة تكييف القضية في حق المتهم ومتابعة بتهمة أخرى تتعلق بانتحال هوية الغير، قبل أن يلتمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية.

مستثمر سوري يتحايل على العدالة ويقدّم شهادة وفاته للإفلات من العقوبة

أُدين رعية سوري مقيم بالجزائر مدة 16 سنة، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 الف دينار غرامة مالية نافذة مع إلزامه بدفع مبلغ 9 ملايين دينار لإدارة الجمارك عقد تحايله عليها، بعدما قام عن طريق التزوير بتحويل بضاعة عن مصدرها الامتيازي، وهي عبارة عن آلات لصناعة الذهب تم استيرادها من الخارج في إطار وكالة استثمارية، غير السلع تم بيعها بعد إخراجها من الميناء دون ممارسة أي نشاء هو ما يخالف قانون الجمارك، كما أنه اتهم بتزوير شهادة وفاته ودفعها إلى القضاء الجزائري، كي يستفيد من انقضاء الدعوى العمومية في قضية نصب واحتيال كانت محل تحقيق بمحكمة الحراش، استنادا إلى الملف القضائي، فإن القضية تم تحريكها بناء على معلومات تلقتها مصالح الأمن بخصوص الرعية السوري «ع، ج» وهو مصمم أزياء وصاحب مطعم دخل الجزائر سنة 2005، تزوج من جزائرية وهو أب لخمسة أطفال، قام بالنصب على عدد من الأشخاص، كما أنه قدم شهادة وفاته إلى العدالة الجزائرية كي يستفيد من انقضاء الدعوى العمومية في قضية تابعته فيها مديرية الجمارك، كما أنه قام باستيراد بضاعة هي عبارة عن 11 آلة خاصة بصناعة الذهب بواسطة توكيل باسم شركة «سلحدار» لصاحبها «سلحدار محمد» الذي أثبتت التحريات بأنه شخصية وهمية، ومن خلال محضر المعاينة الذي قامت به الجمارك بخصوص الآلات المستوردة وتنقلها إلى مقر الشركة الكائنة بحي البناء الذاتي، تبين أن الشركة لا وجود لها، وتم توقيف المتهم أثناء تقدمه إلى مديرية الضرائب من قبل مصالح الأمن وأُودع الحبس.

مستثمر مصري يتحايل على مديرية الضرائب ويتهرّب من دفع ديونه

أصدرت العدالة الجزائرية حكما غيابيا، ضد رعية مصري الجنسية وهو مسير شركة «آم. آش. دي. أ» المختصة في مجال المقاولات والاستثمارات الصناعية والعقارية يدينه بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و01 مليون دينار غرامة مالية نافذة، مع إصدار أمر بالقبض الجسدي لتهربه من تسديد مستحقاته الضريبية في إطار استثماراته بالجزائر التي فاقت 10 ملايير سنتيم تكبدتها مديرية الضرائب الجزائرية مع إصداره شيكا بقيمة 2 مليار سنتيم لمؤسسات كان يتعامل معها، فقامت بمتابعته قضائيا بناء على شكوى تقدمت بها مصالح الضرائب أمام محكمة بئر مراد رايس بخصوص عدم تسديد قيمة التصريحات الشهرية «جي 50» خلال سنتي 2013 و2014 التي قدم على أساسها ما يقارب 17 صكا بنكيا أمام المؤسسة العربية المصرفية الجزائر، بنك الخليج الجزائر و»بي. آن. بي. باريبا» الجزائر بمبالغ مالية متفاوتة تراوحت قيمتها الإجمالية بملياري سنتيم عادت كلها بدون رصيد أو برصيد غير كاف، ورغم الإعذارات والاستدعاءات التي أُرسلت إلى المتهم إلا أنه لم يستجب، لتبلغ ديونه 10 ملايير سنتيم كبدت مديرية الضرائب والخزينة العمومية أضرارا فادحة وفر إلى بلده بعدما حصل على أموال طائلة.

إعداد: حياة سعيدي