زوج المتهمة رئيس تحرير بالجريدة التي نُشرت فيها

إطار بوزارة الداخلية سرّبت قائمة خاصة بتعيين مديرين إداريين ومفتشين

القائمة الاسمية السرية وردت في تلكس من رئاسة الجمهورية

فتحت محكمة سيدي امحمد أمس ملف قضية إطار بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، توبعت بجنحة إفشاء أسرار مهنية ومعطيات سرية طالت نشر قائمة اسمية سرية خاصة بتعيين مديرين إداريين ومفتشين ورؤساء الدوائر بجريدة يومية، وتبين بعد التحقيقات أن زوج المتهمة رئيس تحرير بها، وبناء على ذلك تم توقيف المتهمة وإعداد ملف قضائي ضدها أحليت بموجبه على العدالة.

فصول قضية الحال حسبما جاء في الملف القضائي، انطلقت بعد أن تقدمت المتهمة بطلب منحة زواج، وبعد التحقيقات التي فتحتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تفاجأت بأن زوج المتهمة رئيس تحرير بجريدة يومية تم فيها سابقا نشر قائمة اسمية سرية تضمنت تعيين وتنصيب مديرين إداريين ومفتشين ورؤساء دوائر وولاة جمهورية في تلكس قادم من رئاسة الجمهورية، وما زالت الأمور الإدارية والأمنية لم تتكتمل بعد. وقد مثلت المتهمة أمس أمام المحكمة طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر لمواجهة الوقائع الموجهة إليها، حيث صرحت أن ما نسب إليها من تهم مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وأكدت بخصوص القضية أنها كانت متكفلة بدراسة جزء من القائمة الاسمية التي جاءت في التلكس وليس القائمة بأكملها، وأضافت أنها عملت على البرقيات المقرر إرسالها إلى ولاة الجمهورية، أما الجزء الثاني من القائمة الاسمية فقد عمل عليه زميلها، كما برأت من جهة أخرى زوجها وأشارت إلى أنه لا تربطه أي علاقة بنشر القائمة بالجريدة التي يعمل بها. دفاع المتهمة خلال مرافعته أشار إلى أن وزارة الشؤون الداخلية والجماعات المحلية أقحمت موكلته في قضية إفشاء أسرار مهنية دون توصلها إلى الفاعل الأصلي، بناء على الملف التي تقدمت به المتهمة أمام مصلحة النشاط الاجتماعي تطالب فيه بمنحة زواج، حيث تبين أن زوجها رئيس تحرير في الجريدة التي تم فيها نشر القائمة الاسمية، متسائلا عن سبب توقيف المتهمة عن عملها نهائيا في ظل غياب أدلة تدينها بالجرم المنسوب إليها، خاصة أنها حديثة امل بالوزارة ولم تتجاوز خبرتها سنتين أي منذ توظيفها بالوزارة شهر نوفمبر 2014 ، كما عرج الدفاع في نقطة أخرى على الإشهاد الذي تقدم به ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتأجيل مناقشة الملف مما اعتبره تنازلا ضمني عن القضية، مشيرا إلى أن موكلته أنكرت منذ الوهلة الأولى عبر جميع مراحل التحقيق التهمة المنسوبة إليها، وعليه طلب إفادتها بالبراءة، خاصة بعد عدم الاستماع لزميلها من قبل قاضي التحقيق الذي شارك في دراسة الجزء المتبقي من القائمة الاسمية. وعلى أساس المعطيات المقدمة في الجلسة، التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار، فيما أجلت المحكمة الفصل في القضية.