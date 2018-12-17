6 سنوات سجنا لماليّ نصب على شاب وأوهمه بتحويل الدينار إلى أورو  

تعرض شاب إلى النصب والاحتيال من قبل رعية من جنسية مالية، حيث سلبه منه مبلغ 200 مليون سنتيم، سلمها له مقابل تحويلها إلى العملة الصعبة، وفي إطار الاتفاق المبرم بينهما قدم له مبلغ 20 ألف أورو، ولأنه اكتشف أنها أوراق مزورة قام باحتجازه داخل مسكنه بعدما كبّله في الكرسي الخلفي للسيارة التي استأجرها الإفريقي من وكالة كراء سيارات، ثم اتصل بزوجة الإفريقي وطلب منها تسليمه مبلغ 200 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه، وبناءً على شكوى تقدمت بها هذه الأخيرة تم إلقاء القبض عليه بتهمة اختطاف واحتجاز شخص دون أمر من السلطات.

فصول القضية انطلقت عندما تقدمت زوجة المتهم المالي إلى مصالح الأمن للتبليغ عن اختطاف زوجها وقيام المشتبه به بالاتصال بها، ومطالبتها بمبلغ 200 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه، وبعد ترصد المكالمات الهاتفية تم تحديد مصدرها، وعليه تم التوجه إلى منزل الضحية الكائن بمنطقة الكاليتوس أين تم العثور على المتهم مكبلا على الكرسي الخلفي لسيارة المتهم التي استأجرها من وكالة كراء السيارات، وبعد معايناتها تم العثور على مبلغ 4500 أورو مزور، وقصاصات ورقية سوداء اللون مع سائل أبيض، قطن ومجفف شعر داخل صندوق الخلفي للسيارة، حيث صرح الشاب أنه تعرض لعملية نصب واحتيال على يد الإفريقي المذكور الذي التقى به في المركز التجاري بباب الزوار وأكد له أنه من أثرى العائلات المالية وهو الآن مقيم هنا بغرض العمل، فيأخذ الحديث مجراه بين الطرفين، إلى أن وصلا إلى قضية تحويل الدينار إلى الأورو بمبالغ مغرية، وعلى الفور تبادلا الأرقام وبقيا على اتصال، وبعدها قام الضحية «س.م» بالاتصال بالمتهم المالي، وطلب منه إحضار النقود حيث سلمه في المرة الأولي مبلغ 100 أورو سليمة مقابل مبلغ مليون سنتيم، وفي المرة الثانية مبلغ 200 أورو صحيحة مقابل 20 ألف دينار، مما جعل الضحية يطمع في عقد صفقة أكبر. وبينما كان الضحية بمنطقة الكاليتوس ذهب إليه في سيارة، وأتت سيارة أخرى على متنها رجل وامرأة، أما الثانية فقد كان على متنها كل من الرعية المالي وصديق آخر، حينها أخرج الضحية المال وقام بإعطائه إلى المالي، الذي قام بدوره بمنحه إلى إفريقي آخر كان على متن المركبة الثانية، والذي لاذ بالفرار، وبعدها قام المتهم المالي بمنح الضحية ظرفا فيه مبلغ مالي على أساس أنه بعملة الأورو وفور فتحه تبين أن المال الموجود مزور، فقام بمنع الرعية من الذهاب وضربه، بعدها قام المالي باتصال هاتفي وتكلم باللغة المالية مع صديقة من بلده وأوهم المتهم باسترجاع ماله، حتى لا يتمكن المختطفون من فهم الحوار، غير أنه طالب صديقته بإبلاغ الشرطة بدل إرجاع المال، وبعدها قامت صديقته بالاتصال بالشرطة القضائية بباب الزوار. الشاب الذي كان ضحية الاحتيال اعترف خلال مراحل التحقيق بخطف المتهم من أجل استرجاع أمواله وأنه لم يعرضه إلى أي ضرب أو تعذيب، مؤكدا أن مصدر الكدمات عائد إلى المناوشات التي جمعتهم، قائلا إن مدة الحجز دامت يوما ونصف لا غير، ليحال إثر ذلك على العدالة التي أدانته بالسجن النافذ عن تهمة الخطف والاحتجاز، فيما توبع كذلك الرعية المالي «د.يونوسا» بتهمة التزوير في أوراق نقدية وجنحتي حيازة معدات للتزوير والنصب والاحتيال، حيث مثل أمام محكمة جنايات العاصمة أمس لمواجهة التهمة المنسوبة إليه والتي أنكرها منذ الوهلة الأولى جملة وتفصيلا، لتلتمس في حقه النيابة العامة عقوبة السجن المؤبد، وبعد المداولات قضت عليه المحكمة بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا.