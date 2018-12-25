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أدرج ضمن قائمة المشتبه بهم في قضايا إرهابية بكندا

محاكمة جزائري حاول الالتحاق بـ داعش رفقة قريبه

  13 جوان 2017 - 23:56   قرئ 734 مرة   0 تعليق   محاكم
محاكمة جزائري حاول الالتحاق بـ داعش رفقة قريبه

حاول شابان جزائريان الالتحاق بأصدقائهما الكنديين المقاتلين في صفوف التنظيم الارهابي  داعش  أحدهما يدعى  غ، عبد الرحمان  مزدوج الجنسية مقيم بكندا منذ سنة 2007، كان مبحوث عنه للاشتباه في ضلوعه قضية إرهابية هناك بعدما أدرج ضمن قائمة المشتبه فيهم في قضايا  داعش ، ماجعل السلطات العمانية تسلمه لنظيرتها الجزائرية أثناء توقيفه بسلطنة عمان سنة 2015 بعدما سافر اليها للاستثمار في شركته المختصة في تركيب كاميرات المراقبة والمسماة  أحلام الخليج .

 

مثل المتهمان  غ، عبد الرحمان  وقريبه  ع، بلقاسم  أمس أمام محكمة جنايات العاصمة لمواجهة تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، في القضية التي تعود وقائعها إلى تاريخ 24 ماي 2016 عندما تم القاء القبض علي المتهم  غ، عبد الرحمان  من قبل مصالح أمن سلطنة عمان بدولة الاردن، لاشتباهه في قضية إرهابية خطيرة، وتسليمهما إلى السلطات الجزائرية، وخلال التحقيق معهما صرح المتهم  غ، عبد الرحمان  أنه حاول السفر إلى سوريا للالتحاق بالجماعات الإرهابية المسلحة للقتال أين يتواجد اصدقائه الكنديين الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي  داعش  بين سنتيّ 2012 و2014، وسافر شهر أكتوبر 2013 رفقة  قريبه  ع، بلقاسم  إلى تركيا  لكن حال دون ذلك عقب القاء القبض على هذا الاخير من قبل مصالح الأمن التركية، وترحيله إلى الجزائر، فيما بقي هو بتركيا لوحده وهناك حاول السفر إلى اليونان اين أوقف هو الآخر، هذا الاخير الذي اعترف أنه خلال فترة اقامته بكندا كان يتردد على أحدى المصليات ويحضر حلقات وخطب وتعرف على العديد من الشباب المسلمين من جنسيات مختلفة، اعتنقوا الاسلام وربط معهم علاقات صداقة متينة وخلال سنة 2012 علم من صديقه  مصطفى  الذي كان يتواصل معه عبر  سكايب  أنه تمكن من الدخول إلى الأراضي السورية، ما جعله يقرر خلال شهر جانفي 2013 السفر إلى مصر قصد الاستثمار في مشروع لم الذي لم يجسد بسبب تردي الأوضاع الأمنية صيف 2013، لتراوده فيما بعد فكرة السفر إلى سوريا وعرض الفكرة على ابن خاله الفلاح  ع، بلقاسم  البالغ من العمر 30 سنة والمقيم بفوكة بتيبازة، والذي وافق عليها واتفقا على السفر شهر اكتوبر 2013، وسافرا بعدها الى تركيا غير أن السلطات الامنية منعته من دخول أراضيها، وأعيد ترحيله إلى الجزائر، فيما سمح لقريبه بلقاسم بالدخول وخلال شهر أكتوبر 2015 ألقي عليه القبض بالأردن بتهمة تبني افكار متشددة.

أما المتهم  ع، بلقاسم  أكد أن قريبه عرض عليه فكرة الالتحاق بصفوف الجماعات المسلحة هناك والسفر عبر الحدود التركية وبعد ثلاثة أشهر من اقامته هناك اتفق مع أحد الكرديين على كيفية تسهيل العبور عبر الحدود التركية اليونانية لهم، مقابل مبلغ 300 أورو لكن تم توقيفه من قبل دورية تابعة لشرطة الحدود التركية، وبمثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، أمس، حاولا انكار الوقائع المنسوبة إليهما والتمس في حقهما النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.

حياة سعيدي

 

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