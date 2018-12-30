القضية تفجرت إثر شكوى تقدمت بها الوزيرة ضد مجهول

توقيف هاكرز فتح صفحة على فايسبوك تحمل اسم هدى فرعون

المتهم ينحدر من المسلية ومتعود على اختراق مواقع التواصل الاجتماعيت

قدم عناصر الدرك الوطني لباب الجديد بالعاصمة، متهما يبلغ من العمر 38 سنة ينحدر من مدينة المسيلة أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد يوم الخميس الماضي، للتحقيق معه حول قضية فتحته لصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحمل اسم وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون ، التي بعد اكتشاف للأمر أودعت شكوى ضد مجهول أمام مصالح الأمن المختصة.

حسب المعلومات التي تحوز عليها المحور اليومي ، فقضية الحال انطلقت إثر شكوى تقدمت بها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام مصالح الأمن المختصة في الجريمة الإلكترونية، مفادها أنه تم فتح صفحة تحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ونشر منشورات باسمها، وإثر ذلك انطلقت تحريات معمقة في القضية، حيث تم التوصل إلى المتهم الحالي الذي اتضح أنه ينحدر من منطقة المسلية ويبلغ من العمر 38 سنة، وتبين من خلال التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة أن الفاعل متعود على اختراق مواقع التواصل الاجتماعي، وإثر ذلك تم توقيفه مباشرة وتقديمه من قبل عناصر الدرك الوطني لباب الجديد أمام وكيل الجمهورية محكمة سيدي امحمد الخميس الماضي، وبعد الاستماع لتصريحاته أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بإيداعه رهن الحبس المؤقت، بعد أن وجه له تهمة إهانة هيئة نظامية، والإساءة إلى الحرية الخاصة، هذا في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق خلال الأيام المقبلة، قبل إحالة ملف المتهم على المحاكمة لمواجهة الوقائع الموجهة إليه.